Tras dos meses sin pagar salarios, La Nirva cerró la fábrica de alfajores "Grandote" y "Recoleta"

La fábrica de alfajores La Nirva, que produce las reconocidas marcas "Grandote" y "Recoleta" amaneció cerrada el lunes.

La empresa de Lomas del Mirador (La Matanza, Buenos Aires) adeudaba al menos las últimas cuatro quincenas a sus empleados y también el aguinaldo. Por eso, ellos armaron una carpa en los portones de la empresa, de manera de reclamar por su continuidad laboral.

El delegado de la firma, Marcelo Caceres, aseguró al portal Matanza Digital que "hace 5 quincenas que no cobramos, nos deben el aguinaldo y el 80% son compañeras mujeres que además son el sostén de su familia".



"Antes eramos 140 trabajadores y ahora somos 65. A cada uno nos deben casi 80 mil pesos", aseveró Caceres.



Hacía un año que se había frenado la producción. "Hace un año y medio se vendió la empresa a los actuales dueños, que nos dicen que no tienen plata para pagarnos porque están comprando insumos para poder arrancar. Nos dan de a 3.000 pesos por semana", indicó.



La empresa pertenece desde desde 2017 al Grupo Blend, que también posee la cadena de restaurantes Mi comida urbana y servicios de catering.



Según contaron los empleados de La Nirva, en diciembre la fábrica estuvo sin servicios de luz, ni gas y no podían producir nada. Además, los trabajadores no tienen ART y, hasta hace poco, no tenían obra social. Pertenecen al sindicato de Pasteleros que comanda Luis Ramón Hlebowicz.



"La mayoría ahora no tiene para comer, ni para viajar. Hoy nos dicen que nos van a dar algo más de plata, pero no los 80 mil pesos que nos deben", puntualizó Caceres. Y concluyó: "Antes La Nirva era el segundo en ventas, sólo atrás de Guaymallén".