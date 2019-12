Cinco tendencias de negocios que los expertos destacan para 2020

Durante la próxima década se esperan cambios exponenciales en la tecnología, la salud o la economía, por lo que también se abrirán áreas de oportunidad

El ADN de un emprendedor le exige estar atento a las tendencias que mueven el mundo.



Durante la próxima década se esperan cambios exponenciales en diversas áreas relacionadas con temas como la tecnología, la salud o la economía, por lo que también se abrirán áreas de oportunidad que serán dominadas por quienes lleguen primero a ellas.



Una muestra de esto es lo que dice el informe "El futuro del trabajo", publicado por el Foro Económico Mundial, que reveló que más de 65% de los niños que ahora están en los primeros años de la escuela tendrán que trabajar, cuando sean adultos, en profesiones que todavía no se han inventado.



Para tratar de entender hacia dónde se moverá el mundo en los siguientes años Entrepreneur revisó estudios sobre megatendencias, realizados por consultoras de negocios y empresas de tecnología, y consultamos a personajes del ecosistema emprendedor. Aquí englobamos cinco de ellas que te ayudarán a decidir el rumbo de tu negocio.

1. Redefinición de las líneas de negocio

Las empresas seguirán buscando ingresar a diferentes industrias y mercados para desarrollar nuevos modelos comerciales y ampliar sus capacidades, por lo que cada vez será más difícil clasificar a qué se dedican.



Un ejemplo claro es Amazon, que no es solamente un minorista, pero tampoco es una compañía de tecnología o de logística. En realidad está presente en todas esas áreas. Esta tendencia se mantendrá, así que los emprendedores deberán ver más allá de las "etiquetas" tradicionales para crear nuevos modelos de negocio.



Otro aspecto que va a transformar lo que quieren los consumidores es la "demanda sobre la marcha", es decir, la fabricación a la medida de productos que pida el público. La tecnología permitirá crear cosas y corregirlas en tiempo real basándose en información como la predicción y los comentarios de los clientes. Así, si se prevé una semana fría, un día antes en las tiendas habrá ofertas de ropa cálida o se comprarán insumos extra para preparar más café en un restaurante.

2. Un nuevo urbanismo y sentido de comunidad

En 2030, casi dos tercios de la población mundial residirá en las ciudades; por ello, será necesario crear nuevas urbanizaciones.



Por ejemplo, el cambio climático está incrementando el índice destructivo de eventos como huracanes, tifones, tormentas, incendios forestales y sequías, lo cual obligará a crear ciudades más seguras y resilientes. Se necesitarán nuevos materiales como pavimento impermeable y una mayor cantidad de áreas verdes en lugares estratégicos. La planeación de esos nuevos espacios y el desarrollo de los nuevos productos, representan oportunidades importantes.



En transporte público, una tendencia serán las plataformas de viajes compartidos o "ridesharing". Habrá más conciencia de que, en promedio, una automóvil no se usa 95% del tiempo, por lo que esta nueva forma de transportarse aprovechará mejor los recursos y en algunos lugares hará innecesario comprar un coche. Los autos eléctricos y autónomos serán básicos en este nuevo modelo, y su funcionamiento será más eficiente con la combinación de datos, algoritmos y modelos comerciales creativos.



Todo lo anterior requerirá cambiar la industria de los coches y la transportación.

3. Reinventar la salud

Te puede interesar Sector de servicios financieros, preocupado por la escasez de talentos con habilidades digitales

Los avances en la medicina generaron que las personas vivan más tiempo. Sin embargo, esto también trajo que el envejecimiento de las poblaciones sea mayor, lo cual, combinado con estilos de vida cada vez más sedentarios, generará nuevos retos en la prestación de servicios de salud.



