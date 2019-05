Mondelez International presentó su nueva estrategia global

Todo el proceso de producción y el portafolio de productos se alineará a las premisas de snaking sustentable y mindfulsnacking. Los próximos lanzamientos

Mondelez International presentó oficialmente en la Argentina su estrategia de negocios y de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), en un desayuno de prensa en el barrio porteño de Palermo.



Allí Sebastián Delgui, Director de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de la empresa para Cono Sur, contó que parte de las acciones que desarrolla la compañía tienen que ver con donaciones en efectivo y en producto, y esa cifra totalizó 450 millones de dólares a nivel global entre 2012 y 2018.



En la Argentina ese tipo de iniciativas se llevan a cabo junto a instituciones como el Banco de Alimentos. Otro caso particular es el del programa junto a Fundación Huerta Niño, en el cual la empresa invertirá 25 millones de pesos en cuatro años.



No obstante, este rol más pasivo es solo una parte del trabajo de Mondelez en cuanto a RSE hacia los shareholders. Una fracción importante a nivel global tiene que ver con el trabajo con los productores de aceite de palma y de cacao para mejorar la calidad de su producción y su economía. "Somos el mayor comprador de cacao a nivel mundial", explicó Delgui en el evento al cual asistió iProfesional.



Ahora, en esta nueva estrategia de RSE, habrá un foco especial en aquello que es la "especialidad de la casa", los snacks. Mondelez International es líder global en ese mercado, con oficinas en casi 150 países y más de 80.000 empleados, 3.600 de ellos en el Cono Sur.



A nivel local tiene sus oficinas administrativas en San Isidro, inauguradas recientemente, y además tres plantas de producción en Pacheco, Victoria (Buenos Aires) y Villa Mercedes (San Luis), donde se elaboran los snacks y golosinas de las marcas Cadbury, Milka, Terrabusi, Oreo, Club Social, Cerealitas, Pepitos, Express, Mantecol, Tita, Rhodesia, Beldent, Bubbaloo, Bazooka, Halls, entre otras.



Aquí la empresa es líder en ventas de chicles, caramelos, bebidas en polvo y premezclas, mientras que sostiene el segundo puesto (detrás de Arcor) en chocolates y galletitas.



La última introducción de Mondelez en esas categorías fue el lanzamiento en la Argentina del portafolio de galletitas Milka - Milka Cookies con chips de chocolate en 2017; Choco Minis con cobertura de chocolate y las Milka Mousse rellenas el año pasado- que estaban ya en otros mercados y no aquí.



Habrá además otro lanzamiento relevante: Mondelez International ingresará en el segmento de barras de cereal, con un producto que llegará a las góndolas en junio.



Con esas marcas la multinacional llega a las casas de los consumidores argentinos, que en el 80% de los casos, según datos que mostró la compañía, comen entre comidas. Para esas instancias, los alimentos más consumidos fueron bebidas e infusiones con azúcar (19%), frutas (17%), panificados y galletitas (14%), bebidas e infusiones sin azúcar (13%), yogur (9%) y azúcares, dulces, golosinas y postres (9%).



En ese marco, el nuevo propósito que la multinacional incorporó a su estrategia es el de empoderar a las personas a snackear correctamente, o "Snacking made right".



El comer saludablemente entre las cuatro comidas principales será la nueva guía de todas las acciones de la compañía, y su nueva misión será liderar ese segmento ofreciendo "el producto correcto, para el momento correcto, hecho de la manera correcta", relató Delgui.

La compañía también redefinió sus objetivos de Impacto para 2025, centrados en dos pilares: snacking sustentable y mindfulsnacking.



En el primero de ellos se incluyen todas las acciones que lleva adelante para tener una cadena de producción con ingredientes sustentables, que proteja los recursos naturales, que evite la deforestación y mejore la economía de los agricultores.



Una de esas acciones es el programa Cocoa Life, en el cual la compañía lleva invertidos ya 400 millones de dólares para cambiar el ecosistema y la forma de producción del cacao. Otro es el programa Harmony Wheat, dedicado al trigo. Por último la intervención en el mercado de aceite de palma, por el cual, según Delegui, ya se alcanzó la meta planteada para 2020 de que el 100% de la producción sea reastreable y se realice mediante métodos amables con la naturaleza.



En el pilar de snacking sustentable también entran las medidas implementadas por Mondelez International para reducir su huella de carbono y utilizar los recursos naturales de manera de producir el menor impacto posible.



Por último, se incluye el proceso de innovación en packaging para reducir la generación de reciduos y utilizar materiales reciblables. "Ofrecer un packaging lo más amigable posible con el medio ambiente manteniendo la calidad del producto es el gran desafío hoy no solo para nosotros sino para todas las industrias", remarcó el Director de Asuntos corporativos.

El mindful snacking es el segundo pilar en el cual se enfocará Mondelez International y tiene que ver con sus esfuerzos de educación hacia los consumidores. También evoluciona su portafolio, ofreciendo más opciones de porción controlada y mejorando el perfil nutricional de sus productos e inspira a los consumidores a incorporar hábitos de alimentación consciente.



"En Mondelez International aplicamos este enfoque al snacking, para ser conscientes de qué es lo que queremos comer, por qué comemos y cómo nos hace sentir ese alimento, generando una experiencia positiva con la comida. El Mindfulsnacking se vuelve sustentable en el tiempo ya que puede ser practicado por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar", explicó Cecilia Garavano, Gerente de Nutrición Estratégica y Comunicaciones para Latinoamérica.



Mediante un enfoque sustentable y efectivo, Mondelez International promueve una técnica inspirada en el movimiento Mindfulness para que las personas disfruten plenamente de los momentos de consumo de snacks. Se trata de la alimentación consciente (Mindfuleating), que invita a estar presentes en el momento, prestando atención a lo que hacemos, con propósito y sin prejuicios.