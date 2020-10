A contracorriente: hay empresas que desembarcan en la Argentina en plena recesión

Mientras el país debate los casos de firmas que se van, estas tres firmas extranjeras aseguran que es el mejor momento para adentrarse en el mercado local

Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. El refrán parece obvio pero los argentinos ya ni se lo creen. La historia aquí se repite cada vez más frecuentemente y sin importar cuánto se la conozca.

En cada crisis económica o con cada cambio de reglas de juego en lo que refiere al manejo de moneda extranjera, una nueva camada de empresas abandona el mercado local.

En este último episodio enmarcado en una pandemia y su consecuente retracción de la actividad y del consumo, las que ya colgaron el cartelito de "cerrado" suman a Falabella, Qatar Airways, Emirates, LATAM (la operación de cabotaje), Lime, Air New Zealand, Pierre Fabre, Saint- Gobain Sekurit, PPG Industries y Glovo que se fusionó con PedidosYa.

A esas se agregan firmas como BASF, Axalta o Nike que se achicaron, cerraron unidades de producción o salieron de determinados negocios dejándolos en manos de terceros.

Es que el panorama no está sencillo para ninguna, ni las locales ni las extranjeras quedan indemnes. La consultora OJF, que conduce el economista Orlando Ferreres, asegura que este año cerrará con un 5,2% menos empresas en el país, o lo que es igual, que unas 65.000 bajarán la persiana pero unas 35.000 surgirán en 2020.

Y así y todo hay emprendedores que "no aprenden" y apuestan a abrir nuevos negocios en la Argentina, con mentalidad global y regional. Y empresarios extranjeros que vieron en medio de esta "sangría" de empresas que se van, un espacio vacío para insertarse en el mercado local.

Son por lo menos dos los casos -la empresa italiana de medicina estética Decomedical y la plataforma chilena de optimización logística, Simpliroute- junto con otras firmas de origen francés como Lesaffre que están incrementando sus inversiones en el país

Los planes de desembarcar iniciaron hace tiempo, y si bien reconocen que en los últimos meses las reglas de juego volvieron a cambiar, esos vaivenes no los ahuyentan.

Empresas que llegan a la Argentina

SimpliRoute abrió sus oficinas porteñas en Caballito

El arribo de SimpliRoute no es casual. La plataforma de logística es parte de uno de los sectores que más prosperó durante la pandemia al nivel mundial: las ventas por comercio electrónico. Y en la Argentina, según la Cámara de Comercio Electrónico (CACE), en los primeros 6 meses del año el e-commerce facturó 106% más que en 2019.

Teniendo ya operaciones en 25 países, era lógico que esta compañía cruzara los Andes para instalarse en un país en el que la logística para la entrega de mercadería comprada online es una materia pendiente. "Argentina siempre ha estado en nuestro radar debido a la cercanía, al potencial de crecimiento y a las probabilidades de recibir de manera exitosa una mejora sustancial en un mercado que se ha visto modificado drásticamente en los últimos años. Representa un aliado estratégico ya que engloba oportunidades de mejora sin la necesidad de una inversión significativa en infraestructura por parte de las empresas a las que queremos llegar", dijo a este medio Álvaro Echeverría, cofundador & CEO de SimpliRoute.

En los últimos meses, algunas firmas que no tenían en consideración del canal digital debieron incorporarlo de manera abrupta y con poca organización. En esos casos SimpliRoute proponía como solución su software integral de logística, apuntado a empresas de distintos tamaños que distribuyen a sus tiendas o clientes. Habían comenzado a trabajar con algunos grandes nombres en la Argentina desde Chile, pero en septiembre abrió oficialmente sus oficinas en el barrio porteño de Caballito, desde donde gestiona soluciones para firmas de todo el país, incluyendo algunas empresas como Walmart o Unilever.

"Queremos apoyar la reactivación económica en el país durante la pospandemia, ofreciendo a las empresas tecnología de punta a precios competitivos. Nuestro diferencial nos permite ofrecer optimización de rutas para que nuestros clientes, sin importar su capacidad de producción, puedan reducir sus costes logísticos e impulsar sus canales de distribución a un estándar de nivel mundial," dijo Echeverría.

Claramente la pandemia le abrió a Simpliroute las puertas en la Argentina en condiciones más ventajosas que de crisis: "Al tener una campaña de aterrizaje que está amparada en gran medida a un respaldo en la nube de todos nuestros sistemas operativos, realizar el desembarco de nuestras operaciones no supone grandes riesgos y es más bien recibido como una oportunidad de generar un diferencial entre quienes tengan nuestros servicios", dijo el CEO.

Más aún, no fue necesaria una inversión cuantiosa en dinero por tratarse de una empresa de Software as a Service (SaaS, por sus siglas en inglés) ni tampoco, aseguran, se ven complicados sus planes por las últimas regulaciones impositivas y restricciones cambiarias implementadas en la Argentina. "Definitivamente nuestra inversión va a ser reinvertida en generación y crecimiento de nuestra operación en Argentina, por lo mismo no supone un obstáculo, más bien ratifica nuestras intenciones de operar para y con los argentinos", apuntó el co-founder de SimpliRoute.

En Decomedical aseguran que los argentinos invirtieron en tratamientos estéticos durante anteriores crisis

En el caso de la italiana Decomedical se trata de un regreso más que oportuno. La compañía había desembarcado directamente en el país en 2014, de la mano de su fundador y actual CEO, Lorenzo De Cola. Por problemas de salud de este emprendedor italiano la firma abandonó el proyecto de expandirse en Latinoamérica en 2018.

