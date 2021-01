Sueldos 2021: ¿volverán a perder este año los salarios contra la inflación?

SEL Consultores dio a conocer las primeras proyecciones salariales que manejan las grandes empresas del país. ¿Qué pasará con los despidos?

La firma de investigación SEL Consultores dio a conocer los resultados de uno de los primeros análisis de salarios del 2021.

Las proyecciones no son buenas y los primeros datos indican que es muy probable que los sueldos de los argentinos vuelvan a perder este año pandémico contra una inflación desbocada y compleja de contener.

María Laura Cali, directora de SEL Consultores, dijo en diálogo con iProfesional: "En grandes compañías en 2020 hubo revisiones, en la mayoría de los casos se dieron algunos puntos más de lo que tenían planificado. Hubo empresas que dieron menos puntos de aumento de lo que pensaban a principio de año, pero son las menos porque la inflación siguió siendo extremadamente alta".

"Igualmente los sueldos perdieron contra la inflación en 2020 y este año lo van a volver a hacer. Venimos de años de retraso del poder adquisitivo sostenidos" dijo la socia directora de la firma de análisis de mercado, apoyándose en los siguientes datos: en 2020 las compañías dieron en promedio un 37% de aumento salarial a empleados fuera de convenio, con un 25% del percentil en 33% y un 75% de 40%.

"Es decir que, en el mejor de los casos, en las grandes compañías igualaron la inflación anual. Y por ejemplo, los sectores más golpeados por ajustes menores a la inflación el año pasado fueron los de bienes durables", afirmó Cali.

Salarios 2021

Qué porcentaje de aumento de sueldo recibirán los empleados dentro y fuera de convenio.

La encuesta relevó 140 casos de grandes empresas de distintos tamaños, de las cuales un 30% aproximadamente son del sector de consumo masivo y un 20% del de bienes durables. De acuerdo a SEL Consultores, los ajustes salariales 2021 de empleados dentro y fuera de convenio están alineados, y se ubican en un promedio de 40% anual.

Para empleados agremiados, serán de entre 35% y 45%, mientras que los no convencionados recibirían entre 38% y 44% en 2021.

Pese a esas cifras, Cali asegura que el solapamiento salarial es un fenómeno del pasado y que no suele darse con frecuencia hoy en las empresas argentinas: "Lo que vemos en grandes compañías es que tratan de acompañar la inflación y cuidan dar el mismo porcentaje de ajuste a empleados dentro y fuera de convenio. No es un movimiento nuevo, por eso no se ve una situación en la que el solapamiento se pueda agudizar más en 2021."

"Si es cierto que en lo que se considera personal clave, que no suele ser más de un 5% de la dotación y que suele estar fuera de convenio, generalmente percibe ajustes en el percentil 75% y así también escapan al solapamiento", aseguró la socia directora de la consultora.

Entre un 20% y un 25% de los aumentos salariales 2021 sería otorgado en el primer ajuste del año, con muy poco margen diferencial entre lo que ocurrirá en los distintos sectores de la economía.

Sin embargo, la estimación de costo de vida y su incremento para este año podría ser del 43%, o ese es el número en promedio que están manejando las empresas líderes contactadas por SEL.

Esa estimación está tres puntos por arriba del promedio de incrementos salariales y también 7 puntos por debajo de lo previsto en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central entre 40 consultoras y analistas de la City.

Los participantes del REM previeron también que la inflación de diciembre ascendió al 4%. Además, los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista se ubicará a fin de año en torno al 49,8% interanual.

A la vez, SEL Consultores indagó sobre qué proyecciones respecto del dólar están manejando las grandes empresas que operan en la Argentina. Ellos anticipan un precio oficial de la moneda norteamericana a 112 pesos por unidad. El REM había fijado ese valor en 125,80 pesos por dólar para fin de año.

Inflación y expectativas

La mayoría de los argentinos no cree que el Gobierno apunte a reforzar los sueldos.

Los bolsillos argentinos vienen golpeados por varios años con poder adquisitivo a la baja por la lucha desigual de los salarios y la inflación.

Y ahora una reciente encuesta de la consultora de estrategia Analogías demostró cómo el aumento de los precios, sobre todo de alimentos y bebidas está influyendo en las expectativas de los argentinos.

