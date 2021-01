Magnate pidió que Estados Unidos copie a la Argentina y cree un impuesto a las personas más ricas

El magnate norteamericano Morris Pearl, presidente de Patriotic Millionaires, un grupo conformado por personas de alto poder adquisitivo, dijo que Estados Unidos debería "seguir el ejemplo de Argentina" y aprobar un nuevo impuesto a las personas más ricas, para ayudar a enfrentar la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

A través de una nota de opinión publicada en Business Insider, Pearl dijo que "Estados Unidos debería seguir el ejemplo de Argentina y apoyar la promulgación de una medida similar para respaldar los esfuerzos de ayuda ante la pandemia".

"El 4 de diciembre, el Senado de Argentina aprobó un impuesto único del 2% sobre todo el patrimonio de las personas que supere los 200 millones de pesos argentinos, o alrededor de US$2,4 millones. Se espera que este 'impuesto a los millonarios' recaude casi US$4 mil millones en ingresos federales para ayudar a compensar el costo del alivio de COVID, mientras que en el proceso se reduce una brecha de riqueza que solo ha crecido en medio de la crisis de COVID", sostuvo el magnate quien fue uno de los altos ejecutivos del fondo Blackrock hasta 2014.

Morris Pearl se refirió de esta forma a la sanción del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, uno de los principales proyectos aprobados en 2020 por el Congreso, para que el gobierno nacional cuente con más recursos para afrontar las consecuencias económica y sanitarias de la pandemia.

"Argentina puede ser el primer país en aprobar una medida como esta en respuesta a la pandemia global, pero no debería ser la última. Este tipo de legislación debería ser una obviedad para los legisladores estadounidenses que buscan formas de salvar la economía", afirmó en el artículo relevado por Télam.

Pearl advirtió que en la actualidad EEUU "enfrenta a un nivel de desigualdad que está desestabilizando a nuestro país", en los que "casi 27 millones de adultos estadounidenses informan que su hogar a veces no tiene suficiente para comer. Entre 7 y 13 millones de niños a veces no comen lo suficiente. Más de 12 millones de inquilinos están atrasados con el alquiler".

A lo que se suma que "casi 85 millones de estadounidenses, uno de cada tres adultos en este país, informan que es difícil para su hogar cubrir sus gastos de manutención en los últimos siete días. Todavía hay más de 10 millones de trabajadores desempleados en Estados Unidos, sin siquiera contar a las personas que han abandonado por completo la fuerza laboral".

"Vivimos en medio de una crisis económica de proporciones bíblicas, y el gobierno federal, bloqueado por un Senado republicano que se niega a brindar la ayuda adecuada, solo ha aprobado proyectos de ley de compromiso, no lo suficiente, desde marzo", alertó el magnate.

On my way to early voting — guessing that before dawn on Monday will have shorter lines than a beautiful Saturday afternoon pic.twitter.com/cqu5z44aXO — Morris Pearl (@morris_pearl) October 26, 2020