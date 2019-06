La mejor forma de responder a la pregunta "¿cuál es tu mayor debilidad?" en una entrevista

Qué es lo que los seleccionadores quieren saber sobre los candidatos a un puesto laboral cuando le realizan esta pregunta durante una entrevista

"¿Cuál es tu mayor debilidad?" es una de las preguntas más tradicionales que los reclutadores de talento le hacen a los potenciales candidatos.

Pero, ¿cómo puedes responderla de una forma honesta y efectiva sin echar mano de un burdo cliché?

La BBC habló con varios empleadores, potenciales empleadores, académicos y expertos en contratación de personal sobre la mejor manera de responder a una de las preguntas más difíciles de una entrevista.

"Lo que los entrevistadores no pueden conocer con certeza mirando un CV es la verdadera personalidad de alguien. Al preguntar '¿cuál es tu mayor debilidad?', en realidad le están preguntando al candidato: '¿son correctas las conclusiones a las que llegué respecto de vos?'", explicó James Reed, jefe de Reed Recruitment, una empresa de contratación de personal de Reino Unido.



"Para ellos esta pegunta es una oportunidad para indagar un poco más en tu carácter" , agrega.



Sophie Phillipson, fundadora de HelloGrads, una empresa que le da apoyo a recién egresados universitarios, advirtió que respuestas como "soy perfeccionista" o "soy terco" son un cliché. Todo el mundo sabe que trabajar con altos estándares o ser obstinadamente decidido no son debilidades, por lo que muchos buenos entrevistadores te pedirán que pienses en otra debilidad si respondes eso.

"Mi respuesta favorita fue de una recién graduada que empezó diciendo: 'Ah, tengo tantas debilidades que no sé por dónde empezar'. Hizo reír a los entrevistadores, logró ponerlos de su lado e hizo una demostración de inteligencia emocional. "Nos dijo que no estaba 'lista para trabajar', que acababa de salir de la universidad y tenía grandes carencias de conocimiento, pero que también había investigado todo lo que había podido sobre el sector, había acumulado toda la experiencia que había podido para prepararse y que, además, tenía mucha intuición y aprendía rápidamente".



"Sé atrevido, original y humano si quieres ser recordado", apuntó Philipson.



"Di categóricamente que eres consciente de tus debilidades y que trabajas duro para superarlas. Evita los lugares comunes. Usa ejemplos de la vida real para demostrar autenticidad y honestidad, dos valores que la mayor parte de los empleadores aprecian mucho", señaló por su parte Jenny Straumers, experta en psicología empresarial.

"Sé específico. Subraya una debilidad concreta y muestra lo que estás haciendo al respecto. Por ejemplo, no digas simplemente que estás trabajando en tus habilidades sociales. Menciona una habilidad concreta que estés trabajando y diles por qué", añadió.



"Explica cómo convertiste tu 'debilidad' en algo positivo. La mayor parte de los empleadores quieren ver que te conoces a ti mismo y también que estás aprendiendo constantemente", sentenció.

Sé honesto

Lee Biggins, fundador y director de la plataforma de búsqueda de empleo CV-Library, considera que no hay nada peor que alguien que responde a esta pregunta con el cliché de "soy un perfeccionista", "siempre tengo que ser puntual", "me importa demasiado lo que hago" o cosas similares.

"Simplemente no pareces ser genuino y terminas sonando como todos los demás . En lugar de ello, intenta ser honesto con tus respuestas. Si tienes dificultades con un área concreta de tu trabajo, puedes admitirlo en tanto puedas respaldarlo comentando lo que estás haciendo para mejorar en esa área", señala.



"Por ejemplo, podrías decir 'lucho con la gestión del tiempo, pero es algo que estoy trabajando con el uso de alarmas para asegurarme de que me apego a un calendario estricto'", indicó.



Ed Johnson, quien está al frente de PushFar, una web de asesoría para quienes quieren avanzar en sus carreras, asegura que la clave es convertir una debilidad en algo que la organización puede considerar como una ventaja para ellos.



"Hilando con cuidado, con frecuencia es recomendable adaptarse al tono de la entrevista. Si es una empresa más 'creativa', entonces admitir que no eres bueno en algunos aspectos de ese rol pero manifestando tu deseo de mejorar en esas áreas puede ayudar a hacer sentir a la organización que realmente pueden ofrecerte formación y que, en definitiva, eres alguien bueno para la organización y ellos lo son para ti", apunta.