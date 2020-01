En medio de ola de despidos, WeWork prepara millonario "paracaídas dorado" para sus CEO

El exCEO, Adam Neumann, se llevó u$s1,7 billones por su salida. Cuánto recibirían sus sucesores y otros altos ejecutivos en caso de ser despedidos

Ni siquiera con el billonario salvataje del fondo de Softbank, la firma de espacios de co-working, WeWork, parece sentar cabeza.

Semanas atrás se conoció que la casa matriz de la empresa, We Company, pagó una indemnización de u$s1,7 billones a su exCEO, Adam Neumann, quien renunció en 2019 tras una fallida salida a la bolsa.

Entonces lo reemplazaron dos co-CEO, el exvicepresidente de WeWork, Sebastian Gunningham, y el hasta entonces CFO, Artie Minson.

La última novedad, según pudo saber el Financial Times, es que se prepara también la salida de esos dos altos ejecutivos, con indemnizaciones millonarias (conocidas en inglés como "golden parachute" o paracaídas dorado).

WeWork tendrá que pagar cerca de u$S17 millones a Minson y Gunningham si son despedidos por múltiples razones. De producirse el despido, cada uno recibiría u$s8,3 millones, mientras que la titular del área legal, Jennifer Berrent, negoció una salida por u$s1,5 millones bajo las mismas condiciones.

Estas negociaciones se conocieron en medio de una profunda crisis de legitimidad que atraviesa WeWork, compañía que tan solo hace semanas despidió 2.400 personas a nivel global.

La semana pasada, además, se conoció públicamente una carta firmada por 150 empleados de la empresa, que piden que se considere dar a los despedidos durante esta etapa compleja de la firma, una indemnización por despido justa, la continuación dentro del plan de salud y compensación por el valor de "equity" perdido.

"Cientos de nosotros seremos despedidos en las próximas semanas. Pero queremos que nuestro tiempo aquí haya significado algo. No queremos ser definidos por los escándalos, la corrupción, la avaricia exhibida por el liderazgo de la compalía. Queremos dejar un legado que represente nuestro verdadero caracter y las intenciones de los empleados de WeWork", se lee en la misiva publicada completa por The New York Times.

"No somos los Adam Neumann del mundo, somos una fuerza de trabajo diversa con alquileres para pagar, hogares para sostener e hijos para criar", argumentan los trabajadores que pidieron también considerar en los despidos el tiempo que necesitan aquellos con visas de trabajo esponsoreadas por WeWork para encontrar otro empleador, así como mayor transparencia y un asiento en la "mesa chica" para representantes de los empleados.