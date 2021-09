Los 3 libros que el millonario Richard Branson recomienda leer al menos una vez

El empresario fundador de Virgin Group también es un fan declarado de la lectura que incluso ha creado su propio club literario. Cuáles son

Hay muchas características que tienen en común varios de los más ricos del mundo, desde respetar una rutina, levantarse temprano y hacer ejercicio hasta aprender a hablar en público, pasando por una de las más importantes: huir del conformismo y perseguir una constante evolución.

Son muchas también las personas millonarias y exitosas que comparten el hábito y el gusto por la lectura. Tom Corley, autor de Rich Habbits, ha estudiado a cientos de personas y ha acabado concluyendo que a los millonarios les gusta leer.

"Descubrí en mi investigación que hay algunos libros comunes que los millonarios hechos a sí mismos leen. Hay libros de autoayuda como Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Pero también leen muchas biografías de otras personas exitosas", adelanta.

¿Por qué este tipo de lectura? "Estos libros, estas autobiografías o biografías de personas exitosas son en realidad una historia de todos los errores que cometieron. Y una de las cosas que descubrí en mi investigación es: los mentores son la vía rápida para construir riqueza", explica Corley.

"Un libro, una autobiografía o biografía puede ser un mentor. Puede indicarte la dirección correcta. Puede decirte qué hacer y qué no hacer", añade.

Estas no son las únicas lecturas de las personas millonarias, pero sí está claro que leer es un importante hábito para ellas: Bill Gates lee 50 libros al año, Mark Zuckerberg es conocido por sus recomendaciones de libros de todo tipo, Warren Buffet dedica unas 5 horas al día a leer la prensa e informes y Oprah Winfrey ha ensalzado que "nada puede reemplazar la experiencia de una buena lectura".

Richard Branson, multimillonario fundador de Virgin Group, también es un fan declarado de la lectura que incluso ha creado su propio club literario. "Siempre me ha gustado leer. Es una forma estupenda de abrir la mente, despertar la imaginación y aterrizar en un nuevo lugar a la vuelta de una página", afirma.

En su última publicación en LinkedIn, en respuesta a una usuaria, ha compartido los 3 libros que recomienda leer a cualquier persona al menos una vez en la vida (y sí, 2 de ellos son autobiografías).

"Hay una lista casi interminable de libros iluminadores, perdurables e imposiblemente brillantes para recomendar, pero aquí están los que me vienen inmediatamente a la mente", introduce:

1984, de George Orwell

En 1984, escrita casi 40 años antes, George Orwell plantea una ficción distópica con crítica política en la que la Policía del Pensamiento controla la vida de la gente en un Londres del futuro.

"Puede que no sea la primera persona que recomiende 1984, pero quizás eso lo hace aún más importante. Cuando leí la novela por primera vez a principios de los 80, me conmovió tanto que decidí convertirla en una película", comienza recordando Richard Branson, sobre el proyecto que dio lugar a un clásico homónimo y con las "increíbles interpretaciones" de John Hurt y Richard Burton.

"Aunque el libro es ficticio y fue escrito hace más de 70 años, es preocupante ver la relevancia que tiene hoy en día", advierte Branson.

"En el mundo actual, en el que la ciencia está sometida a escrutinio, la vigilancia va en aumento, las tácticas del miedo dominan la política y los 'hechos alternativos' ahogan la verdad, 1984 explica la relación inquebrantable entre la verdad y la libertad. Mientras navegamos por la era de la posverdad, 1984 nos recuerda por qué es importante defender la verdad por encima de todo", concluye.

"No creo que la sociedad que he descrito en 1984 necesariamente llegue a ser una realidad, pero sí creo que puede llegar a existir algo parecido", aventuraba Orwell después de publicar su novela.

Just Kids (Éramos unos niños), de Patti Smith

Just Kids, traducia al español como Éramos unos niños, es la novela de Patti Smith que presenta Richard Branson como uno de sus 3 libros recomendados para todo el mundo.

Este libro, premiado y con críticas que elogian la prosa de "la madrina del punk", recoge las memorias de la artista desde sus primeros días en Nueva York y su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe.

"Es uno de los libros más encantadores que he leído nunca. (...) Más allá del argumento repleto de estrellas y de la hermosa prosa de Patti, la influencia persistente de Just Kids es que la vida se enriquece con la gente que te rodea y que, independientemente de la dirección que tomes, siempre puedes volver a ti mismo", resalta el fundador de Virgin Group.

"Por eso elegí Just Kids para mi Club de Lectura Literati hace unos meses, y eso me llevó a una entrevista muy especial de Pregunta al Autor/a con Patti unas semanas después. La 'poetisa laureada del punk' fue tan entrañable, cadenciosa e inspiradora como había imaginado, y recomendaría sus escritos a cualquiera", incide.

El fundador de Virgin tiene su propio club de lectura

Just Mercy, de Bryan Stevenson

Just Mercy: A Story of Justice and Redemption es un libro del abogado Bryan Stevenson que ha sido adaptado al cine en una película protagonizada por Michael B. Jordan.

"Conocí a Bryan Stevenson en una reunión de Virgin Unite hace muchos años. A pesar de ser uno de los abogados de derechos civiles más aclamados del mundo, me impresionó lo amable, elocuente y humilde que era", comienza recordando el multimillonario.

"La firme creencia de Bryan de que 'cada uno de nosotros es más que la peor cosa que hayamos hecho' es un mensaje muy importante, y marca el tono de sus memorias, Just Mercy. Elegí el libro de Bryan para mi Club de Lectura Literati a principios de este año y me inspiró mucho escuchar cómo reforzaba o cambiaba por completo la opinión de muchos de los lectores sobre la justicia penal", explica Branson.

"Just Mercy expresa perfectamente lo cruel y defectuosa que es la pena de muerte, pero también es una historia de esperanza y un recordatorio de que todo el mundo merece una segunda oportunidad", analiza Richard Branson en su publicación de LinkedIn sobre sus libros favoritos.