"Las expectativas económicas se siguen deteriorando aceleradamente con énfasis desde el mes de noviembre. El pesimismo relativo pasó de un entorno del 50%, que persistía desde junio, a un 60% aproximadamente en este monitor del mes de enero", analizaron.

Sólo el 21% de los consultados en su último relevamiento, realizado entre el 21 y 22 de enero últimos, opinó que el Gobierno está impulsando el crecimiento de los salarios.

Más aún, el 70% consideró que las autoridades deben controlar más firmemente el precio de los alimentos.

Casi el 76% consideró que los grandes empresarios están especulando "mucho y bastante" con los precios de los productos básicos, en forma coherente con su aumento; pero también el 67% opinó que el Gobierno es "mucho o bastante" responsable del aumento del precio de los alimentos.

Gremios: cláusulas gatillo 2021

Respecto del personal agremiado en particular, en 2021 se impondrán las negociaciones paritarias por períodos más cortos, para intentar que el poder adquisitivo se reduzca lo menos posible.

En la misma línea, el 58% de las firmas consultadas por SEL indica que ya anticipan que se cerrarán acuerdos salariales con cláusulas gatillo, que se disparan para reabrir las negociaciones una vez que se supera cierto umbral inflacionario.

En sectores como consumo masivo o tecnología, son los menos los responsables de Recursos Humanos que prevén ese escenario.

Sin embargo, en otros sectores son mayoría las empresas que anticipan cláusulas gatillo para sus acuerdos paritarios 2021. Son el 75% de los laboratorios consultados, el 68% de los servicios financieros, el 67% de las empresas químicas y agroquímicas y el 61% de las que producen bienes durables.

¿Despidos a la vista?

Sin reemplazos y con acuerdos de partes, las empresas continúan achicando las dotaciones de personal

Mientras en la primera etapa del año persisten medidas que desalientan las desvinculaciones laborales como la doble indemnización por despido no justificado y el decreto que prohíbe despedir, el resto del 2021 permanece como una incógnita en esta materia.

Lo que sí encontró la última encuesta de SEL Consultores es que hay intenciones de tomar medidas para reducir la nómina en al menos una de cada cuatro empresas líderes.

No se trata puntualmente de despidos sino que las opciones incluyen un recorte del personal terciarizado y el eventual. Le seguirán los empleados de gerencia media y jefaturas, así como los administrativos.

"Venimos ya de años de fuertes ajustes en las dotaciones, porque tanto los datos de nóminas del año pasado como las proyecciones para este año lo demuestran. Pero en ningún caso hay reducciones masivas", aclaró Cali.

El impacto de estos contextos en los empleados terciarizados y eventuales es ya "histórico" pero en los otros casos de áreas afectadas las explicaciones son diversas.

"En el caso de grandes compañías y respecto de los gerentes medios y jefaturas -que están entre los sueldos más altos- lo que hay es un ‘freezamiento’ del ingreso de nuevo personal. Entonces cuando se produce una salida o una desvinculación, a lo sumo se cubre internamente pero no se incorpora gente nueva", dijo la directora de SEL Consultores.

El frenar las incorporaciones "es la principal medida que están implementando las grandes empresas hoy y por eso hay dos tercios que tienen vacantes sin cubrir (algo que no excluye a las categorías más altas)", añadió.

"Y luego los administrativos y operarios si son categorías más afectadas por los recortes en estos últimos años. Ya venían perdiendo puestos en momentos recesivos y el contexto del COVID-19 profundizó la tendencia", continuó.

Solo un 3% espera que las disminuciones en la nómina sean importantes y se encuentran en sectores como los bienes durables, el consumo masivo y los servicios financieros.

El 56% apunta a solo mantener el nivel actual de la dotación y ya un 20% incluso anticipa incrementarlo.

Desde SEL Consultores remarcaron que se espera que se sigan incrementando las búsquedas de profesionales para áreas IT y de analistas: "El personal de IT y sistemas son las categorías más buscadas por la necesidad natural de migrar a negocios más digitalizados. Y los analistas y técnicos están siempre entre los más buscados, porque allí está el semillero de los perfiles de jóvenes profesionales con habilidades digitales que las empresas necesitan incorporar."