Grimoldi despide y ofrece indemnizaciones del 50% en un pago a empleados

La histórica firma nacional de calzado presentó un proceso preventivo de crisis pero no llegó a un acuerdo con el gremio. Despedirá al 10% de la plantilla

La centenaria firma nacional de calzado, Grimoldi, había anunciado formalmente en una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el pedido de un procedimiento de crisis para "tomar una serie de medidas para adecuar las estructuras de los recursos humanos en algunos sectores de la Sociedad, de forma ordenada".



Sin embargo las reuniones con el gremio no llegaron a buen puerto, lo cual no evitó que comenzaran los despidos. Según Infogremiales, la empresa emitió varios telegramas y le ofrece a los empleados indemnizaciones al 50% en un pago o al 100% pero a través de un plan de pagos.



La compañía sufre una fuerte caída en las ventas producto de la crisis que afronta el país pero además posee una fuerte deuda en dólares, según un reciente informe de la calificadora de riesgo Fix que reiteró su nota de "perspectiva" negativa para la firma porque el 70% de sus cuentas está en moneda extranjera.



"La devaluación impacta directamente en la rentabilidad de Grimoldi a través del esquema de importaciones y el pago de regalías por las licencias de marcas extranjeras. El 80% de las ventas del 2018 fueron de productos importados", agregó un informe elaborado por la calificadora.



Hasta el momento los despidos son en las tiendas solamente. El objetivo, según Infogremiales es ver cuáles son los locales que ya no son rentables y eliminar aproximadamente el 10% de la plantilla.