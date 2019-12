La revista Time eligió a Greta Thunberg como personalidad del año

La activista sueca Greta Thunberg fue elegida como personalidad de 2019 de la prestigiosa revista Time.

La militante de tan solo 16 años comenzó sola en agosto de 2018 una huelga ambientalista frente al Parlamento de su país, pidiendo acciones contra el Cambio Climático. Lentamente millones de personas se sumaron desde entonces a su causa, mientras ella viaja por todo el mundo expandiendo su mensaje. Se ha presentado ante las asambleas de las Naciones Unidas, el Papa Francisco y hasta organizó una marcha de 4 millones de personas en Estados Unidos en septiembre pasado.

"Su imagen ha sido celebrada en murales, disfraces de Halloween, y su nombre se ha asociado a todo, desde aplicaciones para compartir bicicletas hasta 'beetles'. La escritora Margaret Atwood la comparó con Juana de Arco. Tras notar el incremento de su uso, el Diccionario Collins nombró a la idea pionera de Thunberg, la 'huelga climática', como la palabra del año", explica Time.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6