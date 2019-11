Cómo son los millennials en el trabajo

Llevamos un tiempo oyendo hablar sobre los millennials, esta generación que vino a romper con el esquema antiguo de la gente productiva en los trabajos

Dentro del mercado laboral se critica mucho a esta generación, estos jóvenes que viven obsesionados con las redes sociales, los instagramers, twitteros y facebukeros que viven pegados a las pantallas de sus portátiles, tablets y móviles.



Esta generación tan señalada por la sociedad es la que tiene el mundo digital en sus manos. Son los millennials quienes hacen posible la trascendencia de las empresas nuevas a nivel internacional. Aunque parezca que no tiene sentido, si eres una empresa nueva y no tienes un insight diseñado por un millennial estarás fuera del mercado.



Además, el mundo laboral debe integrarse por la diversidad de género y distintas trayectorias. Cabe mencionar que toda gran empresa tiene la responsabilidad de contar también con el apoyo y la experiencia de profesionales de otras edades, que en conjunto con las nuevas generaciones son capaces obtener muy buenos resultados. Por es un hecho que cada época aporta algo diferente y valioso.



¿Con qué se enfrenta la generación millennial?

En ocasiones no puede desconectarse del trabajo

La generación millennial no logra desconectarse del trabajo, no deja de pensar en la forma de ser más productivo en los medios digitales. Está buscando continuamente en sus móviles o portátiles la forma de estar al día y rendir cada vez más. Incluso hay estudios que revelan que en India, México, Singapur y China se encuentran los empleados millennial que trabajan más horas buscando actualizaciones en los avances tecnológicos.



El miedo de los millennials

El principal miedo al que se enfrentan los millennials es el de tener que trabajar toda su vida, a pesar de que en ocasiones sus ingresos sean altos. Sin embargo, un bajo porcentaje dice que prefiere hacer lo que le gusta sin importarle trabajar toda su vida.



¿Con qué se motiva un millennial para trabajar?

Tener dinero para viajar a dónde quiera y conocer de cerca el mundo que le rodea.

Tener la solvencia económica para cubrir sus gastos diarios de manera independiente y sin ayuda.

Comprar una casa y tener el dinero suficiente para pagar su hipoteca.

Ahorrar para su retiro.



¿Por qué renuncian los millennials?

El principal motivo de que los millenials renuncien a sus trabajos, es por salud mental. El trabajo digital absorbe la mente.



¿Cuál es el peor hábito de un millennial?

El peor hábito de los jóvenes trabajadores es el tiempo que le dedican a los correos electrónicos, ya que invierten a veces más de 12 horas al día en ello. Esta generación es consciente de gozar de libertades, deseando tener una estabilidad económica, con lo que concluyen que mientras las leyes permitan contratar a falsos autónomos y becarios por un miserable sueldo, las oportunidades de crecimiento financiero se escapa de sus manos.



Por lo tanto, la generación millennial es consciente de que sus actos tienen repercusiones por haber nacido entre cámaras, micrófonos y móviles. De hecho, son mucho más conscientes de sus actos que las generaciones anteriores. Además, defienden su generación por ser desconocida, y se reconocen como un grupo de personas comprometidas, que se preocupan por su futuro profesional y luchan por la igualdad de género, la libertad de expresión y la libertad sexual.