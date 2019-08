Está abierta la inscripción a las becas Chevening

El programa busca jóvenes líderes que quieran cursar un programa de posgrado en universidades del Reino Unido durante el ciclo 2020/2021

Hasta el 5 de noviembre estará abierta la recepción de postulaciones a las becas Chevening para cursar estudios en el Reino Unido.

Las becas Chevening se otorgan a graduados con potencial de liderazgo comprobable y sólidos antecedentes profesionales y académicos. Ofrecen apoyo económico integral para que futuros líderes cursen una de las maestrías habilitadas en cualquier universidad del Reino Unido, y a la vez accedan a una amplia gama de exclusivas experiencias académicas, profesionales y culturales.



Desde que se creó el programa en 1983, más de 50.000 profesionales destacados han tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en el Reino Unido a través de la beca Chevening. Para el año académico 2020/2021 hay más de 1.500 becas disponibles a escala mundial, lo que demuestra el permanente compromiso del Reino Unido con la formación de los líderes del mañana.



El Jefe de Becas del Foreign Office, Ben Coates, señaló: "Chevening representa lo mejor del Reino Unido, al acoger a graduados sobresalientes de todo el mundo para que estudien, se desarrollen y se perfeccionen en algunas de las mejores universidades a escala mundial. Chevening puede resultar una experiencia transformadora, no solo para los propios becarios sino también para sus respectivas comunidades y países una vez que ellos regresan y aprovechan los beneficios de su experiencia en el Reino Unido para realizar un aporte positivo en el ámbito de su especialidad".



"Nuestras universidades promueven la generación y el intercambio de información e ideas, así como el desarrollo de conocimiento y de redes. Los becarios Chevening se ven inmersos en ese mundo, y cuando dejan el Reino Unido tras sus estudios, exhiben un crecimiento académico, profesional y personal", añadió.



Por su parte, la Jefa de Administración del Programa Chevening, Louise Thomson, comentó: "El programa Chevening ofrece al becario el control de su propia experiencia, ya que puede elegir entre más de 12.000 maestrías posibles en más de 150 instituciones de educación superior. Las instituciones educativas del Reino Unido siempre se ubican en puestos destacados de los rankings de universidades del mundo, así que prepárense, becarios, para vivir una experiencia académicamente desafiante y enriquecedora".



"Les organizamos un exclusivo programa de eventos y actividades que les permitirán adentrarse en el legado y la historia del Reino Unido, debatir sobre política internacional e interactuar con expertos reconocidos en una variedad de eventos académicos, culturales y sociales", añadió. "Chevening no solo abre puertas sino que también abre la mente. Como becarios, será mucho lo que aprenderán por el simple hecho de interactuar con personas del resto del mundo, viajar por el Reino Unido durante su tiempo libre, y participar de la vida de la comunidad en que residan. Quienes saquen mayor provecho de esta experiencia serán aquellos que más le entreguen de sí mismos", sentenció la funcionaria.

El Embajador Británico en la Argentina, Mark Kent, dijo sobre las becas: "Los becarios y las becarias Chevening son increíblemente diversos, de modo que no existe un perfil de becario 'típico'. Dicho esto, si tenés capacidad de liderazgo y una clara visión del futuro que querés ayudar a construir, es muy probable que seas compatible con nuestra comunidad de más de 500 ex becarios y becarias de la Argentina, que vienen de las más diversas provincias y ciudades del país".



"Nuestra red de ex becarios está llena de personas dinámicas e influyentes que han compartido la misma experiencia y que pueden ofrecer aliento, orientación, asesoramiento y contactos. Quienes regresen a la Argentina después de su experiencia Chevening se sentirán capacitados para comenzar a realizar un aporte profesional o social significativo.



El llamado a nuevos postulantes se realiza tras la anterior selección de 25 aspirantes de la Argentina a quienes se les ofreció la beca para estudiar este año en una universidad británica. Los ganadores de la beca han compartido sus relatos bajo el hashtag #ChosenForChevening en Twitter y en Instagram. Las inscripciones se reciben en el sitio oficial de Chevening hasta el 5 de noviembre.