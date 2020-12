Empresario deja su compañía a quien fue su empleada durante 40 años

Ella comenzó a trabajar en la firma dedicada a los neumáticos en el sur de Córdoba a los 12 años, y ahora el dueño le legó todo el negocio

Un comerciante de la ciudad de Coronel Moldes, en la provincia de Córdoba, decidió sorprender a su empleada de confianza al dejarle su propia empresa de comercialización de neumáticos.

La compañía en cuestión, llamada Moreyra Gomas, funciona desde hace más de 60 años en esa localidad del sur provincial, y se convirtió en el escenario para esta inspiradora historia de humildad y familia.

Según publica LV16, Juan Moreyra, el comerciante de más de 80 años, contó que atraviesa problemas de salud propios de su edad, y detalló que había tomado la decisión sobre quién heredaría la compañía junto a su esposa, antes de que ésta falleciera.

"Después de 64 años, he cambiado la firma. Esta decisión la habíamos tomado con mi esposa y Deolinda quien hace 40 años que trabaja acá. Mi salud no me permite estar más frente a la firma, pero todo sigue igual, la atención sigue siendo como antes y cada vez mejor", contó Juan.

Deaolinda ingresó a trabajar a esta misma empresa con los Moreyra cuando tenía apenas 12 años y a lo largo de un largo tiempo sumó experiencias y aprendizajes que la convirtieron en mano derecha del fundador.

"Gracias a Dios me iluminó a alguien que cuidará el negocio y lo mantendrá como yo", agregó Moreyra, quien expresó su gratitud a la firma Córdoba Gomas, que en su momento le llenó el negocio de mercadería para poder venderla y llegar hoy a este desenlace.

Juan Moreyra y Deolinda juntos en la compañía de neumáticos que él ahora le legó

"Yo extraño mucho a mi esposa, fuimos muy felices, disfrutamos bien, salíamos a cenar, nos íbamos todos los años de vacaciones, no le pedimos nada a nadie, ni me jubilé, ni nada", aclaró el empresario que dejará la actividad debido a su avanzada edad.

Agradecida por la noticia, Deolinda contó cómo fueron sus comienzos en el mundo laboral y confesó que aprendió todo lo que sabe gracias a Juan y a su esposa.

"Soy de una familia muy humilde, de muchos hermanos y no podíamos estudiar, así que me mandaron a trabajar. Cuando me preguntaron qué sabía hacer les dije de todo, pero no sabía hacer casi nada, así que todo lo que sé y quién soy se lo debo a ellos", dijo quien a partir de ahora tiene en sus manos el futuro de Moreyra Gomas.

Deolinda también recordó en una entrevista radial que pudo festejar su cumpleaños de 15 gracias a los Moreyra, y que cuando se casó, su padrino fue Juan y su esposa la testigo de la boda. Incluso, sus primeras vacaciones fueron gracias a esta familia, que la llevó como si fuera su propia hija.

"Me dio la posta, es un gran compromiso y seguiremos con el sistema de él. La verdad estoy agradecida porque pensó en mí, no sé cómo explicarlo, es una emoción fuerte, yo estuve con ellos todos estos años y ellos siempre me ayudaron", dijo la ahora empresaria de los neumáticos, en declaraciones relevadas por La Voz.