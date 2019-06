Bancarios piden retomar las paritarias y amenazan con un conflicto "de gran magnitud"

Al pedir la reunión al Ministerio de Trabajo y Producción, el gremio acusó al BCRA de buscar flexibilizar la jornada de trabajo y los horarios de atención

El sindicato de los bancarios, liderado por Sergio Palazzo, envió el jueves una carta al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en la que reclamaron "el cumplimiento del inciso C de la cláusula primera del acta -acuerdo del 3 de mayo último, que determinó la continuidad de las negociaciones para lograr el acuerdo paritario anual durante mayo y junio" de este año.



"El Ministerio aún no citó a las partes. La situación no puede prolongarse, ya que a diario los productos esenciales de la canasta básica, los medicamentos y las tarifas aumentan muy por encima de la inflación anual. Por lo mismo, el gremio solicita de forma urgente la convocatoria a las cuatro cámaras y al Central para negociar con el gremio", indicaron en la misiva.



Palazzo y el secretario de Acción Gremial, Gustavo Díaz, sostuvieron en la carta a Sica que "es imperioso adicionar a los salarios el porcentaje final de aumento para recomponerlos".



Además señalaron que "las patronales pretenden de forma maliciosa y a través del Central violentar el orden público laboral, los derechos adquiridos y la convención colectiva 18/75. Esto con el objeto de flexibilizar la jornada de trabajo y los horarios de atención al público".



La Bancaria advirtió además que si las patronales se inmiscuyen en la paritaria -lo que no es de su competencia- habrá "un conflicto de gran magnitud como consecuencia de una actitud antisindical", por lo que reclamó "una urgente reunión" con el ministro en la misiva publicada también en la página web de la institución gremial.