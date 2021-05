"5 hábitos que me hicieron millonario a los 25 años"

Este emprendedor norteamericano empezó de adolescente a estudiar patrones de personas ricas y lo resumió en cinco consejos para ganar dinero

"No necesitas superpoderes para convertirte en millonario. Créeme, me convertí en uno a la edad de 25 años y empecé desde unos inicios muy humildes", dice Samuel Leeds, fundador de Property Investors.

"Cuando era adolescente, comencé a estudiar a las personas ricas: su comportamiento y qué los hacía más exitosos que otras personas. Encontré patrones y comencé a cambiar mis hábitos para alinearme con los de los millonarios, convirtiéndome más tarde en un 'self-made millionaire'", escribió el emprendedor en un artículo publicado en el portal Entrepreneur.

Estos son los cinco hábitos principales que comparten los millonarios, de acuerdo a Leeds (en foto principal):

1. Mira el lado bueno de cada situación

Cuando suceden cosas malas, puedes ver lo mejor y mantenerte positivo, o dejar que eso te deprima y te distraiga de tus metas. Ser positivo es una elección y se convierte en un hábito.

Como inversionista inmobiliario, siempre estoy buscando oportunidades de inversión lucrativas. Cuando el mercado colapsa, la mayoría de la gente se vuelve muy negativa ante la idea de invertir y esperan a que repunte. Así no actúan los millonarios en un 'crash': ellos ven lo mejor y encuentran las ofertas más baratas.

De la misma forma, cuando hay un auge, las personas negativas se muestran escépticas y creen que no durará, así que no hacen nada. Yo de nuevo veo la oportunidad y compro en una tendencia alcista.

Esto no solo se aplica a las inversiones, también cuando ves lo mejor en las personas. Los ricos se vuelven ricos porque se enfocan en las soluciones y no en los problemas. Cuando ves lo mejor en cada situación, usualmente obtienes los mejores resultados.

2. Deja de preocuparte por las opiniones de los demás

La mayoría de las personas pasan toda su vida reprimiendo sus sueños porque tienen miedo de ser juzgadas por otras personas.

Cuando comencé a comprar bienes raíces y me convertí en empresario inmobiliario de tiempo completo, había muchos viejos amigos de la escuela e incluso familiares que pensaban que estaba loco. Me preguntaban por qué no tenía un "trabajo adecuado" y me advertían de todos los riesgos asociados al emprendimiento.

Pensé que cuamdo empezara a ganar buen dinero, todos verían la luz y me animarían. Lamentablemente, incluso tras demostrar que mi negocio era exitoso, muchos amigos todavía me juzgaban y decían que ahora estaba demasiado "preocupado por el dinero".

Si tus amigos te juzgan, ¿cuánto más lo harán tus enemigos? Para convertirme en millonario, tuve que desalojar inquilinos, despedir empleados y quitarle negocios a mi competencia. Esto ha provocado que la gente me diga cosas mucho peores que "avaro".

A veces tienes que ser duro en los negocios. No ganarás millones mientras intentas complacer a todo el mundo todo el tiempo.

3. Ama lo que haces

When it’s 11pm but you’re still searching for that property deal ✌???? pic.twitter.com/v9vDp7GQpU — Samuel Leeds (@samuel_leeds) May 10, 2021

No hay una forma rápida de convertirse en millonario; tienes que dedicarle tiempo y energía.

Cuando comencé en el sector inmobiliario, trabajaba más de 100 horas a la semana y algunos meses perdía dinero. Si no hubiera disfrutado el trabajo, hubiera sido insoportable, pero como amaba lo que estaba haciendo, ni siquiera sentía que estuviera trabajando. Podría pasar todas las horas posibles viendo propiedades, negociando acuerdos y transformando edificios en ruinas en hermosas casas para las personas.

Da la casualidad de que esta profesión puede ser extremadamente lucrativa, pero me encantó aprender y sumergirme en la industria. Usé el dinero de otras personas para hacerlo, y la sensación de construir mi propio imperio fue realmente adictiva.

No creo que puedas ganar millones sin ser adicto a tu negocio y amar lo que haces. Es vital elegir una profesión que te apasione. Entonces, trabajar será una alegría habitual y no caerás en un "burn out" tratando de hacerte rico.

4. Siempre reemplazate a ti mismo

Necesitas encontrar personas que administren el funcionamiento diario de tu negocio, para que tengas tiempo de escalar hacia los millones.

Tras un par de años siendo emprendedor, estaba haciendo todo yo mismo, desde buscar las propiedades, ocuparme de las remodelaciones y administrar inquilinos, hasta llevar la contabilidad.

Para cuando tenía seis propiedades, casi se había convertido en un trabajo de tiempo completo el solo hecho de mantener lo que ya había construido. Fue entonces cuando empecé a reemplazarme por miembros del equipo, liberando mi tiempo. Una vez que sistematicé el negocio, no me senté y disfruté de los ingresos pasivos: hice crecer activamente la empresa.

Nunca te convertirás en millonario sin tener un buen equipo a tu alrededor, y solo puedes hacer eso aprendiendo el hábito de reemplazarte a ti mismo. Esto significa sistematizar todo lo que haces y luego capacitar a otros para que hagan tu trabajo. Puedes replicar este proceso hasta que tu empresa gane millones.

5. Practica la gratitud

Para Leeds, ser agradecido, hacer un pequeño obsequio en Navidad, fueron claves para buenos negocios

Adquiere el hábito de estar agradecido por todas las cosas buenas en tu negocio y en tu vida. Cuando hagas esto, de una manera casi mágica, más y más cosas buenas seguirán apareciendo en tu camino. Estar agradecido también te pondrá en un buen estado de ánimo y será mucho más agradable estar cerca de ti.

Noté que muchos de mis competidores comerciales hablaban de sus inquilinos de forma despectiva. En broma, decían que eran "alérgicos" a los inquilinos. Esto me sorprendió porque sus inquilinos eran las mismas personas que pagaban por su lujoso estilo de vida.

Decidí tener una actitud de agradecimiento hacia mis inquilinos, lo que resultó en que se quedaran en mis propiedades por mucho más tiempo y pagaran el alquiler sin demora. Un pequeño obsequio en Navidad sería de gran ayuda, y mi hábito de gratitud comenzó a extenderse a todos los aspectos de mi negocio.

Noté que no solo estaba mucho más feliz, sino que también mis clientes eran leales y mi personal estaba contendo con trabajar más duro. La gratitud es un hábito que todos los dueños de negocios exitosos deben aprender.