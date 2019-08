Llega una nueva edición de The MBA Tour a Buenos Aires

Es la feria más importante de la región para interesados en cursar una maestría en administración de negocios, y tendrá lugar en el Sheraton Buenos Aires

La feria de carreras internacionales especializada en maestrías en administración de negocios, The MBA Tour, tendrá este miércoles una nueva edición en Buenos Aires.



El evento brinda una oportunidad a los jóvenes argentinos de interactuar en persona con las escuelas de negocios más importantes del mundo.



"Esperamos que la asistencia este año sea tan buena como en años anteriores. Sabemos que la situación es compleja, pero la razón principal por la cual los jóvenes buscan un MBA en el exterior no ha cambiado, y siguen buscando oportunidades para poder mejorar su carrera profesional y desarrollar las habilidades que hoy requiere el mercado de trabajo", destacó Cristina Ruiz-Benson, Directora Regional para Latinoamérica de The MBA Tour.



El evento contará con la presencia de representantes de 10 universidades de Estados Unidos, Canadá y España, que estarán disponibles para que los asistentes puedan hacer preguntas y obtener la información que necesitan para elegir el programa que mejor se adapte a sus objetivos.



Habrá un panel con expertos que explicarán cómo se realiza el proceso y cómo se toman las decisiones sobre las admisiones, y luego presentaciones abiertas de varias universidades, como McGill University, IESE Business School y la Universidad de British Columbia. Para finalizar, se realizarán "Meet Ups", reuniones en pequeños grupos con representantes de cada universidad, a las cuales los interesados deben anotarse con anterioridad.



Las 10 universidades participantes son: Brandeis University, Columbia University, Fordham University, Hult International Business School, IE Business School, IESE Business School, McGill University, Purdue University, University of British Columbia y Kelley School of Business.



La nueva edición se realizará el 21 de agosto de 16:30 a 21:30 en el Sheraton Buenos Aires Hotel. La entrada es libre y gratuita.