Asalariados ganadores en la crisis: hay un sector "estrella" que dará aumentos por encima de la inflación

2020 se perfila como otro año de probable pérdida de poder adquisitivo frente al avance de los precios. Cuáles son los rubros que se salvan

El 2020 fue un año particular en casi todos los aspectos y los sueldos no son la excepción. Las paritarias demoradas hicieron que al cerrar el primer semestre del año solo un 19% de los empleados registrados en el sector privado en la Argentina vieran algún tipo de incremento de salario por esa vía.

Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vía acuerdos entre sindicatos y patronales un millón de empleados registrados en el país ya tuvieron subas salariales por fuera del "aumento solidario" que se estableció en enero por medio del decreto 14/2020.

De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Willis Towers Watson (WTW) dado a conocer en agosto, los agremiados recibirán en promedio este año aumentos del 32% en promedio. Habrá mínimos de 25% y topes del 40% en las grandes firmas relevadas por esta consultora.

En tanto que los no convencionados recibirían en promedio 36,3% de aumento de sueldo en promedio -en un rango de entre 31% y 42% anual- según la información enviada a este medio en base a una encuesta a más de 389 empresas.

Estas subas fueron definidas en base a una estimación de la inflación anual que superará el 40,3%, y por eso si bien el 46% de las firmas sigue ateniéndose a la "fórmula" ya habitual en la Argentina de repartir el alza en dos pagos anuales, un 28% ya definió que dará tres ajustes y un 15% dará más.

Todo indica que, en la gran mayoría de los casos, inevitablemente la mayoría de los trabajadores, tanto los agremiados como los no convencionados, volverán a perder frente a la suba de precios y tarifas.

La batalla entre sueldos y precios

Pero los expertos aclaran que aún no todo está perdido: "Me gustaría destacar que aún no tenemos claridad si efectivamente los ajustes salariales del año serán superados por la inflación. Hasta el momento los promedios del año han sido del 15,5%, prácticamente equivalentes a la inflación acumulada en los primeros seis meses", dijo a este medio Marcela Angeli, directora de Gestión de Talento y Compensaciones de WTW.

Es cierto también que son varios años consecutivos en los que este termina siendo el caso. Más aún, el 33% de las más de grandes compañías que participaron de la encuesta ya trabajan en los presupuestos salariales para el año próximo, y esperan nuevamente que la inflación en promedio sea del 41,5% anual.

Si ese pronóstico se cumple, los sueldos de los empleados fuera de convenio volverían a perder la batalla en 2021. El promedio de la suba que esperan dar las compañías es del 39,3% anual. El 25% del percentil incluso está proyectando alzas del 36% para 2021 y hay algunas compañías (el 75% del percentil) que superarán el 44%.

"Siempre la intención de las empresas cuando preparan sus presupuestos salariales es acompañar de la manera más cercana posible a la inflación; y en algunos casos hasta superarla. Pero luego la realidad y el contexto económico hace que la inflación se acelere y sea muy diferente a la proyectada, y las empresas no pueden seguirla. Por los números planificados las empresas en el 2021 acompañaría a la inflación, sin superarla," agregó Angeli.

Para aminorar la pérdida de poder adquisitivo las organizaciones ya proyectan concentrar el 58% de ese incremento en el primer semestre del año próximo.

Así las cosas, la batalla aparece como ya perdida para los trabajadores. Pero puede no ser tan así en muchos de los rubros que incluso en pandemia ya se perfilan como los que ganarán la pulseada contra la inflación.

Sueldos en el sector estrella

Tradicionalmente la industria del software y la alta tecnología es la que ofrece a sus escasos talentos tan valorados en el mercado los mejores aumentos salariales. Pero este año ese sector no solo perdió protagonismo sino que también perdió contra la inflación que las empresas proyectaron en 40,3% anual en promedio.

La alta tecnología quedó en el cuarto puesto entre los rubros relevados por WTW, por la mediana de aumentos salariales que darán a los empleados fuera de convenio este año: 18,9% en el primer semestre y 40% en total en 2020.

