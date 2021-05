La filosofía del triunfo resumida en seis pasos, según Michael Jordan

En el año 1994, "MJ" escribió un libro donde desarrollaba sus pensamientos respecto a seis tópicos que lo llevaron a alcanzar el éxito

Michael Jordan es uno de los más grandes basquetbolistas de la historia y uno de los mejores atletas del mundo. Entre sus logros está haber llevado a su equipo de los Chicago Bulls a ganar 6 campeonatos de la NBA. Fue nombrado 5 veces el jugador más valioso de la liga profesional. Sus éxitos constituyen una larga lista que será difícil de igualar en el futuro.

En el año 1994, el gran "MJ" escribió un pequeño libro llamado "Mi Filosofía del Triunfo" donde desarrollaba sus pensamientos respecto a seis tópicos que lo llevaron a alcanzar el éxito.

El siguiente es un breve resumen de su filosofía ganadora:

1- Metas

Paso a paso. No concibo ninguna otra manera para lograr las cosas. Siempre me he propuesto metas a corto plazo. Al mirar atrás me doy cuenta de que cada uno de esos pasos o éxitos parciales me llevaron al siguiente. No importa si se trata de golf, basquetbol, negocios, vida familiar o el beisbol. Me propongo metas realistas y concentro toda mi atención en ellas.

2- Temores

El temor es una ilusión. Trato de situarme mentalmente en un lugar familiar. Pienso en muchas veces que realicé tiros libres en los entrenamientos, ejecutando los mismos movimientos y utilizando la misma técnica mil veces. Relájese, tranquilícese. Acepto el fracaso, todos fallamos en algo. Pero no puedo aceptar que no se intenten las cosas. Por ello nunca tuve miedo de probarme en el béisbol. La verdad es que el triunfo no importa mucho siempre y cuando se haga el mejor esfuerzo con todo su corazón y esforzándote al 110%.

3- Compromiso

No hay caminos fáciles. El aceptar responsabilidades es parte del compromiso a que me refiero. Por supuesto que encontrará usted obstáculos y distracciones. Los obstáculos no tienen por qué detenerle. Son pocos los que hacen una fortuna con la lotería. La mayoría obtiene sus metas por medios honestos, planteándose metas y comprometiéndose a alcanzarlas. Ése es el camino que a mí me gusta recorrer.

4- Trabajo en equipo

El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Nuestra sociedad tiende a convertir los niveles individuales de éxito en una cuestión glamorosa, sin considerar el proceso en su totalidad. Si los objetivos se conciben y logran como equipo, las carreras individuales destacarán por sí mismas.

5- Lo básico

En el instante que uno se aleja de lo básico, los cimientos se debilitan hasta derrumbar toda la estructura.Hay personas que se preocupan tanto por componer una obra maestra, que ni siquiera dominan la escala musical. Eso convirtió a Larry Bird en un jugador extraordinario. En esencia, él logró dominar lo básico, al grado de poder superar cualquier limitante física. Vuelva a lo básico y elevará el nivel de todo lo que haga.

6- Liderazgo

Si tus palabras no están respaldadas por un buen rendimiento y el trabajo duro, no sirven para nada. Siempre he tratado de ser un líder por ejemplo. Nunca uso las palabras para fundamentar mi liderazgo. Trato de integrar una imagen de trabajo duro y disciplina. Y jamás me he detenido. En el instante que mi esfuerzo disminuye, les ofrezco un pretexto a mi equipo para aflojar la marcha.

"Un líder tiene que ganarse el título. Usted no será el líder si solamente es el mejor jugador, el más inteligente o el más popular. Usted tiene que ganarse el respeto de quienes le rodean predicando con el ejemplo. Un líder no puede inventar excusas. Pero usted no tiene que salir en televisión, entrenar en un equipo de la NBA o dedicarse al deporte profesional para ser un líder en toda la extensión de la palabra. Cada hogar, negocio, barrio y familia necesita un líder real", dice Michael Jordan.