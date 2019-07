Cuál es el sector que ofrecerá los mejores aumentos de salarios este año

Si bien no alcanzará a empatar con la inflación, proyectada en 40% para 2019, esta actividad ofrecerá las mayores subas a empleados fuera de convenio

En un año en el que las empresas están multiplicando los esfuerzos para al menos empatar con las compensaciones ofrecidas a los empleados el avance de la inflación, algunos sectores en particular podrán ofrecer a los colaboradores mejores márgenes en sus salarios.

De acuerdo al último análisis de la consultora de Recursos Humanos, Mercer, en el país, el que ofrecerá los mejores aumentos este año será el sector energético.

No quiere decir que esta sea el área con los sueldos más altos, sino que el porcentaje de aumento respecto de 2018 para empleados fuera de convenio será mayor al conseguido por el segmento de profesionales y ejecutivos en otras actividades.

Y también en 2019, las industrias de seguros, servicios de salud y los bancos le seguirán el paso, con mayores alzas para los no agremiados.



"En un contexto en el que la inflación estimada para el 2019 llega al 40% y la proyección de incrementos salariales arroja una cifra del 34,5% para el mercado general, el sector energético parece correr con ventaja. Los resultados de la encuesta indican que el sector, si bien no alcanza los niveles inflacionarios, es uno de los mejor posicionados en términos de incremento salarial proyectado para este año, llegando, en promedio, al 36,71%", indicaron desde la consultora.



No obstante, a partir de la encuesta llevada a cabo por Mercer, se desprende que el sector energético presenta una serie de desafíos en términos de recursos humanos. En primer lugar, aparece la retención de talento (19%). Le siguen la sucesión de liderazgo y los planes de carrera (16%); la propuesta integral de valor al empleado (13%); el rediseño organizacional (11%); y la compensación variable (diseño y rediseño de bonos y incentivos) (10%); y la transformación del modelo de recursos humanos (10%), como los más mencionados.



Respecto al primero de estos retos vinculados al área de personal, la consultora asegura que hay perfiles y posiciones que representan un desafío mayor en cuanto a atracción y retención. Es el caso de los ingenieros, tanto en Buenos Aires como en el interior del país, y sobre todo el de graduados en ingeniería con experiencia en gestión.

Por otro lado, a la industria de la energía le cuesta conseguir perfiles con experiencia en en esta área en la Argentina, y también a los expertos para ventas técnicas (technical sales).

Por último, también se presentan como desafío los profesionales que ocupan posiciones de supervisión de campo, abastecimiento y logística.

"En este sentido podemos observar que esta dificultad está muy relacionada con las capacidades, competencias y nivel de expertise requeridos para estas posiciones, así como también a la necesidad en muchos casos de relocación a ciudades del interior del país", comentó Lucila Castagnino, Especialista en Energía de Mercer.

Para hacer frente a dichos desafíos, la compensación y los beneficios continúan teniendo un peso importante en la propuesta de valor. En un segundo plano, pero con una importancia creciente aparece la importancia del propósito (38%) y los programas de bienestar (42%).



"Para responder a estos desafíos, Recursos Humanos debe reinventarse para moverse de un modelo operativo a uno mucho más integrador, en el cual pase a formar parte de la mesa de decisión y sea visto como un socio que agrega valor al negocio", manifestó Castagnino.