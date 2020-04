Trucos para encontrar empleo a través de Linkedin

Los consejos de la red social para profesionales más grande del mundo para tener el "perfil perfecto" y encontrar tu próximo destino laboral

Si estás buscando trabajo probablemente ya conozcas LinkedIn, la red social para profesionales donde miles de empresas alrededor del mundo publican sus búsquedas de personal y permiten aplicar a millones de empleos vacantes.

LinkedIn tiene 675 millones de usuarios activos en este momento, de los cuales más de 7 millones son argentinos.

Más aún, 9 de cada 10 reclutadores usan LinkedIn para encontrar candidatos, y el 75% de los gerentes de recursos humanos miran los perfiles de la plataforma antes de decidir la contratación de un empleado.

Por eso es importante que si no tenés una cuenta en esta red, primero te inscribas con tu email y contraseña, para luego construir una presencia y una marca personal en esta red social dedicada específicamente a conectar a las personas con oportunidades de empleo.

El primer paso, si estás buscando trabajo, es actualizar tu perfil para incluir todas tus más recientes experiencias laborales, de voluntariado, emprendimientos, etc.

No olvidar también que deben figurar los últimos logros académicos: títulos de grado y posgrado, capacitaciones, cursos, entre otras certificaciones presenciales u online.

No está demás tampoco pedir recomendaciones a jefes y colegas de trabajos anteriores, y se pueden sumar también al perfil links a sitios web personales o archivos de trabajos concretados, portafolios de trabajo, artículos publicados, o directamente utilizar la herramienta de LinkedIn para publicar artículos y columnas que demuestren tu expertise y opinión en determinada materia.

Con estos pocos pasos ya estás listo para empezar a buscar trabajo a través de LinkedIn. Para ello solo tenés que ingresar a tu cuenta hacer clic en el botón de "Trabajos" que tiene el ícono de un portafolio. Allí podrás ver las búsquedas más recientes que la red recomienda para tu perfil.

En esta misma pestaña se encuentra la barra de búsqueda específica para surfear las ofertas laborales publicadas en LinkedIn. Al realizar una búsqueda, a la izquierda de la pantalla encontrarás las distintas posiciones vacantes que se encuentran disponibles, y al hacer clic en una de ellas aparecerá en la columna derecha de la pantalla su descripción, características, requisitos para postularse y otros detalles.

Puedes refinar esa búsqueda con filtros, por locación, profesión, puesto, empresa, etc. y encontrar aquellas que más te interesan. Incluso, una vez que hayas definido una búsqueda que se ajusta a tus necesidades, puedes guardarla como un alerta para que los avisos publicados en la plataforma que coincidan con ella, lleguen directo a tu email.

Dentro de los avisos publicados, se destacan además los que ofrecen la opción "Easy Apply". Esto quiere decir que la empresa busca que te postules solo con hacer un clic, enviando directamente tu perfil de LinkedIn para que sea tenido en cuenta, en lugar de tener que completar nuevamente tus datos en otra plataforma o enviar tu CV por email.

Claro que, en esta extensa y prestigiosa red, más allá de estos pasos básicos también podés hacer mucho más para destacarte y facilitar la búsqueda de trabajo.

Cómo tener un perfil perfecto en LinkedIn

Al elegir el título con el cual aparecerá tu perfil en LInkedIn, utilizá palabras clave que usarán los reclutadores cuando quieran encontrar a alguien con tu talento o profesión. Es el primer filtro que utiliza el buscador en esta red para mostrar o no tu CV.

En esa primera área del perfil también hay un espacio específico para indicar si te encontrás en búsqueda activa de empleo, y para decidir si toda la red podrá saberlo o solamente reclutadores que accedan a tu currículum.

Personaliza además la URL de ese perfil (lo podés hacer desde el editor de perfil de LinkedIn, en el área de "configuración de su perfil público").

Elegir la foto de perfil correcta, resaltar detalles de la educación, actualizar el cargo e industria, resaltar las habilidades y participar activamente, son algunos de los consejos que la red profesional más importante del mundo les da a sus usuarios para que aprovechen el potencial que brinda la plataforma.

Los siguientes son los consejos de LinkedIn para tener un perfil perfecto y actualizado.

Agregá una foto de perfil para ser reconocido instantáneamente.

