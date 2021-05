La lección de liderazgo y éxito de Michelle Obama

La ex primera dama de los Estados Unidos afirma que sólo es una decisión la que separa a las personas que logran el éxito de aquellas que solo lo sueñan

"Becoming" es el libro de memorias que la ex Primera dama de os Estados Unidos, Michelle Obama, publicó en noviembre pasado de 2018 y en solo día vendió más de 700.000 ejemplares. Pero si eso no es lo suficientemente impresionante, le damos otro dato: casi 10 millones de copias fueron compradas hasta la fecha.

"Creemos que esta podría ser la memoria más exitosa de la historia", aseguró el CEO de Bertelsmann, Thomas Rabe, según el sitio Emprendedores News. El éxito de su libro es parte de lo que la esposa de Barack Obama detalla en sus hojas.

"He tenido la suficiente suerte en mi vida de conocer a todo tipo de personas extraordinarias y reconocidas: líderes mundiales, inventores, músicos, astronautas, atletas, profesores, empresarios, artistas y escritores, pioneros en médicos e investigadores", explica en su libro.

"Algunos (aunque no suficientes) de ellos son mujeres. Algunos (aunque no son suficientes) son negros o de color. Algunos nacieron pobres o tienen vidas que a muchos de nosotros nos parece que han sido injustamente amontonados con la adversidad, y aún así parecen operar como si hubieran tenido todas las ventajas en el mundo", asegura.

Las lecciones que Michelle Obama da para diferenciar a las personas exitosas de las que sueñan con serlo

- "Todos han tenido gente escéptica a su alrededor. Algunos continúan teniendo una gran cantidad de críticos y detractores del tamaño de un estadio que gritarán 'Te lo dije' a cada pequeño paso en falso o error".

- "El ruido no desaparece, pero las personas más exitosas que conozco han descubierto cómo vivir con él, apoyarse en las personas que creen en ellos y seguir adelante con sus objetivos".

- "Lee historias sobre personas exitosas y es fácil pensar que poseen algo intangible (talento, ideas, inspiración, conexiones, etc.) que no tienes pero ese rara vez es el caso. Si bien es fácil recordar un camino hacia el éxito y asumir que cada visión fue clara, cada plan fue perfecto, que cada paso se ejecutó a la perfección y que el éxito tremendo fue una conclusión inevitable, hay que saber que no lo fue. Cada persona exitosa tenía sus dudas. Cada uno tenía sus detractores. Cada uno tenía sus críticos. El éxito nunca está asegurado. Sólo cuando miras hacia atrás aparece de esa manera".

- "Si estás dispuesto a trabajar duro, perseverar y arriesgarte, lo que eres es más que suficiente. Incluso si estás en la desventaja extrema de la ventaja. Incluso si sientes que no tienes nada a tu favor. Ya no tiene que esperar para ser aceptado, para ser promovido, para ser seleccionado, para ser 'elegido' de alguna manera. Ahora, como dice Seth Godin, puedes elegirte a ti mismo. Puedes hacer casi cualquier cosa que quieras. Y no necesitas esperar a que alguien más descubra tus talentos. La única cosa que te detiene eres tú. Y tu voluntad de intentarlo".

- "Usted no puede convertirse en el próximo Michelle Obama. Y eso está bien. Eso está más que bien. Porque tú puedes ser el primero en ti".