Martín Reeves en IDEA: "No hay nada más tóxico para la innovación que el éxito"

Destacados oradores locales e internacionales hablaron sobre innovación en la primera jornada de IDEA Management y dieron consejos sobre cómo fomentarla

La innovación en las organizaciones fue el "leitmotif" de la primera jornada de Experiencia IDEA Management, encuentro de la comunidad empresarial organizado por IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), que este año se desarrolla de forma exclusivamente virtual.

¿Por qué hay que innovar? "Porque en eso se va la supervivencia de la organización, su atractivo –nadie quiere una empresa igual a otra- y porque en la diferenciación se va el crecimiento, desafiando a las personas que van a querer sumarse a tu empresa. ¿Y por qué no hacerlo desde acá? Como hicimos en Globant. Desde nuestro país tenemos la ventaja de tener un montón de talento, y eso hace que podamos pensar en empresas que puedan surgir desde acá", dijo al respecto Guibert Englebienne, cofundador de Globant, y presidente para Latinoamérica de Globant X y Globant Ventures.

Él también consideró durante el evento al que asistió iProfesional que muchas de las empresas hoy se ocupan de innovar para ser sostenibles e inclusivas, aunque no lo logran de manera acabada. "Solo se araña la superficie del problema si se preguntan, por ejemplo, cuántas mujeres hay en el directorio. Lo que deben preguntarse es qué oportunidad tiene cualquier persona de ingresar como trainee y escalar por sus propios medios hasta llegar al directorio. La respuesta de eso yace en el capital social, en poder volverse visibles dentro de la estructura, en establecer conexiones que juegan un rol fundamental dentro de la organización", afirmó.

Ante la misma pregunta sobre por qué innovar, Martin Reeves, presidente del BCG Henderson Institute y socio senior, respondió desde San Francisco, Estados Unidos, con varios motivos para hacerlo.

"Las ventajas competitivas ya no duran demasiado. Los retornos que los líderes obtienen de ellas, antes solían durar unos 10 años, hoy duran un año. Eso significa que las compañías necesitan reinventarse a sí mismas para no desaparecer", coincidió Reeves en este sentido con Englebienne.

"También sabemos que la capacidad de innovación decrece de manera inversamente proporcional al tamaño. Hoy tenemos compañías enormes. Hay que desafiar la ley de gravedad del tamaño", dijo Reeves. Por último, aseguró que no queda alternativa frente a los "retos muy difíciles" que tenemos por delante, como el cambio climático. "Así que la innovación no es una elección, es una actividad ‘core’", sentenció.

"Para mi innovar es buscar soluciones simples y elegantes a problemas complejos. No es magia, aunque a veces se le parece. Pero es en realidad el resultado de un trabajo arduo, de la perseverancia", dijo por su parte Miguel San Martín, Ingeniero argentino en la NASA.

Quien tuvo a su cargo la nada rutinaria tarea de amartizar un rover de la agencia espacial norteamericana recientemente, aseguró que en esa entidad "para innovar hay que tratar de entender el problema a fondo, desde sus raíces. NASA tiene una metodología que implica dedicar el 95% del tiempo a entender el problema, porque de ese proceso salen las grandes innovaciones."

Imaginación que nos vuelve humanos

Martin Reeves, presidente del BCG Henderson Institute

Reeves, quien también es autor de títulos como "The Imagination Machine, how to spark new ideas and create your company’s future" y "Your Strategy Needs a Strategy", advierte desde sus textos que muchos líderes deben estar preparados para que el machine learning y la inteligencia artificial los reemplacen en muchas de las tareas de rutina del management.

"Por eso tenemos que reenfocar la cognición en tareas más únicas de los humanos. Una de ellas es la imaginación, imaginar aquello que no existe pero que podría", dijo.

En el poder de la imaginación es fundamental también para San Martín: "La curiosidad es el motor de la innovación, uno nunca sabe de dónde puede tomar una idea. Pero si uno tiene curiosidad sobre cómo funcionan las cosas y cómo no, eso es una importante fuente de ideas. La imaginación también es muy poderosa, no es un acto mágico sino que el proceso es el de ir asociando cosas completamente desconectadas."

Reeves marcó una importante dificultad en este proceso, y es que la imaginación corporativa está presa de una paradoja: "Todos tenemos la capacidad de imaginar, pero la capacidad de imaginación corporativa de las empresas decrece con la edad, la complejidad y el tamaño."

Para fomentar esa imaginación colectiva que puede ser cosechada en las organizaciones, él aconseja seis pasos:

- Notar las cosas anómalas, accidentes, lo que no encaja en los patrones

- Tener la habilidad de manipular ideas, de evolucionar los modelos mentales

- "Colicionar" las ideas con la realidad

- Expandir las ideas, algo que las compañías suelen prevenir por su estructura. "Las ideas que no se expanden son fantasías privadas", afirmó el experto.

- Codificar las ideas para replicar su éxito.

- No hacerlo solo una vez sino repetir el éxito. "Las compañías deben ser competitivas al ejecutar las ideas de ayer pero también las de mañana, y deben hacer eso una y otra vez".

Por el contrario, según Reeves, lo que nunca se debe hacer es tomar nuestra manera de ver y hacer las cosas como un hecho inalterable, sino que debemos retar nuestros preconceptos constantemente: "No hay nada más tóxico para la innovación que el éxito. Con el éxito y la complacencia comenzamos a pensar que nuestros modelos mentales son hechos, cuando son solo una manera de ver el mundo que constantemente tenemos que renovar."

Consejos para despertar la imaginación e innovar

"Muchas personas piensan que si trabajamos mucho, las cosas van a estar bien. Pero hay un dicho que dice que ‘ocupado es el nuevo estúpido’, porque si estás tan ocupado que no pensás, no es una idea muy inteligente. Entonces, lo primero es tener tiempo para reflexionar", indicó el presidente de BCG Henderson Institute al ser consultado sobre qué consejos ofrece para innovar.

Su segunda recomendación es "salir al mundo", no ser introvertido y mirar solamente hacia adentro de la compañía. "Nunca vas a verte sorprendido ni inspirado de esa manera", insistió.

A estas acciones individuales San Martín sumó que tienen que ser acompañadas por "una cultura a nivel empresa y también a nivel nacional que incentive y valore la innovación".

Y afirmó también que para innovar esa cultura debe tener respeto por los mayores pero tampoco de tanto respeto que no se permita decir ‘los que vinieron antes estaban equivocados’.

El evento de IDEA, que es conducido por Martina Rua y Jason Mayne, se llevará a cabo del 23, al 25 de junio de forma virtual con el objetivo de presentar y desafiar las mayores tendencias del Management a nivel global y local. Bajo el título "Lanzándonos al Desafío", contará con la presencia de speakers internacionales, nacionales, emprendedores y los CEO de las principales grandes empresas y pymes del país.