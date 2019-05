Multimillonario sorprende a clase de graduados universitarios al cubrir su deuda

Robert F. Smith, un empresario afroamericano con una fortuna estimada en 4.400 millones de dólares, se comprometió a pagar toda la deuda que la clase había contraído para estudiar: un total calculado en 40 millones de dólares.



Así el domingo, que ya era un día de celebración para los graduados de la Universidad de Morehouse en Atlanta, en el estado de Georgia (EE.UU), se puso aún mejor.



Los más de 400 estudiantes y sus parientes premiaron a Smith con un caluroso aplauso. "Mi familia va a crear una subvención para eliminar sus préstamos estudiantiles", dijo Smith al público, según la cuenta de Twitter de la universidad.

