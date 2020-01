Sólo dos de cada 10 compañías en Argentina incorporará personal en el 2020

Cuáles serán los perfiles laborales que tendrán más demanda en el año que comienza, en medio de un contexto donde no abundarán las búsquedas

Cuatro de cada 10 empresas en la Argentina aseguraron haber terminado el 2019 en condiciones desfavorables. En ese contexto, solo el 20% tiene en agenda incrementar su nómina de personal este año.

Así surge de un relevamiento de Adecco Argentina, para el cual se consultó a 414 firmas que operan en el país. El 28% dijo que el año pasado terminó en situación estable, el 23% con incertidumbre, el 16% con problemas económicos y otro 15% con preocupación.

Por otra parte, un 10% dijo haber cerrado el 2019 con menos personal que en 2018, y sólo un 8% mantuvo la esperanza de mejorar esa situación durante el 2019.



Al consultarles sobre las perspectivas respecto a la condición del mercado laboral para este nuevo año, el 47% cree que se mantendrá estable respecto al 2019, otro 25% que mejorará y el 21% tiene una mirada más negativa y dice que "empeorará".



Durante el 2020, solo dos de cada 10 empresas aumentarán su dotación de personal. Más de la mitad (64%) admite que se mantendrá sin cambios y un porcentaje no menor reducirá su personal (16%).



Al 20% que incrementará su personal, se les consultó en qué porcentaje lo harán. El 18% será dentro de un 10%, el 6% de un 10 a un 20% y el 1% de un 20 a un 30%.

En este contexto de baja cantidad de búsquedas de talento, los perfiles que tendrán mayor demanda en la Argentina, de acuerdo a Adecco, son los operativos y de producción (45%), seguido por los comerciales, de marketing y ventas (20%). Luego, los administrativos (13%), los perfiles de IT (12%), y en menor medida, los financieros y contables (4%) y los directivos y gerenciales (4%).



No obstante, los perfiles antes mencionados serán también los más difíciles de encontrar por las empresas: los operativos y de producción (26%), los perfiles de IT (18%) y los de ingeniería (16%).

Lo más solicitado por las empresas a la hora de contratar nuevo personal es que el candidato cuente con experiencia laboral (64%), posea un título universitario o terciario (50%), su manejo de herramientas informáticas (25%) y de idiomas (25%). También, que viva cerca del lugar de trabajo (22%).*

Sueldos

Los directores de Recursos Humanos que respondieron la encuesta de Adecco aseguraron que los que saldrán ganando en 2020 serán los directivos, seguidos por los comerciales y de ventas, y luego los ingenieros.

Ellos serán los mejor cotizados en un mercado en estado recesivo, pero en el cual 9 de cada 10 empresas tienen en agenda otorgar aumentos salariales.



Adecco relevó que estaban ya planificadas las siguientes subas en el sector privado para todo el año:



- 27% dará entre el 30% y 40%,



- 21% entre el 25 y 30%,



- 12% otorgará entre el 20 y el 25%,



- 9% entre el 15 y el 20%,



- 6% entre 40 y 50%,



- 4% entre el 10 y el 15%



Estas cifras no contemplan el aumento salarial que ordenó por decreto el Gobierno la semana pasada. Sin embargo, en la medida en que esas subas son "a cuenta de futuras paritarias", los 4.000 pesos de alza que fueron ordenados se contemplarán rápidamente en las negociaciones tanto de este año como las que restan cerrar de 2019.