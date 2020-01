Las 5 estrategias de Starbucks para alcanzar sus objetivos de sustentabilidad 2030

En una carta pública en línea, el director ejecutivo de Starbucks, Kevin Johnson, anunció un compromiso de impacto ambiental positivo de la empresa de cafeterías.



El anuncio incluyó objetivos preliminares basados en la ciencia y enfocados en la reducción de emisiones de carbono, el uso del agua y los desechos para el 2030, asimismo, describió cinco estrategias que la empresa ha identificado para alcanzarlos.



"A medida que nos acercamos al 50 aniversario de Starbucks en el 2021, miramos hacia el futuro con un mayor sentido de urgencia y convicción de que debemos desafiarnos a nosotros mismos, pensar en grande y hacer mucho más en alianza con otros para cuidar el planeta en el que vivimos", escribió Johnson en la misiva en inglés.



La aspiración de la compañía es convertirse en una empresa de impacto positivo, almacenando más carbono del que emite, eliminando desperdicios, y proporcionando más agua dulce limpia de la que se usa.

"Esta aspiración está anclada en la misión de Starbucks", mencionó Johnson. "Al adoptar una propuesta de valor a largo plazo para nuestra Compañía con enfoque en lo económico, lo equitativo, y en el planeta, crearemos mayor valor agregado para todos nuestros grupos de interés", aseguró.



Un estudio detallado sobre la huella ambiental de Starbucks y basado en datos de emisiones de carbono, consumo de agua y desechos en las operaciones globales y en la cadena de suministro, establecieron las cinco estrategias para priorizar el trabajo:



1. Ampliación de las opciones de origen vegetal, migrando hacia un menú más amigable con el medio ambiente.



2. Cambio de empaques de un solo uso a reutilizables.



3. Inversión en prácticas innovadoras y regeneradoras en temas de agricultura, reforestación, conservación de los bosques y reposición de agua en nuestra cadena de suministro.



4. Inversión en mejores formas de gestionar nuestros residuos, tanto en nuestras tiendas como en nuestras comunidades, para garantizar una mayor reutilización, reciclaje y eliminación de desperdicios de alimentos.



5. Innovación para desarrollar tiendas, procesos de operaciones, procesos de manufactura y servicios de entrega más amigables con el medio ambiente.