A fines de 2019, mediante un acuerdo con la firma argentina Medsurgical, esa iniciativa se retomó. "El motivo inicial fue cumplir ese sueño inicial de expandirnos hacia América del sur. Las dos opciones para ello eran Brasil o Argentina, y optamos por la segunda por facilidades de idioma y los contactos", dijo De Cola a iProfesional.

En diciembre de ese año se terminaron de firmar los detalles del acuerdo con Medsurgical. La primera importación de máquinas llegó en marzo de este año y oficialmente comenzaron a comercializarse en agosto. El momento no podía ser más oportuno, ya que además de sus reconocidas máquinas para depilación láser, Decomedical desarrolló otras máquinas sanitizantes para superficies y pequeños ambientes interiores, con propiedades bactericidas, virucidas y germicidas.

Medsurgical importa y comercializa este equipamiento desde sus oficinas en Barrio Norte, Ciudad de Buenos Aires. Y claro que los últimos cambios en el acceso a moneda extranjera para concretar importaciones no fue la mejor noticia que podía recibir esta compañía.

De Cola le dijo a iProfesional que las restricciones cambiarias "impactaron en el negocio en general porque los costos de importación son mayores a cualquier otro de la región, por lo que se ven afectados no sólo el precio final de nuestros equipos en el mercado, sino también la posibilidad de dar financiamiento a los profesionales y establecimientos médicos para que los obtengan."

"De todas maneras, estamos haciendo un gran esfuerzo para que, pese a las dificultades de hoy, podamos ofrecer nuestra gran tecnología europea en condiciones absolutamente accesibles y ventajosas con respecto al mercado actual argentino", añadió De Cola, que además destaca que el mercado local es muy ávido para todo lo que tiene que ver con tratamientos estéticos y lo ha seguido siendo siempre durante las crisis anteriores.

Por eso la retracción económica ni los asusta ni cambió sus planes. "Entendemos la difícil situación que atraviesa el país y sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para ser uno de los líderes del rubro, pero estamos seguros que queremos que la Argentina sea la plaza para dar nuestro primer paso en el desembarco de Decomedical en el continente", afirmó.

Redoblar la apuesta local

La brasileña Renner inició en Argentina la venta por WhatsApp

Otras empresas internacionales han decidido no solo quedarse en el país sino redoblar la apuesta. La brasilera Renner, que el año pasado abrió cuatro locales en el país, incluyendo uno en un edificio que había abandonado su principal competidora en el mercado local (Falabella) no solo se quedó sino que implementó venta online y por WhatsApp para seguir operativa durante la pandemia.

La alemana BMW no se asustó con la crisis y continuó su programa de expansión para su segmento de motos Premium. Inauguró nuevo local y showrrom de su red de concesionarios oficiales en el país, BMW Motorrad, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Y la filial local del grupo Lesaffre realizó una inversión de más de 17 millones de pesos en actualización tecnológica para incrementar 60% su capacidad de producción de levaduras en el país.

La multinacional de talentos, Page Group, está trabajando con una multinacional francesa que decidió en plena pandemia establecer en la Argentina su primer centro de servicios compartidos (SSC, por sus siglas en inglés) en la región. Por esa inversión espera generar unos 200 puestos de trabajo en los próximos 12 meses.

Según datos de Page Personnel obtenidos en un evento del cual participaron líderes de 16 SSC del país en junio, el modelo de negocios de este tipo de unidades tiene por delante una oportunidad favorable, como resultado de la necesidad de las empresas de ajustar sus costos, adaptar sus sistemas y plataformas al trabajo remoto y hacer frente a los retos de velocidad del nuevo marco de negocios.

"Generalmente la industria de SSC no responde a las variables tradicionales de mercado ya que su fin no es generar dividendos sino mejorar los niveles de servicio logrando eficiencias en los costos", dijo a iProfesional Guido Biagioni, Senior Project Manager de Page Group. "Al internalizar y desmitificar el trabajo remoto, los tomadores de decisiones en las empresas están reconsiderando la definición de lo esencial: la tendencia es mantener de forma local a los equipos primordiales y migrar las áreas de soporte a locaciones remotas", amplió.

En ese nuevo escenario, hay locaciones que ofrecen ventajas para el negocio de los SSC. Las dos variables principales son acceso a profesionales calificados y competitividad en costos, y en ambas la Argentina tiene diferenciales competitivos según Biagioni.

"Nuestro estudio de Habilidades 360° indica que no sólo estamos alineados en lo que a competencias técnicas se refiere, sino que tenemos un nivel sobresaliente en comparación con otros países de la región. Según la información de Education First Proficiency Index, los profesionales argentinos tienen un nivel de inglés superior en comparación con otros países de América Latina, lo que les permite cumplir con uno de los principales requisitos de empresas internacionales", dijo Biagioni.

Por otra parte, el Project Manager de Page asegura que respecto a las habilidades blandas, "el contexto macroeconómico y social del país ha impulsado a que los profesionales argentinos desarrollen a lo largo de los años la adaptabilidad, trabajo en equipo, toma de decisiones y resiliencia, que les permiten brindar un alto nivel de servicio a diferentes regiones y culturas".

"Adicionalmente nuestro huso horario nos permite brindar servicio a todo el continente y Europa en buena parte de sus franjas horarias laborables. A esto se suma la ventaja competitiva que ofrece el tipo de cambio para cualquier inversor que traiga moneda extranjera", cerró.

Biagioni no está solo en esta convicción. El 84% de los líderes encuestados por la empresa en junio consideró que la competitividad argentina en este aspecto aumentará en los próximos años. Y esto tiene que ver también, en parte, por la flamante Ley de Economía del Conocimiento y la posibilidad de exportación de este tipo de servicios.