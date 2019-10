Cerraron la fábrica de papel Ledesma y la planta que producía preservativos "Camaleón"

Luego de que Bagley licenciara a su personal y Arcor cerrara sus puertas, otras dos importantes compañías anunciaron que dejarán de operar

Dos importantes fábricas instaladas desde hace décadas en los parques industriales de San Luis cerraron sus plantas y cesantearon a sus trabajadores.



Ledesma, que era la única que quedaba produciendo papel encapado en el país, comunicó de manera sorpresiva al personal que cerraba y que este viernes pagará el 100% de la indemnización al personal.



"Nos madrugaron" , alcanzó a contestar el gremialista del Sindicato del Papel y del Cartón, Mario Fama, indicó Clarín. El sindicalista manifestó que habían preguntado a los patrones si había otra alternativa y respondieron que la firma esta a la venta pero que no encuentran compradores. Trabajaban allí 70 operarios en San Luis más los de la Planta en Jujuy.

Otra fábrica importante que cerró en octubre fue Cidal, una sociedad de capitales nacionales que fabricaba productos de látex como globos de agua "bombucha", de cotillón y preservativos de marcas acreditadas como "Camaleón" y que inició sus actividades en 1953, y exportaba a países latinoamericanos y contaba con certificaciones de calidad.



La fábrica venía con problemas "desde hace tiempo" para abonar los salarios en tiempo y forma y este año dejaron de comprar insumos para producir, describió una de las operarias. "No producíamos porque no tenemos casi materia prima, y en el caso del látex, que es importado, la empresa no pudo hacer la compra", aclaró. Unos 65 trabajadores fueron despedidos, apuntó Clarín.



Por otra parte, el 9 de octubre la alimenticia Bagley, licenció en forma adelantada a todo su personal en la planta de Villa Mercedes, a 90 kilómetros de San Luis. La empresa argumentó que "hay sobre stock y busca de esa manera bajarlo por eso vacacionó a todo el personal".



También esta semana, la firma Arcor, despidió a 42 trabajadores en su mayoría con 20 años de servicio.