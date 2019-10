Otro caso de la "mafia Linio": uno de los fundadores del marketplace recaudó USD 4,6 millones para su nueva empresa

En 2016 Bernardo Cordero se despidió afectuosamente de Linio, la multilatina de comercio electrónico que había fundado cuatro años antes con Antonio Nunes, Andreas Mjelde y Pedro Freire, y que hoy que es una de las compañías líderes del sector en la región.

Fue aquella experiencia también la que lo llevó a crear y liderar la Asociación Mexicana de Venta Online (Amvo), donde permaneció hasta hace poco tiempo.

Desde entonces, Cordero participó en el "board" de varias compañías e invirtió en otras tantas. Pero dio una gran sorpresa recientemente cuando la firma digital de real state, Flat.mx, cuya piedra fundacional puso recién en julio junto a su socio Victor Noguera, recaudó una inversión inicial (pre-seed) de 4,6 millones de dólares, una de las operaciones más grandes de este tipo concretada en el mercado mexicano.

Se trató de una primera ronda de inversión, liderada por el fondo ALLVP, y apoyada por Liquid 2 Ventures, Next Billion, Picus Capital y ángeles inversores.

????FLAT is in the house!



We are thrilled to partner with @berncordero & @victor_noguera founders of @Flatmexico, the largest pre-seed funding round for a Mexican startup since Grin. #PropTech



ALL IN since 2019https://t.co/yE7tx7k9EW By @annaescher