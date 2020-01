Lanzan becas de educación superior en España para mujeres de países en desarrollo

IE University y el International Trade Center darán a 6 beneficiarias la chance de cursar un máster ejecutivo en comercio exterior e internacionalización

La Fundación IE, la española IE School of Global and Public Affairs y el International Trade Center (ITC) lanzaron un nuevo programa de becas con el fin de apoyar a las mujeres que trabajan en actividades relacionadas con el sector del comercio e impulsar el crecimiento empresarial de países en desarrollo.



El objetivo de este nuevo programa de becas, financiado conjuntamente por el ITC y la Fundación IE, es apoyar a mujeres con talento para que puedan cursar el Executive Master in Internationalization and Trade en IE School of Global and Public Affairs de IE University.



Inspirada en la iniciativa SheTrades del ITC, este programa de becas refuerza el empoderamiento económico de las mujeres como una responsabilidad social compartida.

La iniciativa SheTrades, presente en países de África, Asia, Oriente Medio, Caribe y América Latina, ayuda a las empresarias a desarrollar sus habilidades y conocimientos de management, a impulsar el crecimiento en sus organizaciones y a reforzar su conocimiento sobre las principales tendencias del mercado.



Estas becas ayudarán a las mujeres a aumentar el valor de las empresas que representan, a expandir los mercados a los que tienen acceso y a ayudarlas a conectarse con potenciales socios, compradores e inversores.



La Directora Ejecutiva interina del ITC, Dorothy Tembo, señaló: "En ITC estamos muy contentos de ver que nuestra asociación con IE School of Global & Public Affairs ha dado sus frutos con el lanzamiento de este Executive Master in Internationalization and Trade y con la puesta en marcha de esta beca, que tiene como objetivo permitir que más mujeres de países en vías de desarrollo se beneficien".



"Hoy más que nunca, es necesario comprender mejor los mecanismos del comercio en el siglo XXI y ayudar a los políticos y a las empresas a navegar en un contexto cada vez más complejo. A través de este programa de becas, diseñado para que las mujeres que trabajan en el comercio puedan cursar el Executive Master in Internationalization and Trade de IE School of Global & Publlic Affairs, pretendemos avanzar en este esfuerzo y asegurar que también sea inclusivo", añadió.



Cada año, se ofrecerá financiación a 6 candidatas que trabajen en comercio y negocios. Las candidatas pueden ser funcionarias públicas, empresarias o trabajar en instituciones de apoyo al comercio o a la inversión. Deben demostrar logros profesionales y académicos sobresalientes y tener el objetivo de incrementar su impacto en el sector.



"Estamos muy orgullosos de habernos asociado una vez más con el ITC y de apoyar su iniciativa SheTrades, atrayendo mujeres con talento de países en desarrollo al el Executive Master in Internationalization and Trade. Estas becas permitirán capacitar a mujeres que son líderes en el comercio y la expansión empresarial", subrayó Manuel Muñiz, Decano de IE School of Global and Public Affairs.



"La Fundación IE comparte un fuerte compromiso con la igualdad de género. Cada año, gracias a nuestros donantes y socios, nos comprometemos a crear becas específicas exclusivamente para ayudar a las mujeres a continuar su camino hacia la excelencia", destacó Geoffroy Gérard, Director General de la Fundación IE.