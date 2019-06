Eskabe quiere pagar el aguinaldo en cuotas y analiza despidos

El gremio se encuentra en asamblea permanente y por las presiones, ya 50 obreros aceptaron los retiros voluntarios propuestos por la cúpula de la empresa

Más de 100 trabajadores de la metalúrgica Eskabe de Mar del Plata, mantienen una asamblea permanente en respuesta al atraso en el pago del retroactivo de paritarias de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el desdoblamiento del aguinaldos en cuotas.



Los trabajadores aseguraron a Mundo Gremial que "debido a las presiones, ya son 50 los obreros que aceptaron los retiros voluntarios propuestos por la cúpula de la empresa ya que no se prevén mejoras en el sector".



Con el objetivo de resguardar las fuentes de trabajo, desde el sindicato lograron llegar a un acuerdo con las autoridades de la empresa: no habrá despidos hasta el 30 de junio.



"La calidad del empleo empeoró a lo largo del período: el peso de los trabajadores independientes y de los asalariados no registrados aumentó en forma continua durante toda la presidencia de Macri", señaló la entidad.