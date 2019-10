Casi 60 multinacionales se comprometen a crear 45.000 oportunidades de empleo para jóvenes del Mercosur para 2020

Se reforzó el Acuerdo de Montevideo, que desde 2018 ofreció más de 19.000 oportunidades en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

La segunda edición del Encuentro de Jóvenes del Mercosur tuvo lugar en Brasil por primera vez, y Nestlé junto con 58 compañías, reafirmaron su compromiso con los jóvenes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al ofrecer 45.000 oportunidades de capacitaciones y empleo hacia finales del 2020.



La Alianza por los Jóvenes fue presentada el año pasado durante el Encuentro de Jóvenes del Mercosur en Montevideo, Uruguay, uniendo esfuerzos con compañías del sector privado, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y las autoridades gubernamentales de los 4 países del Mercosur, para promover la empleabilidad y el emprendimiento juvenil.

Te puede interesar "Contanos sobre vos": guía para presentarse durante una entrevista de trabajo

Basado en su éxito, la Alianza por los Jóvenes está aumentando su compromiso de 40.000 a 45.000 oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes del Mercosur.



De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 5 jóvenes de América Latina no pueden encontrar empleo. "Invertimos continuamente en la próxima generación de talento, con el objetivo de brindarles las habilidades que se requerirán para los trabajos del futuro y ayudarlos a tener un desarrollo de carrera próspero. Queremos que los jóvenes se conviertan en innovadores, emprendedores y creadores exitosos, independientemente de su campo o nivel de experiencia", explicó Laurent Freixe, CEO de Nestlé para Américas.



Con la presencia de los representantes del Gobierno de San Pablo, de los Ministerios de Trabajo y Educación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Gobierno de Suiza, la Organización Mundial del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo, emprendedores y jóvenes, el encuentro está centrado en el futuro del trabajo y la educación dual, así como en el importante rol de la agricultura como catalizador del desarrollo económico y social de los cuatro países.

Te puede interesar Natura lanza un desafío global a emprendedores para llevar a cero los residuos de envases

Como conclusión, el Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil del Mercosur, fue firmado por Nestlé y 58 compañías que se comprometieron a ofrecer más de 45.000 oportunidades para el desarrollo profesional de los jóvenes del Mercosur para el 2020.



El Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil del Mercosur, presentado en 2018 bajo el liderazgo de Nestlé, tiene como objetivo unir al sector privado con los gobiernos de los 4 países del Mercosur para promover la empleabilidad y el espíritu emprendedor de los jóvenes.

A la fecha, 59 empresas se han unido al Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil del Mercosur: Abdlick, Accenture, The Adecco Group, AdecoAgro, Andreani, APEX AMERICA, Arla Foods, Barry Callebaut, Bradesco, Braskem, Bunge, Cargill, Chalfin, Goldberg, Vainboim & Fichtner Advogados Associados, Cia de Talentos, CIEE, Clariant, Comper, CSN, DSM, Edenred, EDP, Engie, Facebook, Farmashop, FCB Brasil, Ferrere, Firmenich, Givaudan, GS1, HP, Kuehne & Nagel, Leroy Merlin, Lobo de Rizzo, Luis Dreyfus Co, Mallet Advogados Associados, Manpower, Martins, Mateus, McCain, Mercer, Microsoft, Moove Chain, Nestlé, Nielsen, Nuestra Señora de la Asunción, Odontoprev SA, Ogilvy, Owen Illinois, Publicis, Roche, São Vicente, Sodexo, Syngenta, TetraPack, TozziniFreire Advogados, Trench Rossi Watanabe, Trevisan, Vivo and WMcCann.