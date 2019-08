Encuesta revela que el 64% de los argentinos habla de sus preferencias políticas en la oficina

El sondeo de Adecco midió un interés marcado por la situación política del país aunque más de la mitad desconoce las propuestas sobre política laboral

Más del 60% de los trabajadores argentinos se mostró interesado en las próximas elecciones. Y casi el 75% aseguró que votaría igual si las elecciones no fueran obligatorias.

La información surge de un relevamiento realizado por Adecco Argentina en julio pasado, a partir del relevamiento de más de 3.700 casos.



Casi el 62% de los trabajadores encuestados se mostraron sumamente interesados por las próximas elecciones. Un 28% manifestó que le interesa poco y un 7% que prácticamente nada.



En la misma línea un 75% aseguró que votaría por más que el voto no sea obligatorio. En tanto que un 20% aseguró que no lo haría.



Más del 64% destacó que manifiesta sus inclinaciones políticas en el trabajo y que no teme expresarlas, mientras que un 30% sostuvo lo contrario.

No obstante, un 30% remarcó que no se habla de política durante su jornada laboral. Mientras que en los lugares donde sí se habla, el momento favorito es la hora del almuerzo (14,1%). En el mismo sentido, un 10,5% indicó que no hay horario especial, sino que se habla durante todo el día.



Además de política, otros temas sobre los que más se hablan en el trabajo son: fútbol, series y películas, hijos y vacaciones, entre los más destacados por Adecco Argentina.

Pese al interés que despiertan los comicios, solo un 5% manifestó que en su lugar de trabajo se realizan simulacros de elecciones entre los empleados para ver quién las ganaría.





Política y trabajo

En porcentajes similares se dividen aquellos que conocen las propuestas en materia laboral de los candidatos (48,6%) y aquellos que no (menos de 44%).



Prácticamente un 32% de los trabajadores sostienen que la política no es un trabajo, mientras la mayoría, más del 62%, si lo considera como tal.

Y casi la mitad (49%) está al tanto sobre cuáles son sus derechos si le toca ser autoridad de mesa, en tanto que un 45% no conoce ninguno.