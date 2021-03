5 consejos para emprender del cofundador de Netflix, Marc Randolph

En un reciente podcast, este fundador de cinco exitosas compañías y exGoogle compartió con la audiencia qué es lo que deben hacer los emprendedores

La magia no está en la idea, está en el proceso de prueba, dijo el cofundador de Netflix, Marc Randolph, en un podcast reciente. "Netflix sonaba un poco cursi, pero fue lo mejor que pudimos hacer".

En una reciente entrevista de podcast con Vishen Lakhiani de Mindvalley, Randolph compartió la historia detrás de cómo Netflix pasó del concepto a la empresa.

Viajó en el tiempo hasta cuando él y su cofundador Reed Hastings compartían el viaje en el área de la bahía y, todos los días, Marc le presentaba a Reed una nueva idea de negocio. Algunas ideas no eran tan buenas: bates de béisbol personalizados y champú personalizado. Otras ideas se transformaron en algo mucho más grande: Netflix.

Marc Randolph tenía 38 años cuando comenzó Netflix, pero antes había lanzado con éxito más de cinco empresas.

Aquí hay 5 consejos para emprendedores del cofundador de Netflix, una empresa que nació oficialmente en 1998 y que ahora genera más de 20,16 mil millones de dólares en ingresos anuales.

1. Empieza ahora y poco a poco; nunca dejes una idea en tu cabeza

El mejor momento para empezar es ahora, advierte Marc Randolph

No hay nada más perjudicial para los aspirantes a emprendedores que la mera inacción. "Yo mismo puedo dar fe de esto, ya que pasé la mitad de mis veintitantos hablando sobre la creación de un negocio, pero nunca lo hice", dijo en las declaraciones relevadas por Emprendedores News.

"En 2011, en una competencia universitaria, pronuncié un "elevator pitch" de dos minutos sobre una aplicación de entrega de alimentos, gané el segundo lugar, pero no hice nada al respecto. Durante todo el tiempo que trabajé en Google, todo lo que hice con mis amigos cercanos fue entretener ideas para comenzar, pero nunca las pusimos en práctica", continuó.

"Es por eso que, tan pronto como renuncié, mi principal prioridad fue finalmente comenzar un proyecto por mi cuenta. Y al año de hacerlo, fui testigo del mayor crecimiento profesional y personal de mi vida". Este es el consejo más importante que Marc Randolph tiene: dejá de hablar de tus ideas o de entretenerlas en tu cabeza y empezá a hacerlas realidad.

"Tenés que descubrir cómo sacar tu idea de la cabeza de forma rápida, fácil y económica y hacerla chocar con la realidad", apuntó. "Cada idea que tienes en la cabeza suena como la próxima gran novedad. Y cuanto más lo pensás, más grande se vuelve. Pero aquí hay una comprobación de la realidad: no lo es. Tu idea es increíblemente defectuosa porque aún no fue expuesta a fuerzas externas", prosigue el relato.

¿Cómo empezar? En su charla con Vishen, Randolph da un ejemplo de un estudiante universitario que una vez se le acercó con la idea de construir un negocio de alquiler de ropa entre pares. Su solución fue bastante simple. Le pidió un bolígrafo y un papel y preparó un cartel que decía: "¿Necesitas pedir prestada ropa? Golpee." Luego le dijo que golpeara la puerta de su dormitorio y ver qué pasaba. Con solo hacerlo, y en unas pocas horas, podrá averiguar si la idea es viable o no. Si alguien llama, lo es.

El consejo de Marc se reduce a tres sencillos pasos: Sacar tu idea defectuosa de tu cabeza y ponerla en papel. Tu idea no necesita ser viable, como explica Marc, "solo tiene que ser algo que estimule cuál es el problema que realmente estás tratando de resolver".

"Una vez que tu idea está en público, a medida que las personas se involucran con ella, comenzás a identificar sus fallas, lo que luego te permite reflexionar, reformular y reconstruir. Así que no se pierdas tiempo todavía en la marca, prioriza el envío de tu producto para que puedas explorar más a fondo la validez del problema que resuelve", recomendó el experto.

El objetivo es saber cómo la gente se involucrará con tu idea para determinar si tu concepto central es viable. Y solo se aprende probándolo.

2. La magia no está en la idea, está en el proceso de prueba

El proceso de prueba lo es todo, dice el cofundador de Netflix.

Esta segunda lección es la razón por la que el consejo número uno de Marc para los aspirantes a emprendedores es simplemente comenzar; porque una vez que lo hagas, te darás cuenta de que la magia no está en tu idea, sino en tu proceso de prueba.

"No se trata de tener buenas ideas. Se trata del sistema, el proceso y la cultura para probar", dijo en el podcast.

"Esta es otra lección que aprendí en mi primer año de emprendimiento: eres tan bueno como tus sistemas y procesos. Y es exactamente por eso que en mi segunda aventura de construir un negocio de escritura, lo primero que hice fue construirme un sistema que me permitiera alcanzar el nivel de mis objetivos", continuó.

