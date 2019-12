Fondos castigan el "greenwashing" y el "disfraz ecologista" de las empresas

Algunos vendedores en corto argumentan que los precios de las acciones pueden verse apuntalados por tergiversaciones acerca de la sostenibilidad

En todo el mundo se están invirtiendo decenas de billones de dólares en empresas que pregonan unas sólidas credenciales ecológicas, sociales y de gobernanza. Ahora los expertos en posiciones cortas han visto una oportunidad en este escenario.



Los fondos de cobertura especializados en tomar posiciones en corto o vendedoras -a menudo tachados de villanos porque apuestan contra los precios de las acciones- han olido sangre. Creen posible ganar dinero al castigar las valoraciones de empresas que, a su juicio, están excesivamente infladas por promesas de gestión socialmente responsable (ESG, por las siglas en inglés para los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) o que, según ellos, ignoran los riesgos para las perspectivas de negocio.



El hecho de que los vendedores en corto, que buscan aprovechar lagunas de información, se dirijan a la esfera del ESG, subraya la complejidad a la que se enfrentan los inversores al medir con precisión las credenciales de sostenibilidad de las empresas.

La semana pasada, la activista climática Greta Thunberg dijo que los ejecutivos empresariales encubren su falta de medidas con "márketing creativo".



En un contexto de creciente preocupación pública y política por el cambio climático y la desigualdad económica, las empresas se ven cada vez más presionadas para demostrar que están asumiendo una mayor responsabilidad por la forma en que generan sus beneficios.



Las inversiones definidas como "sostenibles" representan más de una cuarta parte de todos los activos que se gestionan a nivel mundial, según la Global Sustainable Investment Alliance. Se han invertido alrededor de 31 billones de dólares, al calor de informes de analistas que muestran que las compañías con discursos sólidos de ESG aventajan a sus competidoras.



Según Reuters, algunos vendedores en corto, como Carson Block, de Muddy Waters, Josh Strauss (Appleseed Capital) y Chad Slater (Morphic Asset Management), argumentan que los precios de las acciones pueden verse apuntalados por tergiversaciones corporativas acerca de la sostenibilidad, lo que se conoce como "greenwashing" o "lavado verde".



El "lavado verde está totalmente en auge", dice Slater, cuyo fondo apuesta tanto a subidas como a bajadas de los precios de las acciones. Si las empresas no se comprometen con los inversores a largo plazo, cree que hay señales de alarma. "Desde el punto de las posiciones en corto, es muy interesante", afirmó el analista.



Las empresas de análisis que proporcionan calificaciones ESG corporativas emplean una mezcla de comunicaciones de la empresa, noticias en medios y análisis cualitativos de datos de terceros. Son una fuente importante de información para los inversores, pero no es una ciencia exacta.



Los "hedge funds" tienen varias estrategias para seleccionar objetivos, centrándose a menudo en aquellos que consideran que muestran tanto un ESG como una debilidad financiera u operativa más convencional. Una calificación ESG alta puede atraer interés de ventas de corto.



Un análisis de Reuters a partir de los datos que ofrecen la compañía de información financiera Refinitiv y los reguladores de Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia muestra que las cinco empresas de cada país con las mejores puntuaciones de ESG de forma colectiva estaban sufriendo más posiciones cortas que las que tenían las peores puntuaciones.



Las posiciones cortas contra las empresas que se considera que tienen las mejores credenciales de ESG eran un 50% mayores que las realizadas contra empresas de peor valoración ESG.

Los proveedores de datos ESG recopilan puntuaciones basadas en diversas medidas, desde el uso de la energía hasta la composición por sexo del directorio, datos sobre las diferencias salariales y la magnitud de noticias negativas en la prensa sobre la empresa publicadas por periódicos de todo el mundo.



Refinitiv tiene en cuenta más de 400 medidas de ESG para cada empresa, tomadas de una serie de fuentes que incluyen informes de las empresas, notificaciones a los reguladores, sitios web de ONG y artículos en prensa.



Un problema clave, sin embargo, son las escasas regulaciones sobre las mediciones de los factores ESG, así como sobre los riesgos que deben revelar las empresas y su naturaleza fragmentaria, opina Diederik Timmer, vicepresidente ejecutivo de relaciones con clientes en Sustainalytics, uno de los principales proveedores de datos ESG.



"Cuando las cosas van bien, las empresas informan bastante bien, pero cuando las cosas no van tan bien de repente hay mucho silencio", añadió.



Algunos responsables políticos y económicos, principalmente en Europa, están presionando para que se estandarice la información a fin de ayudar a los inversores a evaluar mejor los riesgos, lo que dejará menos margen de maniobra a las empresas y hará que las puntuaciones sean aún más fiables.



Dos de los principales gestores de activos mundiales entrevistados por Reuters, que gestionan casi un billón de dólares en activos pero que se negaron a ser identificados, dijeron que habían analizado sus carteras utilizando diversos proveedores de datos y descubrieron que la correlación entre las calificaciones de ESG era tan baja que han decidido elaborar su propio sistema de clasificación.



Peter Hafez, director de datos en RavenPack, que ayuda a los hedge funds a analizar los datos para obtener ventajas en el mercado financiero, está de acuerdo. "No existe una calificación de ESG perfecta", dijo.



La influencia de los flujos de noticias en la confianza de los inversores se vio subrayada por un estudio de Deutsche Bank here publicado en septiembre, que analizó 1.600 acciones de compañías y millones de anuncios de empresas y reportes de medios relacionadas con el clima a lo largo de dos décadas.



La conclusión fue que las empresas que tuvieron una mayor proporción de anuncios positivos y prensa durante los 12 meses anteriores superaron al índice mundial MSCI en un 1,4% anual de medio, mientras que aquellas con noticias más negativas tuvieron una evolución inferior en un 0,3%.