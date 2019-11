¿Qué resultados tuvo Microsoft al aplicar una semana laboral de 4 días?

La compañía llevó a cabo un experimento en Japón y la nueva modalidad de trabajo tuvo beneficios no solamente para los empleados

El pasado verano Microsoft Japón llevó a cabo un experimento entre sus trabajadores con una semana laboral de cuatro días. Ahora acaban de publicar los resultados que comprobaron un aumento de la productividad del 40 por ciento.



Bajo el título de Work-Life Choice Challenge Summer 2019, el proyecto aglutinó a 2300 empleados de su cede en Tokio, todos recibieron 5 viernes libres, sin reducción en el salario y sin días libres extra de sus vacaciones anuales.

Work-Life Choice’ tiene como objetivo crear un entorno en el que cada empleado pueda elegir una forma de trabajo diversa y flexible de acuerdo con las circunstancias de su trabajo y vida.



Tras los resultados, el presidente y CEO de Microsoft Japón, Takuya Hirano, ha ofrecido su punto de vista en un comunicado: "Trabajé por cortos períodos, descanse bien y aprendí mucho. Es necesario tener un entorno que te permita sentir tu propósito en la vida y tener un mayor impacto en el trabajo. Quiero que los empleados piensen y experimenten cómo pueden lograr los mismos resultados con un 20 por ciento menos de tiempo de trabajo".



Microsoft también implementó un "programa de apoyo" para sus empleados que incluía gastos y talleres relacionados con viajes, como parte de la prueba a corto plazo.

Los resultados del curioso proyecto se compararon con las mismas fechas del año anterior, lo que se tradujo en:



- El número de días laborables se redujo en un 25%.

- El número de trabajos impresos se redujo en un 58%.

- El consumo de electricidad se redujo en un 23%.

Pero por encima de estos datos, según publicó Bloomberg, la productividad aumentó aproximadamente un 40%, con el 92% de los empleados diciendo que estaban contentos con el programa al final del mismo.



Vale la pena recordar que Japón tiene algunas de las jornadas de trabajo más largas del mundo. De hecho, según un estudio del gobierno de 2016, casi una de cada cuatro empresas japonesas requiere que los empleados trabajen 80 horas extraordinarias por mes. Además, esas horas extra no necesariamente terminan en un mejor trabajo. Según el Compendio de Indicadores de Productividad de la OCDE, Japón ocupa el lugar más bajo en productividad entre las naciones del G-7.



En cuanto a los buenos resultados obtenidos con la jornada reducida, los medios japoneses lo atribuyen a que los empleados sabían que iban a disfrutar de 24 horas libres a cambio de economizar y ser más eficientes con su tiempo. En particular, muchas reuniones se acortaron, no se realizaron o se llevaron a cabo de forma remota para eliminar el viaje.



Los empleados tomaron un 25.4 por ciento menos de tiempo libre en el trabajo durante la prueba, y como las oficinas de Microsoft Japón estuvieron vacías durante 5 días adicionales, el uso de electricidad disminuyó un 23,1 por ciento, indicó Gizmodo. Los empleados también imprimieron 58.7 por ciento menos páginas.