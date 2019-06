Los tres métodos de Bill y Melinda Gates para relajarse al final del día

Desde lavar los platos hasta meditar y practicar "mindfulness" son algunas de las costumbres de esta familia de multimillonarios filántropos

Todo el mundo tiene su propia forma de relajarse al final del día, y Bill y Melinda Gates no son la excepción.

Resulta que la rutina nocturna de la familia Gates es bastante normal, e involucra actividades que todos podríamos hacer. Entrepreneur.com relevó tres estrategias de relajación, tomadas directamente de estos multimillonarios filántropos:

Pasar tiempo con la gente que amas

A pesar de lo ocupados que son sus días, la familia Gates, incluyendo a Phoebe, la hija de 16 años, intenta cenar reunida lo más posible. Suelen sentarse a la mesa entre 6 y 7 de la tarde, y comer un poco de todo lo que le gusta a cada uno, desde comida mexicana, asiática, carne o pescado.

En un momento en el que todos estamos tan conectados a nuestros dispositivos, pasar algo de tiempo cara a cara con la gente que amas y charlar sobre lo que pasó en sus días es una gran forma de relajarte.



Y si te preguntas quién lava los platos, debemos decirte que es Bill. En un Reddit de "Pregúntame lo que quieras" de 2014, Bill dijo que los lava cada noche. "Otras personas se ofrecen, pero a mi me gusta hacerlo" escribió.

Te puede interesar Ocho características para detectar a un líder en la organización

Esto no sólo le garantiza que quedan limpios, sino que le da la oportunidad de meditar, y lo hace: de hecho, un estudio publicado en 2015 encontró que el tiempo empleado en lavar los platos es el momento perfecto para poner en práctica el "mindfulness".

No trabajar después de la cena

Y hablado de cena, ese es el momento de desconexión del trabajo según dijo Melinda en una entrevista para The Cut. "Intento no trabajar después de la cena, era casi un mantra hace cuatro años. Suelo leer, platicar con Bill o ver algo relajarte antes de dormir", afirmó.



En el momento de la entrevista, el programa que estaban viendo juntos era Victoria, de la PBS. E igual que la cena, este momento de ver la tele es una actividad grupal: Melinda le dijo a The Cut que tuvieron que ver tres episodios seguidos del programa antes de que ella se fuera de gira con su libro porque no pueden verlo si no están juntos. "Si estamos separados, todos nos ponemos de acuerdo para ver el episodio al mismo tiempo" agregó.

Dormir lo más temprano posible

Cuando hablamos de dormir, todos tenemos las mejores intenciones, pero de alguna forma nos las ingeniamos para no meternos a la cama a la hora que nos gustaría.

E igual que nuestra "evangelista del sueño" y fundadora de Thrive Ariana Huffington, Melinda hace de su sueño una prioridad. "Mi sueño es irme a la cama a las 9:30 de la noche, pero siendo realista me acuesto entre 10 y 10:30. Como viajo mucho intento respetar esto, pero si estoy de viaje fuera del país, definitivamente me acuesto a las 9.30".



Aunque Melinda no habló de la hora de dormir para Bill, en una entrevista previa él resaltó la importancia de dormir por lo menos siete horas cada noche para ser creativo. Además, sabemos que la falta de sueño nos lleva a tomar malas decisiones, y eso es fundamental si queremos trabajar a nuestra máxima capacidad.