Es necesario encontrar una forma barata, rápida e inteligente de crear sistemas que te permitan probar y volver a probar tus ideas continuamente. Como explica Randolph: "El truco es no tener la idea. El truco es cuán rápido, económico, fácil e inteligente se puede encontrar una manera de tomar una idea y probarla ".

3. La cultura no es lo que decís, es lo que hacés

Cuando se le preguntó sobre la cultura de Netflix, Randolph respondió: "La cultura no es lo que decís. La cultura es lo que hacés ".

"No se trata de tus aspiraciones o inspiraciones, se trata de cómo te comportás. Cómo te tratas a vos mismo, a tu cofundador, a empleados y a clientes. Dejá de hablar de tus principios, empieza a modelarlos", prosiguió.

4. Pensar a largo plazo concentrándose en lo que no debés hacer hoy.

Para Marc Randolph la naturaleza del emprendedor es apostar por lo que podría ser un gran éxito y no ir a lo seguro

Randolph compartió la historia de cuánto tiempo antes de que Netflix se convirtiera en un servicio de transmisión en línea, no solo alquilaban DVD, también los vendían. Y, en un momento dado, el 90% de sus ingresos provinieron de la venta de DVD.

Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que otras empresas comenzaran a vender DVD, lo que transformaría su negocio en un modelo basado en productos básicos y reduciría así sus márgenes. También se dieron cuenta de que su reciente enfoque en la venta de DVD los distraía de concentrarse por completo en su modelo central de obtener derechos de alquiler.

¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Te concentrarías en lo que paga tu salario y genera el 90% de tus ingresos? ¿O te enfocarías en el objetivo final a largo plazo de la empresa? Bueno, sabemos lo que pasó después.

Se alejaron por completo de la venta de DVD, recortaron el 90% de su negocio y se centraron únicamente en hacer crecer su modelo de alquiler. Y el resto, como dicen, es historia.

"Esa es la naturaleza de ser emprendedor. Estás preparado y, francamente, estás más interesado en apostar por lo que podría ser un gran éxito, en lugar de tomar el camino seguro hacia la mediocridad o, más probablemente, el fracaso ".

"Si deseás tener éxito en el espíritu empresarial, debés estar dispuesto a hacer dos cosas. Primero, elegir tus sacrificios. En segundo lugar, siempre jugar a largo plazo. ¿Cómo? Te concentrás en una cosa y haces eso bien. ¿Por qué? Porque hacer demasiadas cosas te ralentiza", insiste Randolph. "Es muy difícil, pero fundamentalmente, una de las decisiones más difíciles que tendrás que tomar es lo que no vas a hacer", declaró.

El mayor error que cometí en mi primera aventura empresarial fue que no tenía ningún enfoque. Lancé una tienda de comercio electrónico que ofrece productos sin plástico, pero no me centré en un producto ni intenté validar el siguiente. Quería vender todo a todos, así que me expandí demasiado prematuramente, con demasiado entusiasmo y demasiado rápido. Un error de aficionado, hasta que llegué a este proverbio ruso: 'Si persigues a dos conejos, no atraparás a ninguno'", reflexionó durante la transmisión.

"Adquirí el hábito de pensar a largo plazo y concentrarte en una cosa, convertirte en un grande en ella antes de considerar expandirte a otra cosa", fundamentó.

5. Encontrá el equilibrio o te estrellarás

Cuando la conversación llegó a su fin, le hicieron esta pregunta: "¿Cuál es tu mayor pasión en este momento?"

"Desde el principio, mi gran enfoque fue el equilibrio. Desde que tenía veintitantos, aprendí, y me di cuenta, que no era una persona completa si trabajaba todo el tiempo".

Explicó entonces cómo todos los martes sale por la puerta a las 5 de la tarde en punto para cenar con su esposa. Y cómo practica regularmente ciclismo de montaña y esquí de fondo.

"Entonces, ¿en qué estoy interesado?. En dominar el equilibrio", continuó. Cada fin de semana, fin de mes y fin de año, mira hacia atrás para reflexionar sobre su progreso y responder a la pregunta "¿cómo lo hice?"

Administrá tu energía primero porque ¿qué bien puedes hacer si estás totalmente agotado? "Créeme, cuando digo esto, el agotamiento te romperá. Me tomó menos de seis meses de ajetreo constante, trabajo sin parar, noches de insomnio, cero vida social y una cantidad exuberante de pensamiento excesivo para que me estrellara contra la pared", confesó Randolph.

"Fue entonces cuando decidí que había terminado. Eliminé la palabra prisa de mi diccionario y la reemplacé por 'vida lenta y consistencia consciente'. Disminuí la velocidad, puse mi salud en primer lugar y creé más equilibrio en mi vida", contó el cofundador de Netflix.

Él propone responder a la pregunta: "¿qué me hace completo?" y hacerse tiempo para lo que sea que sea esa respuesta.

Todas las anteriores son grandes lecciones, pero la última se eleva por encima de todas. Mientras, el cofundador de Netflix explicaba la importancia de encontrar el equilibrio, dijo lo siguiente: "No puede hacer que el éxito empresarial sea la métrica del éxito en su vida".