Por ejemplo, será obligatorio que el cuidado de la salud sea preventivo, predictivo, proactivo y personalizado. Esto quiere decir que, utilizando herramientas como el big data o la inteligencia artificial, se podrán saber cosas como en qué región geográfica hay riesgo de aumento de una enfermedad a partir de la lectura de factores como la genética de los habitantes, el clima y la alimentación. Se necesitarán empresas y organizaciones que presten ese servicio de análisis.



La información que ya existe en los celulares, relojes y wearables, ahora deberá entrar en métodos que fusionen los mundos biológico, físico y digital para que, junto con la secuenciación de ADN y la edición de genes se pueda revolucionar el desarrollo de fármacos y generar nuevas terapias para enfermedades graves y el blockchain podría salvaguardar la integridad de las cadenas de suministro y ensayos clínicos.

Esto también permitirá crear tratamientos y medicinas personalizadas, por lo que se necesitarán equipos multidisciplinarios que trabajen en ello.

4. El trabajo ya no será un lugar

Ya hoy varios trabajos operativos ya han sido reemplazados por máquinas, pero eso no significa que los humanos hayan dejado de ser útiles, ya que ahora se requerirá quien las programe, diseñe y den mantenimiento, además de mentes creativas que busquen nuevas formas de aprovecharlas.



Asimismo, la mano de obra altamente calificada será cada vez más escasa, por lo que el desafío para las empresas será atraer, hacer crecer y retener a esas personas, lo cual abre oportunidades en temas como capacitación a distancia, incentivos laborales o motivación.



La selección de personal deberá ser tan específica que, por ejemplo, una entrevista de trabajo se basaría únicamente en las competencias y no en temas como la apariencia física usando herramientas como el big data para ver qué ha hecho un candidato en otros empleos y usar la realidad virtual en la entrevista de trabajo para no tener la necesidad de ver físicamente a la persona y que temas como su apariencia influyan en su contratación.



La mentalidad de los trabajadores también debe cambiar, ya que cada vez es más obvio que el trabajo ya no es un lugar físico al que hay que ir todos los días, sino que es una actividad que se puede realizar en cualquier momento y lugar. Así, además de tener nuevos dispositivos e interconexiones, también habrá que desarrollar una nueva forma de ver el equilibrio entre vida y trabajo.

5. Regulación más rápidas y adaptables

Las tecnologías disruptivas y los nuevos modelos comerciales hacen que las regulaciones que existen hoy muchas veces sean ineficientes, lentas y un freno para la innovación.

Te puede interesar ¿Qué pasará en 2020 en la carrera entre los sueldos y la inflación?

Por ello, las nuevas leyes deberán escribirse en colaboración directa entre las empresas y el gobierno, aprovechando ventajas como la inteligencia artificial, el big data o el blockchain para acelerar la toma de decisiones. ¿Para qué discutir la conveniencia de un tema, si analizando los datos se puede ver si es conveniente o no para una población?



La economía colaborativa desafiará a los reguladores económicos, ya que será necesario que personas y organizaciones de diferentes partes del mundo trabajen en conjunto en actividades que todavía no existen, pero que se tendrán que establecer en leyes y reglamentos de manera rápida.

Así, se deberá trabajar en cuestiones como ética, certificación de transparencia, salarios mínimos o licencias. Las empresas que trabajen en la tecnología que ayude a acelerar estos trámites y que brinden el servicio de supervisión tendrán un amplio campo de trabajo a nivel global.



Por otra parte, Entrepreneur relevó las tendencias que los expertos del ecosistema emprendedor latinoamericano aseguran que tendrán más penetración en la siguiente década.

Filiberto Casto, jefe de la Oficina de Crecimiento de Konfía: Procesar información



"Ya tienes mucha capacidad computacional y mucha data, pero ahora ¿cómo vas a 'comerte' esa data para sacar análisis que verdaderamente te den una diferenciación? Lo que pasa es que ahora tendrás un exceso de datos", subraya.



Machine learning e inteligencia artificial serán las herramientas que ayuden a procesar toda esa información, las cuales necesitarán una velocidad computacional todavía mayor a la que existe en los dispositivos de la actualidad. "Un humano es incapaz de procesar toda esa información", asegura.



