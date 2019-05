10 frases de Zig Ziglar, el "mejor vendedor del mundo"

Durante más de 40 años el vendedor recorrió el mundo dando conferencias motivacionales y asesorando empresas Fortune 500

Zig Ziglar fue considerado como uno de los mejores vendedores del mundo. A 7 años de su muerte, sigue inspirando a millones de emprendedores y vendedores en todo el planesta.



Durante más de 40 años recorrió el mundo dando conferencias motivacionales. Fue consultor de varias empresas Fortune 500 y trabajó con grandes líderes y presidentes estadounidenses.



Ziglar dejó un gran legado: numerosos libros, discursos grabados, series de charlas en audio y video, así como cientos de máximas sobre cómo vivir.



Sus enseñanzas siguen inspirando a emprendedores y vendedores de los cinco continentes, por eso Emprendedores News relevó sus diez principales conceptos:



1. "Tendrás lo que quieres en la vida si ayudas a los demás a tener lo que ellos quieren".



2. "Construir un mejor tú es el primer paso para construir un mejor país".



3. "La gente continuamente dice que la motivación no perdura. Bueno, tampoco un baño. Por eso recomiendo hacer ambas todos los días".



4. "Recuerda que el fracaso es un suceso, no una persona".



5. "Por cada venta que pierdes porque eres demasiado entusiasta, pierdes cien porque no eres lo suficientemente entusiasta".



6. "El éxito depende de las glándulas. Por lo tanto, haz que suden".



7 "La honestidad y la integridad son absolutamente esenciales para tener éxito en la vida. La buena noticia es que todos podemos desarrollar ambas cualidades".



8. "La herramienta de persuasión más importante que tienes en todo tu arsenal es la integridad".



9. "El dinero no es lo más importante en la vida, pero está cercano al oxígeno en la escala ‘debo de tenerlo’".



10. "Deja de vender y empieza a ayudar".