Quién es Alexia Keglevich, la CEO de Assist Card que fue despedida por teléfono

Alexia Keglevich es además la hija del fundador de la compañía de asistencia al viajero. Cómo fue su dura trayectoria dentro y fuera de la empresa

Assist Card, la principal compañía de asistencia al viajero del país, estuvo días atrás en el ojo de la tormenta, tras haber despedido a su chief executive officer (CEO) Alexia Keglevich, hija del fundador de la empresa, tras 34 años de trayectoria dentro de la misma.

Alexia es hija de Nicolás Keglevich, quien ideó y fundó la compañía en 1972.

"La manera en que sucedió es lejos de lo más brutal, violento e injusto que he vivido en mi vida. Fiel a mis valores haré todas las medidas a mi alcance para hacer valer mis derechos e intentar lograr que esto no suceda mas en el mundo corporativo", explicó Alexia Keglevich en una breve carta que compartió mediante su perfil en la red Linkedin.

Días antes, Alexia Keglevich ya había dado detalles de su inesperada desvinculación en un clip de video que compartió a agentes de viaje.

"Hoy, 20 de noviembre, es el día más triste que yo tenga en Assist Card. A través de una llamada con no muy buenos modales me informaron que no podía comunicarme con nadie más del trade, que no podía entrar en mis oficinas y que los accesos a mi casilla de mail estaban bloqueados".

"Hoy me desvinculan de Assist Card después de 34 años de entregar mi vida a esta compañía, ser muy feliz y ser lo que amé, trabajando todos los días con toda mi alma hacia todos ustedes. Me están desvinculando con maneras que yo no considero correctas y yo con mis valores no negocio, ustedes lo saben bien", afirmó.

"Quiero que sepan que estoy abierta a todos, me pueden escribir como siempre, soy Alexia pero ya no más Alexia de Assist Card", completó.

La ejecutiva confirmó su alejamiento y ratificó la denuncia de maltrato por parte de la empresa Assist Card en un texto que compartió en LinkedIn. A continuación, sus palabras:

"Luego de 34 años de latir junto a ASSISTCARD , el viernes pasado terminó mi ciclo en ésta , la empresa que fundó mi padre Nicolas Keglevich en 1972 . La manera en que sucedió es lejos de lo más brutal , violento e injusto que he vivido en mi vida, fiel a mis valores haré todas las medidas a mi alcance para hacer valer mis derechos e intentar lograr que esto no suceda más en el mundo corporativo de hoy .

Más allá de este dolor que hoy siento , quiero compartir que soy una bendecida por haber amado profundamente mi trabajo durante toda mi vida . Amé ayudar , amé cuidar , amé proteger , amé salvar vidas , inspirar , crear , creer, transformar , disrumpir , amé cumplir sueños a la gente , amé construir casas y también amé equivocarme , volverme a equivocar , cuestionar , aprender , reír , llorar , fracasar, persistir , volver a fracasar , amé incomodarme y desafiarme una y otra vez , me caí 1000 veces y me levanté 1001.

Amé profundamente cada minuto de esos 34 años. Dejo ASSISTCARD sabiendo que di lo mejor de mí siempre.

Hoy comienzo de nuevo, y fiel a mi ADN , este golpe no hizo más que hacerme más fuerte".

La trayectoria de Alexia Keglevich

Alexia Keglevich: fue desvinculada por teléfono tras 34 años de servicio.

Lejos de tener todas las puertas abiertas por ser la hija del fundador de Assist Card, Keglevich inició su carrera profesional en la empresa familiar a los 16 años como cadeta.

Según figura en su perfil de LinkedIn, estudió Comunicaciones en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y obtuvo su master en administración de negocios (MBA, por sus siglas en inglés) en la Universidad Austral. Luego completó esa formación con programas ejecutivos muy reconocidos de IAE Business School y Singularity University.

En Assist Card tuvo en principio roles de dirección en marketing y publicidad, especializándose en la creación de nuevos productos y en el diseño de estrategias comerciales. También en esa etapa lideró la expansión de la organización hacia el sudeste asiático, hasta que tras 11 años decidió pasarse al banco Santander Rio, donde trabajó más de cuatro años.

Tras esa breve experiencia, retornó a la empresa familiar en el año 2000 como managing director, y siguió escalando posiciones hasta llegar a CEO en 2006. Mantuvo esa posición durante 15 años, incluso cuando su familia decidió vender y salirse del negocio en 2011. Alexia, quien había mantenido las negociaciones con los potenciales inversores, se quedó en su rol de CEO.

Durante todo ese tiempo estuvo a cargo de las operaciones globales de Assist Card, distribuidas en 36 países donde la compañía cuenta con oficinas, así como el proceso de startup de operaciones en más de 10 países de Asia y Latinoamérica.

Bajo su gestión, la compañía octuplicó su facturación, diversificó sus líneas de negocio, desarrolló nuevos canales de venta, productos y servicios, implementó una nueva imagen de marca y continuó su expansión en el mundo.

En el año 2014 fue reconocida por la revista Latin Business Chronicle (LBC) dentro de su ranking anual de "Las Mejores 50 Mujeres Ejecutivas de Latinoamérica".

Carta del padre

Nicolás Keglevich, fundador de Assist Card, junto a Alexia, la CEO despedida.

Tras su intempestiva salida, su padre, Nicolás Keglevich, le escribió una carta que fue reproducida por el portal de noticias de turism, Ladevi. En la misiva, el fundador de Assist Card afirma:

"Hoy es un día muy triste para los Keglevich pero especialmente para Alexia que fue despedida abruptamente de la empresa en la que llegaba a trabajar en uniforme de colegio hace mas de 30 años, su vida entera la dedico a ASSISTCARD y nadie podrá opacar su impecable trayectoria. Pero todo es aprendizaje, todo es experiencia. Nadie te la quitará jamás. Mundo: ¡prepárate porque ahora viene un Keglevich con una garra, una pasión, una fuerza y una experiencia que aun no se vio en una mujer empresaria!"

"Ale: muchas veces te dije que estaba orgulloso de vos. Pues, hoy lo estoy MAS QUE NUNCA, porque sé que hiciste todo bien pero que a partir de ahora lo vas a hacer mucho mejor," dice la carta que cierra con un "muchas gracias, papá."

En su libro "Nobleza obliga", Nicolás Keglevich relata su escape de Europa en la Segunda Guerra Mundial para arribar a Sudamérica y finalmente fundar Assist Card en 1971.

El empresario de origen húngaro nació en 1939, con la guerra a sus puertas, en el seno de una familia noble cuyo título de conde le había sido entregado por el papa Clemente VIII. Asegura que logró escapar de ese infierno con su niñera cuando el pueblo, liderado por fuerzas comunistas, emprendieron una cacería contra los nobles. Se reunió con sus padres en Brasil y recién al cumplir la mayoría de edad llegó a la Argentina. El resto es historia.