"Las empresas están usando cada vez más tecnología, y eso es buenísimo. Hay un aumento en el interés de lanzar más negocios virtuales que físicos, por lo que el e-commerce tiene mucho potencial de crecimiento", asegura.

Leticia Jáuregui, directora fundadora de LMJC Advisory Services: Transparencia y ecología



"Tendremos un mundo cada vez más abierto, menos privado, en donde crecerán de manera exponencial los datos", advierte. Esto requerirá de mayor conciencia para saber de qué forma administrar y compartir información, por lo que habrá oportunidades para crear nuevas aplicaciones y plataformas en temas como la transparencia, indica.



Avances como el 5G y el internet de las cosas, menciona, harán que las personas ya no sólo compartan sus datos en redes sociales o su celular, sino que también estarán disponibles a través de sus dispositivos en casa o los wearables que lleven consigo y que estén conectados.



"La conciencia ambiental también va a ser parte fundamental de cualquier emprendimiento y en la que todavía hay industrias que no han sido exploradas en temas como los nuevos tipos de energías renovables en, por ejemplo, la industria pesada", explica.

Te puede interesar Exclusivo: por primera vez Glassdoor revela las mejores empresas para trabajar en la Argentina



Isaac Lucatero, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera en la Región Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey: Salud y educación



"Los avances en salud harán que las personas vivan más, por lo que vamos a pasar a una edad promedio de 85 o 95 años. ¿Qué va a pasar cuando te queden todavía 20 años de vida después de la jubilación?", señala.



Mucha de la gente que estará jubilándose en la próxima década querrá ser emprendedora, afirma: "Vamos a ver el surgimiento del ‘emprendimiento de canas’", define.



Esto también provocará que la gente requiera capacitación constante, por lo que se volverá importante el aprendizaje prácticamente en tiempo real y usar plataformas como Udemy o hasta Youtube para estar al día en temas como inteligencia artificial o el que se necesite.



"En países como China, los jubilados están regresando a la universidad para adquirir nuevas competencias", apunta. "Ahora, el aprendizaje va a ser para toda la vida".

Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México: Nuevas profesiones



"Imagínate todas las oportunidades que van a existir para todos los chavos que hoy están en primaria, secundaria o prepa para primero programar los algoritmos de Inteligencia Artificial y otras tendencias", asegura.



Pero no solamente se van a requerir programadores, sino nuevas empresas que empiecen a dictaminar políticas de temas como ética, además de las que estén especializadas en psicología y todo aquello que le dé el toque humano a todas esas cuestiones de automatización o robótica, apunta.



Por ahora, indica, las barreras que afrontan en México las empresas, líderes y emprendedores para la adopción digital son la falta de visión de los directores generales o dueños de las empresas, la falta de capacitación y de cómo empresas y gobiernos pueden adaptar las nuevas tecnologías en sus respectivas áreas y cómo cambiar las políticas públicas que ayuden a incentivar la transformación digital.



"Es un hecho que el mundo va a estar dominado por la tecnología", destaca.

Hernán Fernández Lamadrid, fundador y managing partner del fondo de inversión Angel Ventures: Startups a bolsa



"Veremos startups que ahora sí cotizarán en la bolsa, una baja sólida de ‘empresas unicornio’ y otras que tendrán nuevas oportunidades en Latinoamérica, como las empresas fintech", asegura.



Asimismo, dice que el escaso gasto que se está haciendo hoy en ciencia y tecnología en el país, pondrá algunas limitantes: "Por eso, en 2030 México no va a a ser una potencia de empresas big tech o de tecnologías disruptivas, desgraciadamente", indica.



Sin embargo, confía en que el crecimiento de la población, una clase media más sólida y en desarrollo y las nuevas generaciones más orientadas a lo digital, harán aparecer nuevas opciones de negocio que pueden ser exitosas.