15 historias de mentores famosos que ayudaron a crecer a otros talentos

Detrás de cada gran hombre o mujer seguramente hubo un excelente mentor o mentora, como lo demuestran estas historias de vida.

El mentoring o mentoreo es una disciplina que existe desde la antigüedad: se da cuando una persona con experiencia en cierto campo acompaña, contiene y transfiere parte de ese conocimiento para que otra pueda crecer en el mismo ámbito o uno parecido.

De esta forma, la persona que actúa como mentor o mentora se pone al servicio del otro, humildemente y consciente del tiempo, el proceso y las necesidades de aquel que está buscando crecer, asistiéndole en dar esos primeros pasos con más determinación, seguridad y firmeza.

A lo largo de los siglos la figura de los mentores ha ido cobrando notoriedad: prácticamente todas las figuras relevantes de los más diversos campos han tenido al menos una persona como guía, orientación y apoyo ayudándolos a crecer.

A diferencia del coaching, el mentoring busca aconsejar al mentee (consultante mentoreado), despertar la curiosidad del otro y esclarecer el camino que muchas veces puede resultar confuso y desafiante. En cambio, el coaching es una disciplina que interpela al coachee (cliente) con preguntas para que, a partir de sus propias respuestas, encuentre las salidas.

15 historias potentes de mentores y mentoras

1. Madre Teresa de Calcuta

La conocemos por haber dedicado su vida a ayudar a los demás, especialmente a los leprosos, pacientes con SIDA, y personas en situación de pobreza extrema. Posiblemente otra sería la historia de no haber tenido como mentor al Padre Michael van der Peet; se conocieron mientras esperaban un bus en Roma y desarrollaron una gran amistad de mentor/mentee, ayudándose a desarrollar la inmensa obra y legado de la Madre Teresa.

2. Mark Zuckerberg

Steve Jobs fue mentor de Mark Zuckerberg

El CEO de Facebook tuvo como mentor al ex CEO de Apple Inc., Steve Jobs. Cuando Facebook comenzaba, se reunían a menudo para hablar de temas de gestión y prácticas, y del desarrollo de la tecnología.

Cuando Jobs falleció víctima de cáncer en 2011, Zuckerberg publicó en su página de Facebook: "Steve, gracias por ser un mentor y un amigo. Gracias por demostrar que lo que construyes puede cambiar el mundo. Te extrañaré."

3. Martin Luther King

¿Quién fue el mentor de Martin Luther King?

Fue el expresidente de Morehouse College, el Dr. Benjamin Mays un mentor para el líder activista estadounidense que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos. Mays criticó siempre abiertamente la segregación antes del movimiento de los derechos civiles y se conoció con Luther King en el pregrado de aquel colegio; siguieron su vínculo hasta el asesinato de King en 1968.

Los biógrafos coinciden en que fue el énfasis de Mays en dos ideas en particular: la dignidad de todos los seres humanos y la incompatibilidad de los ideales democráticos estadounidenses con las prácticas sociales de ese país, lo que convirtió al discurso de Luther King en un mensaje sumamente potente que impulsó el movimiento por los derechos civiles.

4. Oprah Winfrey

Oprah fue inspirada por otra gran mentora

Considerada como la entrevistadora más popular de la televisión norteamericana, tuvo como mentora a la autora y poeta Maya Angelou. Según declaró Oprah, "ella siempre estuvo allí para mí, guiándome a través de algunos de los años más importantes de mi vida. Los mentores son importantes y no creo que nadie llegue al mundo sin alguna forma de tutoría."

5. Yves St. Laurent

El célebre diseñador de moda tuvo como mentor a Christian Dior. Luego de mudarse a Parías, el por entonces editor de la edición francesa de la revista Vogue los presentó. "Dior me fascinó desde que lo conocí; tanto, que no pude hablar delante de él. Me enseñó la base de mi arte; y todo lo que sucedió después es producto de los años que pasé a su lado", dijo St. Laurent.

Tal fue así que a los 21 años éste reemplazó a Dior como el diseñador de la casa de alta costura Dior, lo que impulsó su destellante carrera internacional.

6. Quincy Jones

Este talentoso músico fue mentoreado por otro gigante del jazz, Ray Charles, quien afirmó que "Jones era un joven enérgico que realmente amaba la música. Era notorio que quería aprender y saber más y más. Pude mostrarle algunas cosas: eso me hizo muy feliz y conmovió mi corazón ayudar a ese niño."

A su vez, Quincy Jones ha sido mentor de muchos músicos jóvenes de su época, y portavoz de un evento de Estados Unidos, el "Mes Nacional de la Mentoría".

7. Bill Gates

Bill Gates reconoce como su mentor al inversor Warren Buffett

Warren Buffett es considerado un magnate de los negocios y el inversor más exitoso del siglo XX. Fue mentor, y (a la fecha de este artículo, julio 2020) amigo de Bill Gates con quien mantienen una rutina de encuentros en lugares comunes, como una hamburguesería que les gusta a los dos.

