Las lecciones más importantes del éxito de Jeff Bezos: ¿sos misionero o mercenario?

El fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo reflexiona en un libro sobre las lecciones que deja su propio éxito profesional

Después de dejar su trabajo de seis cifras en 1994, Jeff Bezos comenzó Amazon como una librería en línea en su garaje.

Hoy, Amazon tiene un valor de más de 1,7 billones de dólares, lo que la convierte en la segunda empresa más valiosa de EE. UU., solo detrás de Apple.

Su fundador, quien dio un paso al costado del rol de CEO recientemente, es además una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 200.000 millones de dólares.

Un libro del reconocido biógrafo Walter Isaacson, "Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos", ofrecerá lecciones ocultas a simple vista para el éxito de Amazon escritas por el propio Bezos. Emprendedores News asegura que es un tesoro de información para empresarios e inversores, y explica con más detalle los valores fundamentales de Amazon.

Postula que las empresas de tecnología son tan poderosas que necesitan un código legal, un dogma religioso que toda la gente de Silicon Valley puede adorar. Por eso uno de los primeros mandamientos de Amazon es: determinar quién es un misionero y quién es un mercenario.

¿Sos misionero o mercenario?

Los mercenarios son despiadados. Todos conocemos uno. Son asesinos fríos y orientados a las tareas que harán lo que sea necesario para destruir a la competencia. Es ese compañero de trabajo al que nadie invita al bar. Por eso, los mercenarios suelen tener éxito. Pero su éxito tiene un límite.

Una vez que mataron a todos y quemaron varios puentes con su actitud feroz y de hacer lo que sea necesario, no queda nadie que los apoye. Según esta visión, los mercenarios pueden crear negocios, pero nunca crearán imperios.

Los misioneros, por otro lado, pueden cambiar el mundo. Esto es lo que Bezos tiene que decir sobre ellos: "Siempre trato de darme cuenta de una cosa ante todo: ¿Esa persona es un misionero o un mercenario?".

"Los mercenarios están tratando de invertir su valor. Los misioneros aman su producto o su servicio y aman a sus clientes y están tratando de construir un gran servicio ".

"Por cierto, la gran paradoja aquí es que normalmente son los misioneros los que ganan más dinero", escribió Jeff Bezos

Agregó en otra entrevista que cree que ser misionero es vital para ser un empresario exitoso. De hecho, son las personas a las que les importa quien gana, dice.

Acepta el fracaso

Para Jeff Bezos, aceptar el fracaso es gran parte de llegar al éxito

Bezos asegura que la vida de un misionero no es fácil: "Mucha gente te escupirá en la cara. Algunas personas te cargarán por todo lo que haces. Pero no puedes dejar que estas personas te afecten. Acepta el fracaso y el hecho de que tu amabilidad no siempre será bien recibida por los demás. Concéntrate en el juego a largo plazo y no dejes que un idiota arruine tu vida como misionero".

Emprendedores News recuerda que el propio Bezos sufrió muchas veces en soledad por sus ideas de negocios. Por ejemplo, los escépticos dudaban de que los clientes pagaran 79 dólares al año por Amazon Prime cuando se lanzó en 2005. Hoy, el servicio tiene 126 millones de suscriptores en todo el mundo.

"Necesitamos grandes fracasos si vamos a mover la aguja" (...) "fracasos a escala de mil millones de dólares", dijo Bezos.

Podrías ser un mercenario y ni siquiera saberlo

A muchos de nosotros nos gusta pensar que somos misioneros como Bezos, pero en realidad somos mercenarios y ni siquiera lo sabemos: ignoramos a nuestros amigos o nunca tardamos cinco minutos en llamarlos. Nos volvemos perezosos y decidimos no responder a un correo electrónico con una oportunidad potencial.

Usamos excusas poco convincentes como "estamos demasiado ocupados" para encubrir la falta de contacto con conexiones valiosas.

Los mercenarios están a nuestro alrededor, y vos podés ser uno de ellos.

Sea más como un misionero y su éxito será ilimitado. "Una marca para una empresa es como la reputación de una persona. Se gana la reputación tratando de hacer bien las cosas difíciles", afirmó Jeff Bezos