Una foto ayuda a las personas a reconocerte y además le da legitimidad a tu perfil, así que es muy importante no omitir este paso. No es necesario que sea elegante, incluso podés sacarte una selfie con tu celular y subirla directamente a tu perfil.

Sin embargo, recordá que tu futuro empleador va a ver esta foto, así que asegúrate de vestirte apropiadamente y no incluyas en la fotografía a tu mascota o a tus amigos. Guardá esta foto para tus otros perfiles.

Tener una foto realmente hace la diferencia: los miembros que la incluyen reciben hasta 21 veces más visitas a su perfil y hasta 36 veces más mensajes. ¡Esto significa que es más probable que te descubran para conseguir trabajo!

Resaltá tu educación y cualquier experiencia que tengas para sumar

Tu educación y los cursos que realizaste te ayudan a mostrar quién eres y qué sabes.

No es necesario que te intimides si no tenés mucha experiencia profesional. En la sección de experiencia podés incluir puestos part-time, trabajos de verano, pasantías y trabajos voluntarios, todo lo que contribuye en gran medida a mostrar tus habilidades y ponerte frente a posibles empleadores.

Asegurate de que tu cargo e industria estén actualizadas

Mencionarlas puede ayudarte a conectar con trabajos, contenido y grupos en los que puedas estar interesado.

No te olvides de la ubicación; puede ayudarte a que te descubran hasta 23 veces más en búsquedas por ex alumnos, reclutadores, antiguos colegas y otros.

¿Cómo podés buscar trabajo en LinkedIn?

Resaltá tus habilidades para obtener recomendaciones

Ya sea mediante cursos o experiencia laboral, sin duda adquiriste habilidades relevantes.

No te preocupes si no sos un experto en programación o en marketing: las habilidades blandas como la comunicación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo son tan importantes como las habilidades duras, si no más.

Asegurate de agregar en tu perfil las habilidades por las que querés ser reconocido, y LinkedIn se va a ocupar de ponerlas frente a las personas adecuadas que puedan respaldarlo.

¿Por qué es importante enumerar tus habilidades? Tener al menos 5 habilidades en tu perfil te permite tener hasta 17 veces más visitas a tu perfil y hasta 31 veces más mensajes de reclutadores y otras personas que te pueden ayudar a salir adelante.

Utilizá la sección "Summary" o "Resumen" para mostrar quien sos.

Tu perfil no debe ser sólo una lista de cursos y experiencia. Mostrá personalidad y compartí lo que te apasiona. La sección "Summary" o "Resumen" es el lugar perfecto para hacer esto.

De hecho, casi el 87% de los reclutadores le dan más importancia a la personalidad de una persona.

En esta sección compartí tus calificaciones, habilidades, objetivos y lo que te hace único. También utilizá esta sección para resaltar las palabras clave que querés que tanto las personas como el buscador de LinkedIn asocie a tu perfil.

¿Buscás trabajo? El networking es todo

No basta con cargar el CV, LinkedIn es para hacer networking

En toda la historia, incluso antes de que existiese Internet, una de las formas más eficientes de conseguir trabajo era el famoso "boca en boca".

La propia red de contactos es la vía más rápida para enterarte de nuevas oportunidades laborales, de que te recomienden para un puesto o en una empresa, etc.

Armar una red de contactos, mantenerla y trabajar con ella es un esfuerzo en si mismo. Por eso, de nada sirve tener un perfil estático en LinkedIn, con un CV que queda expuesto pero nunca más entrar en la plataforma.

Como en cualquier red social, el networking es todo para hacer que tu perfil se destaque y llegue a las manos correctas.

¿Cómo? Mantené tu perfil de LinkedIn actualizado y visible para posibles empleadores publicando periódicamente actualizaciones, compartiendo artículos y redactando contenido sobre temas de tu interés, y mirá quienes leen tus publicaciones.

Comentá en las publicaciones de tus contactos y participá activamente de debates que se arman en la propia plataforma. Esto puede ponerte frente a personas importantes para tu trayectoria profesional y comenzar conversaciones con ellos.

También en la sección de "Grupos" podés asociarte a esas comunidades temáticas en áreas que te interesen, y conectar así con personas de todo el mundo que tienen tu mismo perfil. En los grupos se publican también muchos avisos de empleo.

Las pequeñas actualizaciones pueden generar grandes oportunidades, como encontrar un trabajo nuevo o conocer a otras personas que compartan tu definición de éxito, así que tomate tu tiempo para actualizar tu perfil.