Nueva tendencia en negocios: por qué las empresas ahora buscan clientes en el interior del país

¿Cómo crecer en etapa de fronteras cerradas? Las empresas de sectores golpeados por la pandemia como las gastronómicas están haciendo punta

Con las fronteras de muchos países cerradas o restringidas y una economía local en recesión, algunas de las empresas que operan en la Argentina iniciaron el camino de expandirse hacia el interior del país para buscar clientes y nuevos negocios.

Mientras en el sector de la gastronomía las empresas vivieron un verdadero 2020 negro, la cadena Mostaza por ejemplo decidió expandirse por el interior del país. Desde antes de la pandemia, Mostaza tenía alineado su nuevo plan de franquicias con el cual pretende abrir alrededor de 100 locales en el país en los próximos 4 años, y que representarán más de 4.000 de puestos de trabajo.

"Es un objetivo muy ambicioso y si bien seguimos teniendo inauguraciones en CABA y GBA, vemos el interior del país con muy buenos ojos. Es más, nuestro plan de expansión está direccionado especialmente hacia las grandes localidades de la Provincia de Buenos Aires y del resto de la Argentina", comentó a este medio Pablo De Marco, Director de Expansión y Desarrollo de Mostaza.

"Principalmente vemos que existen muchas provincias con grandes ciudades, donde este concepto de negocios aún no ha desembarcado de la mano de grandes marcas. Lo cual es una ventaja, ya que notamos que en esos lugares la demanda de productos como el nuestro sufrió un crecimiento exponencial y no está cubierta", añadió.

Y efectivamente, lejos de CABA, las últimas aperturas de Mostaza fueron en Córdoba, Rosario (donde este año abrirá tres locales), Puerto de Frutos (Tigre) y Bolívar, Provincia de Buenos Aires, entre otras.

Nuevo local de Mostaza en Rosario, Santa Fe

La expansión se dio en pleno auge de las restricciones para operar que sufrió toda la industria gastronómica. ¿Por qué Mostaza siguió con su plan de expansión? De Marco señaló varios factores, además de la mencionada menor competencia de otras cadenas.

"La experiencia que nos dejó el primer año de pandemia va un poco en línea con esto. Particularmente nosotros en el interior del país el año pasado no nos vimos tan afectados, ya que la situación epidemiológica fue diferente. Hubo provincias donde casi no estuvimos cerrados, la economía se mantuvo más estable", analizó.

"En este sentido creemos que la pandemia nos ayudó a repensarnos para poder seguir ofreciendo productos de la más alta calidad, con el mejor servicio y por otra parte, para poder hoy estar ofreciendo opciones de negocios más flexibles, actuales y de alto rendimiento en el corto plazo, lo que nos pone en una posición de fortaleza. Nuestra intención es poder llegar también a aquellas localidades donde aún no estamos. Realmente sentimos un fuerte compromiso con el país y nuestro foco está puesto en seguir creciendo, seguir creando nuevas fuentes laborales y seguir apostando al interior", cerró De Marco.

Nuevos formatos y negocios contra el freno

El Director de Expansión y Desarrollo asegura que la pandemia obligó a la empresa a repensarse y a avanzar con un modelo que titularon "Mostaza All In One", un formato de franquicias que engloba todos los servicios: AutoMostaza, delivery, take away, consumo out e indoor, terminales para compra sin contacto.

Esto les permitió adaptarse mejor a los cambios por las restricciones. "A diferencia del año pasado, las de este año no nos toman por sorpresa. De hecho sabíamos casi con seguridad que en algún momento se iban a dar. Con la experiencia atravesada y el trabajo realizado en materia de innovación y mejora de nuestros sistemas y procesos, podemos decir que tenemos súper profesionalizado nuestro servicio de delivery y take away, dos grandes aliados en este contexto. Se han creado incluso packagings especiales y productos exclusivos para estas modalidades. Así que nos estamos apalancando mucho en esos dos canales de venta", aseguró.

"Hemos estado implementando durante este tiempo terminales de self-service, que juegan un papel súper importante evitando al máximo los niveles de contacto entre clientes-empleados, agilizando el proceso de compra. Otro canal de venta que estamos explotando muchísimo es el de los AutoMostaza, que permiten hacer el pedido y retirar, sin necesidad de bajar del vehículo", añadió.

La aplicación de delivery Rappi llegó a Salta y Santa Fe en mayo

La aplicación de delivery, Rappi, hizo lo propio y avanzó fuertemente con su extensión territorial en la Argentina. En noviembre pasado, su servicio llegó a los principales conglomerados de la provincia de Mendoza (Mendoza Capital, en las cercanías de los barrios Residencial Norte, Santa María, Guaymallen, Barranquero y Villa Marini) y en mayo de este año sumaron a sus operaciones a Salta (zona céntrica de Salta Capital y los barrios 1 de Mayo, 20 de Febrero, Barrio los Molles, Portezuelo y parte de Tres Cerritos) y a Santa Fe (en los barrios de Guadalupe, 7 Jefes, Candiotti Norte y Sur, Centro, Plaza España, Rep. Del Oeste y Barrio Sur).

"Nuestro objetivo es que cada vez más argentinos puedan vivir la experiencia de Rappi. Este plan de expansión que estamos impulsando tiene como prioridad continuar apoyando y creando oportunidades económicas para el ecosistema que construimos y el desarrollo de miles de Pymes", comentó Astrid Mirkin, gerente General para Rappi Argentina.

Unas 500 personas se inscribieron para comenzar a repartir pedidos mediante la aplicación en Salta, y se sumaron también unos 80 comercios de las zonas mencionadas. Rappi implementó así sus servicios de entrega en restaurantes, supermercados, farmacias y tiendas especializadas, mensajería, la posibilidad de recibir dinero en efectivo en la comodidad del hogar y acceder a juegos. Más recientemente en Santa Fe, más de 400 personas se registraron para comenzar a repartir y generar ingresos extra.

Encontrar el Norte

OLX llevó su negocio automotriz directo al consumidor al norte del país

A Salta llegó también OLX Autos en mayo con su servicio para compra y venta de vehículos para consumidor final. Se instaló allí un equipo de colaboradores para recibir tanto los vehículos como la documentación de los clientes a los que se les cotizó la unidad de forma virtual.

"Salta es un lugar clave para nuestra oficina comercial, ya que nos permite cubrir el norte del país, por ser una de las provincias más pobladas y transitadas de la zona. Desde el 2020 trabajamos en la provincia con el modelo de negocio de venta mayorista de autos usados y hasta el día de hoy incrementamos un 20% las transacciones. Por eso, quisimos dar un paso más y llegar al consumidor final", comenta Ernesto Mendizabal, CEO de OLX Autos Argentina. El servicio está disponible también en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.