Gates conoció a Buffett en una cena de filantropía organizada por la madre de Bill, y reconoce que recurre a Buffett para que lo asesore sobre varios temas, entre ellos los negocios, a quien considera "único en su clase".

8. Bob Dylan

¿Quién fue el mentor de la superestrella de la música, Bob Dylan?

El célebre cantante y compositor tuvo como mentor al músico Woody Guthrie, con una extensa producción de canciones políticas, para niños y tradicionales estadounidenses.

Cuando cursaba los estudios secundarios en la década de 1950, Dylan escuchó la música de Guthrie; se mudó a Nueva York y se hicieron amigos, recibió sus consejos y orientación en el mundo de la composición musical, lo que contribuyó a convertirlo en uno de los músicos más notables del rock y folk norteamericano con trascendencia internacional.

En 1962 Bob Dylan le dedicó la canción "Song to Woody".

9. Jackson Pollock

Esta notable figura del arte, especialmente del movimiento expresionista abstracto, fue conocido por su estilo único de pintura por goteo.

Su primer mentor fue el muralista y pintor Thomas Hart Benton. En 1930 Pollock abandonó California sin terminar la secundaria para estudiar con Benton en la Art Students League de Nueva York.

La obra de Pollock está fuertemente influenciada por el tipo de uso de la pintura que hacía Benton, y prácticamente esa "rítmica" se convirtió en la expresión artística que es un sello distintivo en su producción.

10. Chita Rivera

Reconocida como una de las más notables actrices, bailarinas y cantantes estadounidenses de origen hispano, se destacó en el mundo de las comedias musicales de Broadway. Ha protagonizado decenas de piezas como West Side Story, La ópera de tres centavos, Sweet Charity, El beso de la mujer araña, Nine, Merlin y Chicago.

Fue la primera latina-norteamericana en recibir el premio Kennedy Center Honors y fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2009. Posiblemente todos recordamos a algún maestro en particular, y este es el caso, porque Chita reconoce que su exmaestra Doris Jones fue su mentora y a ella agradece su éxito.

11. Richard Branson

Richard Branson necesitó un mentor cuando planeaba lanzar su aerolínea

Cuando el cofundador de Virgin Group quiso montar la línea aérea Virgin Atlantic, pidió orientación al empresario británico de aeronavegación Sir Freddie Laker. Como afirmó, "si quieres llegar lejos no lo hagas solo. No habría llegado a ninguna parte de la industria de las aerolíneas sin la tutoría de Sir Freddie Laker."

12. Clint Eastwood

La mentora de Clint Eastwood fue su abuela

En este caso, su mentora fue su abuela, quien lo alentó a perseguir sus sueños. En una entrevista, el popular actor señaló: "He tenido muchos mentores en mi vida ... mi abuela siempre fue alentadora. Ella siempre pensó que iba a ser algo, cuando nadie más, incluyéndome a mí, pensé que iba a ser algo."

13. Henry David Thoreau

Ralph Waldo Emerson, escritor, filósofo y poeta estadounidense, líder del movimiento del trascendentalismo a principios del siglo XIX, sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento llamado del "Nuevo Pensamiento", a mediados del siglo XIX, fue mentor de Thoreau, también escritor, poeta y filósofo estadounidense, de tendencia trascendentalista, autor de ‘Walden’ y ‘La desobediencia civil’.

Thoreau fue agrimensor, naturalista, conferenciante y fabricante de lápices; cuando se graduó en la Universidad de Harvard, se inspiró en Emerson, cuya obra influyó en sus escritos.

14. Colin Powell

Parra Colin Powell todos deberíamos ser mentores de alguien más

Fue Secretario de Estado de los Estados Unidos y General del Ejército de su país, y consideraba a su padre, Luther Powell, como su mentor.

Según sus palabras, todos deberían comprometerse con la tutoría: "Todos tenemos la capacidad de servir como mentores, de dar un paso adelante y decir: 'Voy a ser un mentor, porque quiero que esta próxima generación lleve a Estados Unidos a un nivel superior, un lugar mejor' Lo que puede traducirse en que la mentoría genera mejores personas en cualquier ámbito, no solo en ese país.

15. Indra Nooyi

Indra Nooyi fue la primera mujer y primera inmigrante en dirigir PepsiCo

La exCEO de PepsiCo, fue a la vez la primera persona inmigrante y la primera mujer en ocupar el puesto com mayor autoridad en la empresa, la más grande del mundo liderada por una mujer.

Ayudó a la empresa a convertirse en una de las más exitosas del mundo, cuyas ventas crecieron un 80% durante su mandato de 12 años. Ella encabezó la transición de Pepsi a una empresa más ecológica y respetuosa con el medio ambiente, y afirmó que busca mentores en distintos aspectos de su vida.

Dijo que "si no hubiera tenido mentores, no estaría aquí hoy. Soy un producto de gran mentoría y del coaching. Para mí los entrenadores o mentores son muy importantes ". Ella acredita la tutoría que recibió de personas a su alrededor por ayudarla a romper lo que llamó sus "techos de vidrio" en el mundo de los negocios.

Y tú ¿a quién reconoces como tu mentor o mentora de vida? ¿Quién te ha influido?

