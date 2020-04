Bill y Melinda Gates llevaban años almacenando comida en su sótano para prepararse ante una posible pandemia

Ya en 2015 el cofundador de Microsoft alertaba que la población debía prepararse de esta manera de igual forma que si se anticipara una guerra

Para permanecer en sus casas durante la pandemia, las familias acumularon comida y elementos de higiene antes de entrar en confinamiento. Pero según CNBC Market, Bill y Melinda Gates llevaban ya años almacenando comida en su sótano para evitar precisamente ese desabastecimiento en caso de que surgiera una pandemia.



"Hace unos años nos preguntamos: '¿Y si no hubiera agua limpia? ¿Y si no hubiera suficiente comida? ¿A dónde podríamos ir? ¿Qué podríamos hacer como familia?'. Entonces pensamos que debíamos irnos preparando nosotros mismos", dijo al respecto Melinda Gates a BBC Radio Live.



No es la única ocasión en la que el matrimonio se ha cuestionado este tipo de cosas. Bill Gates ya advirtió en una charla TED en 2015 sobre la llegada de una pandemia que iba a poner en entre dicho al mundo entero.

Además, en un evento organizado por la Sociedad Médica de Massachussetts y el New England Journal of Medicine (NEJM), Gates dijo que el mundo no estaba preparado para hacer frente a un evento así y que todos debían prepararse.



"El mundo entero necesita prepararse para las pandemias de la misma manera que se prepara para la guerra", fueron sus palabras en la ponencia.



La Fundación Gates se ha implicado con la lucha actual contra el COVID-19, invirtiendo en infraestructuras destinadas a la búsqueda de una vacuna y en investigación para que esto sea posible cuanto antes. Aunque no creen que la vacuna esté lista para este año.