Incrementos salariales por sector para este año, según WIllis Towers Watson

Quedó esta vez por debajo de lo que ofrecerán las empresas que operan en el sector de consumo masivo y que en muchos casos nunca dejaron de operar durante el confinamiento, por ser consideradas "esenciales" de acuerdo al decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Esas empresas también darán 40% de aumento este año, pero en el primer semestre otorgaron ya la mitad de esa suba.

En algo más que 39% anual y arañando la inflación estimada para el año, quedarán en 2020 los empleados fuera de convenio de los sectores petroleros, agropecuarios e industriales manufactureros.

Es el caso también, paradójicamente, de otro de los sectores "esenciales", el de la industria farmacéutica y la aparatología médica. Junto con los químicos, la industria automotriz y los bancarios, los laboratorios suelen estar entre los mejores empleadores todos los años respecto de los incrementos salariales. Pero esta vez quedaron en mitad de tabla.

Angeli confirmó que los comportamientos salariales de los distintos rubros de la economía estuvieron directamente ligados al efecto de la pandemia: "Aquellos cuyos resultados de negocios han sido menos impactados o directamente no se vieron impactados por el Covid-19 han podido mantener el presupuesto salarial original; o bien reducirlo mínimamente."

Por el contrario, un solo sector aparece como la estrella en esta materia en 2020 y se despega del resto en cuanto a la mediana de subas de sueldos fuera de convenio: las empresas de tecnología financiera o "fintech".

Ese sector, que solo adelantó el 16% del incremento en los primeros seis meses del año, por el "efecto pandemia" que aceleró su adopción y multiplicó sus negocios, proyecta dar aumentos que superan el 45,5% anual.

Esta performance destacada tiene que ver, en parte con la cantidad de empresas del sector que integró la muestra de WTW. Un 2,3% de ellas son de la industria "fintech".

Pero no todo este comportamiento que distingue a este rubro de los demás en cuanto a aumentos de sueldo responde a ese motivo. "El sector de ‘fintech’, junto con algunos grupos de empresas de alta tecnología continúan con poco impacto en el negocio por el COVID-19. Se trata de un sector nuevo o joven, con una necesidad de atraer talentos que lo obliga a ser muy competitivos en la gestión de sus salarios y beneficios", añadió Angeli.

Alan Gosiker, headhunter especializado en perfiles tecnológicos y co-fundador de Beepart Group, confirmó que hubo una aceleración de las contrataciones en la industria "fintech", que en este contexto proclive a la digitalización de los hábitos de los usuarios, buscó maneras de expandirse.

Sus clientes del sector, dijo el selector experto, darán aumentos en torno al 40% este año y es cierto que se dio menos de la mitad de ese porcentaje en el primer semestre. "Es una industria en pleno crecimiento en donde quieren ingresar tanto oferentes como demandantes de empleo, lo que hace que suban los sueldos versus otras industrias, o que se ofrezcan mejores cifras porque se necesita crecer más rápido por este imprevisto de la pandemia", le dijo Gosiker a iProfesional.

En este marco, las fintech junto a la industria de las comunicaciones y el entretenimiento aparecen como los únicos dos sectores en los que las empresas consultadas por WTW dieron alzas superiores a la inflación estimada por las propias empresas en la Argentina.

Los grandes perdedores

El "efecto pandemia" mostró su peor cara en los sectores más golpeados a nivel mundial por el brote de Covid-19: el turismo y la construcción.

Los sueldos tendrán menores aumentos en los sectores más directamente afectados por las restricciones de la pandemia

Excepto en aquellas obras privadas que se encontraban en etapa de pozo, los constructores no pudieron seguir operando en la Argentina durante el ASPO. Y los cierres de fronteras a nivel mundial y las restricciones de circulación dentro del país aplastaron a muchas empresas de la industria turística.

En ese marco, la construcción solo proyecta subas salariales del 25% para sus empleados fuera de convenio este año, aunque vale la pena recordar que la mayoría de sus trabajadores están agremiados.

Asimismo, en turismo solo se llegaría al 30% y más del 18% de esa alza ya se otorgó en los primeros meses del año, de acuerdo a WTW.