Continúa en Bernal la toma pacífica de la planta cerrada recientemente por Kimberly-Clark

Los trabajadores de la fábrica piden la reincorporación de las 200 empresas afectadas por la decisión tomada por la firma, en medio de una reestructuración

Los trabajadores papeleros que se desempeñaban en la planta de la multinacional Kimberly Clark, ubicada en la localidad bonaerense de Bernal, mantienen la toma pacífica la fábrica de que se anunciara su cierre la semana pasada.

La compañía confirmó el jueves a este medio que iniciaría un Proceso Preventivo de Crisis en medio de una reestructuración global que realiza la firma de cosumo masivo. Asimismo, la empresa seguiría operando en el país mediante sus otras dos plantas de producción.

Los trabajadores fueron informados el mismo día en la planta que no concurrieran más a cumplir con sus actividades y que el día lunes se les ofrecerían más detalles de como continuaría el proceso. Y si bien la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos hasta la semana pasada no había tomado una decisión en Comisión Directiva al respecto del cierre, los trabajadores de la fábrica tomaron pacíficamente la planta bonaerense, en reclamo por la reincorporación de los 200 empleados que se desempeñaban allí y en contra del cierre de las instalaciones.

La toma continuó pacíficamente durante el fin de semana, y según reportó BAE Negocios, partidos de izquierda realizaron un "acto solidario" en las puertas de la fábrica, ubicada frente a la Universidad de Quilmes.

Asimismo, en una entrevista televisiva los trabajadores se manifestaron en reclamo contra las autoridades del Sindicato del Papel y el Cartón "por no haber tenido la mínima gestión en defensa de quienes se desempeñan en esa planta" como también a las autoridades de la CGT, "que plantean no motorizar conflictos en tiempos electorales cuando en realidad el hambre y la incertidumbre de nuestras familias no puede esperar".

La empresa estadounidense manufacturaba en Bernal papel higiénico, facial y para pañales, servilletas y rollos de cocina, entre otros productos, bajo las marcas Kleenex y Scott.