La paradoja de las Pyme industriales: aun en crisis, no encuentran personal calificado para cubrir vacantes

Aunque sigue cayendo la demanda de trabajadores, se dificulta cubrir posiciones de todas las jerarquías. Se necesitan alrededor de 10.000 personas

Si bien todos los días se suceden en los medios noticias sobre el cierre de importantes fábricas y plantas industriales, a la vez algunas compañías de ese sector –sobre todo las de perfil exportador-, siguen demandando personal.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló esta semana que la producción de las Pymes Industriales cayó 2,8% en octubre frente a igual mes del año pasado; fue la menor caída en 17 meses. Pero hubo un crecimiento mensual de 9,1% (sin desestacionalizar), y también se confirmó una mejor performance de las firmas que venden al exterior.



"Las industrias exportadoras tuvieron una mejor performance, con un aumento anual de 1,1% en la producción, que se explica por los mayores envíos externos", indicó CAME en un comunicado.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial entre 300 industrias Pymes de todo el país. Éste determinó que por primera vez en mucho tiempo, no hubo una baja en la actividad de todos los sectores, sino que en industrias como la de productos químicos y la de alimentos y bebidas, hubo subas anuales de 4,4% y 0,4% respectivamente.

En ese marco, desde la Fundación Observatorio Pyme indicaron a este medio que, si bien sigue a la baja la demanda de personal en este tipo de empresas, también hay una profunda escasez de talentos calificados que se traduce en perjuicios de distinta índole para el sector.



"En el análisis que hicimos de lo ocurrido en casi 15 años, se denota una fuerte contracción de la demanda de empleo de las pymes de la industria manufacturera. Esto se fue dando paulatinamente, pero si se mira la evolución incluso la más reciente del empleo en el país, a través de las estadísticas oficiales, se encuentra que hay menor demanda de trabajadores de tiempo completo. Con lo cual lo que ocurre en las pequeñas y medianas empresas industriales está en consonancia con lo que ocurre en el país", dijo a iProfesional Ayelén Bargado, coordinadora de análisis e investigación de la Fundación Observatorio Pyme.

La economista se refiere a los últimos datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el segundo trimestre de 2019, cuando la tasa de desocupación alcanzó el 10,6%. Es decir que hay más de 2 millones de personas en esa situación. "Se observa también una caída en la demanda de trabajo entre las industrias Pyme, a quienes la reciente crisis más golpea por la caída de la actividad, el aumento de costos, la competencia de producción extranjera, etc.", aseguraron desde la Fundación.



Pero incluso en ese contexto, las pequeñas y medianas empresas industriales están requiriendo aproximadamente 10.000 técnicos y universitarios para sus distintas áreas (producción, mantenimiento y reparación de máquinas, control de calidad, logística, sistemas informáticos, etc.).



En esas búsquedas están detectando una paradoja: disminuye la demanda de personal pero a la vez aumenta la dificultad para conseguirlo. "A medida que cae la demanda de trabajo la dificultad para conseguir trabajadores calificados, técnicos no universitarios sobre todo, aumenta. Eso tiene que ver con una oferta limitada de recursos con ese nivel de formación", dijo Bragado.

El siguiente cuadro muestra claramente la situación, de acuerdo a la categoría de cada tipo de necesidad de talentos.



En 2005, el 65% de las Pyme de este sector buscaba cubrir posiciones de operarios no calificados, y el 61% de ellas no tenía ningún problema para hacerlo. Hoy solo el 7% de las compañías relevadas por la entidad empresaria tiene este tipo de requerimiento y el 42% de ellas no registran inconvenientes, pero quienes reportan "dificultades altas" pasaron de ser el 7% al 27% en 2019.



Asimismo, en lo que refiere a operarios calificados y técnicos no universitarios, en 2005 el 63% de las firmas tenía vacantes para cubrir cuando ahora son solo el 12% las tiene. Las que no demostraban problemas para encontrar el personal indicado eran el 27% y este año, de acuerdo a datos preliminares, son solo el 16%. Un 43% dice tener un nivel alto de dificultad y otro 33% un nivel medio para ubicar a los candidatos adecuados.



Por último, la búsqueda de universitarios para Pymes industriales cayó del 30% al 6% de las empresas en el período analizado. Antes un 44% conseguía sin inconvenientes los perfiles que necesitaba, y hoy son menos del 20% los que lo hacen. Un 30% reportó tener grandes dificultades y un 44% tiene problemas de gravedad media.





Escasez de habilidades, no de personas

De acuerdo a la Fundación, el 50% de las Pyme manufactureras que busca contratar personal declara que la dificultad para cubrir las vacantes impacta en su productividad y en el aumento de sus costos operativos.

Asimismo, esta situación aumentó la carga de trabajo del resto del personal y dificulta la introducción de nuevos productos y procesos impidiendo el desarrollo de nuevas prácticas laborales.

Son pocos los casos pero la falta del personal adecuado también provocó pérdida de negocios frente a competidores del extranjero o llevó a las compañías a discontinuar alguna línea de producción.

En esta "guerra por el talento", las pequeñas y medianas empresas no solo se enfrentan a una escasez de habilidades sino también a la competencia con grandes empresas, "que suelen atraer buena parte de esa oferta por cuestiones de beneficios adicionales (no monetarios), reconocimiento de la firma a nivel internacional, procesos más estandarizados, etc.", apuntaron desde la entidad.

Al profundizar en la naturaleza de las dificultades para cubrir las posiciones vacantes, desde la Fundación destacaron que solo el 30% de los casos se debe a que el salario ofrecido resultó insuficiente para los candidatos elegidos.

No obstante, las principales dificultades reportadas por las empresas con búsquedas abiertas fueron la falta de experiencia de los postulantes (66% de los casos) y la insuficiencia de las capacidades técnicas y habilidades duras de los mismos (64%).

Las habilidades blandas o "soft skills" solo dificultaron al 45% de las compañías con vacantes a cubrir, e incluso el 44% tuvo búsquedas en donde no hubo presentaciones de candidatos disponibles.

"La escasez es tan grande, que aún en un momento de gran recesión como el actual, el 82% de las Pyme industriales manifiestan la necesidad de una mayor vinculación entre las empresas y las Escuelas Técnicas, ofreciendo visitas de los estudiantes a las empresas y encuentros en la misma escuela, para favorecer el mejor conocimiento recíproco", indica el reporte del Observatorio.

La Fundación promueve en distintas instancias la realización de las "prácticas profesionalizantes" de los estudiantes del último año de las Escuelas Técnicas en las empresas.

Según informaron, hubo una prueba piloto implementada en la provincia de Corrientes, donde 205 PyME están ya trabajando con las Escuelas Técnicas del propio territorio para recibir a los "practicantes". Hubo 60 Pyme que recibieron a 199 estudiantes en 2019 y el año próximo serán 205 las empresas que recibirán 508 estudiantes.

"La escasez de competencias, conocimientos y habilidades de la población es uno de los limitantes a la creación de empresas dado que los jóvenes formados y con posibilidad de adquirir experiencia laboral serán los futuros emprendedores. En este sentido, si bien Argentina no muestra grandes desventajas en términos de competencias y conocimientos adquiridos en los niveles generales de educación formal, es necesario ampliar el otro aspecto de la formación que es el 'saber hacer' que se obtiene en el mundo del trabajo", indicaron