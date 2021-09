Arrancó septiembre: cuánto hay que esperar para el próximo feriado

El mes no tiene feriados nacionales pero si días no laborables para algunas de las comunidades más importantes del país. Conocé las fechas más importantes

Septiembre es conocido entre los argentinos como un mes sin feriados.

Acostumbrados a los descansos y fines de semana largo, los trabajadores argentinos no verán con buenos ojos la falta de feriados en el calendario de septiembre 2021. Pero eso no quiere decir que no hay fechas claves que atender en este mes.

Septiembre incluye tres días no laborales para los miembros de la comunidad judía en la Argentina, y además una fecha clave para estudiantes en todo el país.

No obstante, las escapadas turísticas con el clima lindo de la estación deberán esperar un poco más para concretarse. ¿Cuánto más? En esta nota te contamos cuánto falta para el próximo feriado.

Días no laborables de septiembre

En septiembre la comunidad judía de la Argentina festeja Rosh Hashaná

Pese a ser el mes sin feriados del año, vale la pena aclarar que septiembre incluye varias fechas importantes en el calendario.

Por lo pronto, no hay que perder de vista que incluye los días no laborables para la comunidad judía, por el Año Nuevo (días 7 y 8) y el Día del Perdón (16 de septiembre). Son dos de las fechas más importantes del calendario para los creyentes de la fe judía.

Asimismo, como mencionamos, están las celebraciones por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante (21 de septiembre), que si bien no son días no laborables ni feriados, suelen ser atípicos y llenos de festejos en las principales ciudades del país, y los alumnos de los distintos niveles en muchos casos no concurren a clases.

Este año, el 21 de septiembre cae en día martes, por lo que se pueden esperar muchos festejos con protocolos de prevención de COVID-19 y al aire libre de parte de los estudiantes de la Argentina.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Tras este período largo sin feriados nacionales, llegará un fin de semana XXL de cuatro jornadas en octubre.

Sucede que el gobierno nacional eligió el año pasado que este viernes 8 de octubre sea un feriado con fines turísticos, uno de los tres que se pueden definir oficialmente para cada oño.

Tras el viernes 8 llegará el sábado 9 y el domingo 10 de octubre. Por último, el lunes 11 de octubre se celebrará otro feriado nacional trasladable.

Este año, para conformar un fin de semana largo de cuatro días se decidió trasladar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural del martes 12 de octubre al lunes anterior. Así es que en octubre habrá un fin de semana largo de cuatro días sin tener que ir a trabajar.

¿Qué otros feriados quedan en el año?

Calendario oficial: todos los feriados y días no laborables del 2021

Se está terminando el 2021 pero quedan aún algunos feriados y días no laborables para disfrutar en la Argentina.

Los feriados que quedan en 2021 son los siguientes, de acuerdo al calendario oficial de feriados:

8 de octubre : Feriado con fines turísticos

: Feriado con fines turísticos 11 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Día de la Soberanía Nacional 22 de noviembre : Feriado con fines turísticos

: Feriado con fines turísticos 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Por otra parte, vale la pena recordar que muchas empresas otorgan beneficios extra a sus empleados para Fin de Año. Muchos quizás puedan trabajar media jornada el 24 y 31 de diciembre, en anticipación para los festejos del 25 (Navidad) y 1 de enero de 2022.