Rotación laboral: los "centennials" duran un promedio de ocho meses en cada empleo

Aquello que en generaciones previas era visto como una virtud, permanecer en un mismo trabajo casi toda la vida laboral, hoy se entiende precisamente del modo contrario. Una persona que gusta de quedarse estancada en un mismo lugar se vuelve obsoleta para el mercado.

Salir de la zona del confort y equilibrio vida-trabajo es lo que buscan los "centennials", la generación nacida luego de 1995.



Los "Baby Boomers" solían pasar por 1 o 2 diferentes empresas en toda su carrera, para luego retirarse o dedicarse a un emprendimiento propio. Pero la Generación Z o "centennials" tiene un nivel de rotación mayor, ya que adquirir distintas experiencias y poder adaptarse fácil y rápidamente a un contexto cambiante, es considerado un valor en el mercado laboral.

Con el paso de los años, el promedio de años en cada empleo ha caído considerablemente, según una encuesta elaborada por Deloitte.

Datos relevados por la plataforma de empleo independiente, Freelancer.com, indican lo siguiente:



- Baby Boomers (Generación nacida entre 1946 -1960): 20 a 30 años promedio en cada trabajo

- Generación X (1961 - 1981): 8- 10 años promedio en cada trabajo

- Millennials (1981 - 1994): 5 años promedio en cada trabajo

- Centennials (1995-presente): Se estima que será de 6-8 meses promedio en cada trabajo



Para los especialistas lo positivo es la capacidad de buscar cosas nuevas y no quedarse en la llamada "zona de confort", esa que se alcanza luego de una curva de aprendizaje finalizada y que no supone nuevas experiencias de aprendizaje.



"Los centennials han llegado para desafiar la idea de que un trabajo es para toda la vida. Ya no es tabú cambiar de trabajo con frecuencia. Es más, es leído como una virtud de adaptabilidad y adaptación extrema que exigen los entornos altamente cambiantes como los de hoy," sostiene Sebastián Siseles, Vicepresidente Internacional de Freelancer.com, el mayor mercado de freelancing y crowdsourcing en el mundo.



"Los centennials suelen permanecer como máximo 8 meses en el trabajo. Parte de esta situación es que muchas veces los trabajos tradicionales de 9 a 5 no los desafían, y necesitan nuevas cosas para innovar y crear. Naturalmente curiosos, quienes pertenecen a esta generación se encuentran más a gusto fuera de su zona de confort que en ella", afirma Siseles.



"Prefieren un trabajo flexible, donde no tengan que estar obligadamente de 9 a 18, y que exista un equilibrio atractivo entre vida y trabajo", comenta Siseles.