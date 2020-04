Unas 79.000 pyme retomaron la actividad en los últimos 15 días

Un 23% de las firmas más pequeñas fue rechazada cuando intentó obtener los créditos blandos para abonar los sueldos de los empleados

Entre el 6 y el 20 de abril pasado retomaron la actividad en distintos niveles unas 79.000 Pyme en todo el país, y gracias a ello volvieron al trabajo 286.000 empleados.



De acuerdo al análisis de la Fundación Observatorio Pyme, la flexibilización parcial del aislamiento social, preventivo y obligatorio ocurrida en esos días permitió que el nivel de operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) mostrara un salto del 30% respecto de su último relevamiento.



En concreto, en abril las firmas totalmente operativas pasaron del 10% al 13%, y las parcialmente operativas del 36% al 47%.



El análisis de la Fundación apunta a que este fenómeno del incremento de la operatividad tuvo un momento bisagra con el decreto 376/2020 del Poder Ejecutivo, publicado esta semana en el Boletín Oficial.



Al establecer el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) el Gobierno amplió la cantidad de compañías que podían acceder a los créditos a tasa cero, los "sueldos complementarios" que les permitieron mantener al personal, además de otras ayudas como la postergación de contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.



Con estos cambios, el Observatorio estima que unas 260.000 MiPyME podrán afrontar entre el 80% y el 100% de los costos salariales de abril. "Restan otras 295.000 que, aun con esta importante ayuda, podrán solventar solo el 70% de los mismos", detallaron.



"La región más activa es el NEA, con solo 30% de las MiPyME en estado de completa inactividad. Los sectores con más inactivos: construcción (60% totalmente inactivas) e industria manufacturera (48% totalmente inactivas)", informó la entidad.



Consultados por iProfesional acerca de si las medidas más recientes tomadas por el gobierno nacional para ampliar la flexibilización de la cuarentena –elaboración de protocolos para que ciertos comercios puedan vender por venta online o telefónica, habilitación para que ópticas y locales de pago extrabancario trabajen sin abrir sus puertas al público, y autorización a actividades profesionales en ciertas provincias, entre otras- podrían generar que este sector del empresariado se reactive aún más, desde la Fundación estimaron que sí.



"Seguramente incremente bastante la proporción de empresas parcialmente operativas en base a estos protocolos, sin embargo este informe incluye datos de comercios que se ya encontraban realizando promociones para ventas online con entrega sujeta a cuando se pudieran despachar los pedidos", mencionaron.



Hasta el 20 de abril, los comercios y profesionales independientes estaban entre el tipo de Pyme con operatividad media, y ese es el escenario que se estima que puede cambiar en los días que corren. Las firmas de producción primaria y las de servicios son la que ya demostraban mayores grados de funcionamiento, y las de construcción y manufactura están del otro lado de la tabla.

Créditos insuficientes

Un 23% de las Pyme que solicitaron los créditos fueron rechazadas

No todas las medidas tomadas para asistir a las empresas en el sostenimiento del empleo fueron claramente eficientes en alcanzar ese objetivo, y todos los días se conocen noticias de cierres y despidos. Hay, además, unos 300.000 empleados suspendidos y con reducciones de salarios.



Además del decreto para prohibir los despidos, el gobierno nacional había coordinado con los bancos líneas de crédito blandas para que las MiPyMe pudieran solicitar para pagar los sueldos en esta etapa sin actividad.



No obstante, el 23% de las empresas que solicitaron estos préstamos fueron rechazadas por el sistema por no cumplir con los requisitos. "El rechazo es por falta de garantías, insuficiente cupo bancario y problemas administrativos dependientes de las propias empresas", detalla el informe.



"En relación al resto de los grupos, este se compone de empresas menos operativas, con mayores dificultades para cubrir los costos salariales de abril (con o sin ayuda del Gobierno), que intentan en mayor medida acuerdos con sus trabajadores para subsistir y para los cuales necesitarían facilitación gubernamental (más que el resto de las empresas). Es decir: el grupo de las que solicitaron pero no obtuvieron el crédito, está compuesto por empresas que se están debilitando más que el resto", advierte el reporte.



De los préstamos pensados para sostener la actividad y los puestos de trabajo de pequeñas y medianas empresas, solo el 24% de las consultadas por el Observatorio ya accedió y otro 25% se encuentra en proceso de evaluación para obtenerlo.



"Las empresas están desarrollando distintas estrategias para evitar abandonar la actividad, cuidando el empleo y la generación de ingreso. Pero la asistencia monetaria gubernamental, aunque muy importante, en las empresas más débiles cubrirá sólo una parte de los costos salariales totales y el crédito blando una porción menor o directamente nada", concluyeron desde la Fundación.