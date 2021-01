Requisitos para conseguir trabajo en 2021: marca personal, empatía digital y 7 claves que no fallan

Antes de empezar a buscar trabajo, tenés que definir tus debilidades y fortalezas, así como aprender a usar correctamente las plataformas de empleo

En los tiempos que vivimos, la reinvención y la resiliencia profesional están a la orden del día. Además de simplemente mandar currículum vitaes a búsquedas de personal, hoy las personas cuentan con otras vías para que los empleadores los encuentren, con estrategias para ser más visibles en la red.

Según un reciente artículo de La Vanguardia, las claves para volverse más empleable y conseguir trabajo en 2021 se basan en la construcción de una marca personal y de demostrar en las redes empatía digital.

La vida laboral está muy ligada con la personal. Al fin y al cabo, en el trabajo pasamos la mayor parte del día y ahí también maduramos y tomamos decisiones importantes que pueden suponer grandes cambios de hábitos.

Por eso construir una marca auténtica y tener empatía digital te ayudará a ser más empleable en medio de un gigante cambio en la demanda de las competencias. Ahora las empresas priorizan en que los candidatos sean flexibles, resilientes y creativos.

El experto en marca personal, Ronald Durán, da las siete claves para diseñar una propia, así como saber comunicarla correctamente en la red para que te encuentren en las plataformas de empleo.

1. Génesis

El primer paso es hacer una "auditoría" de tus rasgos personales. Un ejercicio rápido y que funciona es preguntar a tus allegados cómo te perciben ellos a ti. Las respuestas pueden ser la llave perfecta para que diseñes tu marca personal.

Otra recomendación es realizar un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) para empezar a gestionar tu propia marca. Con esta herramienta tenemos una visión clara de nuestras fortalezas y debilidades, así como de las oportunidades que tenemos laboralmente y cómo estamos posicionados profesionalmente en el sector que nos interesa.

2. Ikigai Tecno Humano

Te preguntarás qué tiene que ver el IKIGAI (propósito de vida) con la búsqueda de empleo. Este término es la razón por la que te levantas por la mañana. "Iki" significa "vida", y "Gai" se traduce como "valor". Este concepto es totalmente exportable a encontrar el sentido profesional.

Identifica tu IKIGAI, encuentra tu pasión, proponete una misión y ve por él. Pregúntate ¿cuál es mi motor?, ¿en qué invierto más tiempo, que además se me pasa volando? Allí lo encontrarás.

3. "Time blocking"

Diseña tu agenda de tareas con una estrategia de "time blocking"

Según Durán el "time blocking", o en español, bloqueo de tiempo, tiene el objetivo de colocar las tareas o actividades de trabajo y personales en franjas horarias de 45 minutos o una 1 hora en tu agenda.

Este ejercicio ayuda a poner foco en las prioridades. Tener una agenda te servirá de ayuda para esos momentos de bloqueos mentales y existenciales. Una de las claves es hacer que sea flexible.

Los principales errores del "time blocking" son colocarte muchas tareas en un día, no programar descansos, no calcular bien el tiempo que necesitas para cada tarea, no trabajar por bloques de prioridades y no dejar que tu agenda "respire".

4. Foco estratégico

Cuando estas diseñando tu marca personal, tienes un objetivo principal, que es posicionarte en tu sector y ser visible.

En este proceso hay unas variables importantes para desarrollar tu perfil. Se trata de identificar, categorizar, planificar y definir qué objetivos a corto, medio y largo plazo tendrás que trabajar.

De acuerdo al resumen que publica La Vanguardia, se comienza por hacer un "brainstorming" o lluvia de ideas para indentificar palabras que te representen de manera personal y profesional, así como tus habilidades y talentos.

Luego identificá contactos, headhunters y portales que te asistan en esta búsqueda de empleo y desarrollo de la marca personal. Pasa a la acción: una vez tengas identificadas tus cualidades y los contactos, realiza un primer filtro seleccionando aquellas empresas que más te llamen la atención y gestiónalas con el "time blocking" para establecer contactos, tareas y estrategias.

5. Empatía digital

Durán insiste en que en esta pandemia y en etapas en las que las cuarentenas mudaron incluso cómo se hacen los procesos de reclutamiento, es justamente el momento para ser más visible con una comunicación digital.

No es un secreto que los Directores de Gestión de Talentos miran las redes sociales de los candidatos, para conocerlos un poco más, ver aptitudes, habilidades, contenidos que comparte, para así pasar a una posible entrevista de empleo.

Es importante aportar contenido de valor a tu red de contactos. Esto hará que te expandas y llegues a reclutadores.

Para ello puedes usar por ejemplo LinkedIn y construir en esta red social para profesionales un perfil que demuestre empatía digital. Debes tener una foto actualizada y profesional, una descripción con un "call to action", definiendo quién eres profesionalmente y que puedes aportar en una empresa. Tomate un tiempo para completar tu perfil, describiendo bien tus experiencias anteriores, roles y logros.

Luego, utiliza tu perfil para compartir contenido de calidad con los usuarios, y si el contenido es propio, mucho mejor. Establece un plan de comunicación personalizada con tus mensajes. Y no te conviertas en un "spammer", establece contacto con las empresas o reclutadores con respeto.

6. Mide tu marca

Tras aplicar correctamente todos los pasos anteriores, es hora de medir el impacto de estas acciones.

Una herramienta muy útil para medir cómo es tu presencia en LinkedIn es entrando a este enlace. La red social te hace una foto rápida de cómo está tu perfil, quién te ve y cómo estás posicionado dentro de tu propia red.

Hay muchas herramientas que te pueden ayudar a medir y organizarte, entre ellas puedes dar un vistazo al Google Trends, Mention, Trello, Slack, Semrush, Scoop, Metricool, Hootsuite, etc.

7. Sinergias Tecno Humana

La tecnología es el gran aliado a la hora de encontrar empleo. Ahora bien, no funcionará sin nuestra esencia y naturaleza como humanos.

Las Sinergias Tecno Humanas es el equilibro consciente-responsable entre la tecnología y el humano, para generar soluciones a problemas concretos.

¿Pero qué tiene que ver esto con mi búsqueda de empleo? Para establecer cualquier tipo de plan de acción para un objetivo en particular, tenemos que saber de qué estamos hechos y qué podemos ofrecer. A partir de este punto, estaremos preparados.