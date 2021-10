Efecto paritarias: vuele el solapamiento salarial a las empresas y genera ruido en mandos medios y altos

En las empresas se están dando aumentos que se espera superen entre uno y dos puntos a la inflación, pero entre los puestos directivos esa suba es menor

En los últimos meses se viene haciendo más visible una tendencia que se estaba gestando, pero ahora avanza a un ritmo que sorprende: el solapamiento de los salarios. Esto significa que cada vez es más chica la brecha entre los sueldos de los mandos superiores (ya fuera de convenio) y quienes están en las bases operativas, que sí están protegidos por los convenios de sus industrias.

Este efecto, empieza a darse de la mano de la apertura de actividades que se dio a partir de mitad de año, y se vio todavía más importante con el resultado de las PASO, que impulsaron que sectores como el empleo estatal vieran aumentos en niveles que no tenían previstos.

"Este aumento de la actividad tiene un correlato en los niveles salariales", advierte el experto en RR.HH. "Tanto para el personal dentro de convenio como fuera de convenio se observa un desarrollo creciente en línea muy pareja con el IPC de alrededor del 45% de incrementos y en algunas posiciones algunos puntos más", analiza Carlos Contino, socio de CONA RH.

En ese marco, como la mayoría de las empresas siguió los aumentos que daban los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), "se mantuvieron los niveles de solapamiento que, en verdad, se originan por mayor salario de puestos técnicos o de escasa oferta que impactan y reducen la brecha con supervisores, jefaturas y gerencias. Tal es así que, para este año, prevemos que para el personal dentro de convenio habrá aumentos entre un 35% a un 53%, el porcentaje superior se dará en aquellas actividades que están con mayor demanda y sin estar afectadas por control de sus precios o retenciones ni otros factores que le impidan funcionar con normalidad operativa y comercial", establece el socio de CONA RH.

"Estamos teniendo una economía en la que algunas áreas dentro de las empresas están creciendo y otras no. Entonces comenzará a verse conflictividad dentro de las empresas. Vamos a estar viendo un proceso bastante diferente al que hemos tenido históricamente ya que habrá dentro de las empresas fuerte diferencias, volvemos a los solapamientos, nos vamos alejando de la posibilidad de premiar la productividad y vamos igualando en determinadas áreas pero otras se nos van a escapar. Creo que Argentina empezará a repuntar cuando defina una estrategia y cuando flexibilicemos las rigideces de la economía que son muchas", agregó Diana Mondino, directora de relaciones institucionales y profesora de UCEMA.

El solapamiento genera malestar entre los niveles más altos de la estructura organizacional.

Se achica la brecha

Para el personal fuera de convenio los aumentos estarán entre un mínimo del 22% a un máximo del 53% por similar razón y consecuencia. Entonces, los niveles de solapamiento van in crescendo. Es que la mayoría de las empresas siguió los aumentos que daban los CCT y eso mantiene los solapamientos que se originan por mayor salario de puestos en los niveles operativos especialmente.

"Sucede que, muchas veces, el personal fuera de convenio se convierte en la 'variable de ajuste', cuando las organizaciones no pueden trasladar los acuerdos que los gremios cierran para el personal dentro de convenio al fuera (ni hablar de brindar incrementos por encima del personal convencionado, o incluso posicionar a los puestos y personas claves en un tercer cuartil de mercado), es decir se termina brindando incrementos superiores al personal dentro de convenio que al fuera y esto va achicando la brecha y achatando la pirámide remunerativa", aclara Miguel Terlizzi, presidente de HuCap.

Los puestos técnicos, incluidos en los convenios colectivos de trabajo, llevan la ventaja en los aumentos salariales

"La situación de correlatividad actividad-salarios, no parece ser la misma cuando se habla de la asociación entre actividad y niveles de empleo. La población fuera de convenio aún no recupera niveles anteriores ya que no pocas posiciones se fusionaron, especialmente a nivel gerencias, o se sistematizaron con tecnología como la inteligencia artificial, softwares de reporting, entre otros", describe Contino.

En el personal operativo el crecimiento parece ser más parejo, "ya que paulatinamente se reponen los planteles de fines del 2020, aunque en varios casos mediante personal temporario. El escenario económico es aún muy inestable para los empresarios y prefieren mantener prudencia en las incorporaciones más la situación poco clara para mucho respecto a la prohibición de despedir aún vigente. Conocemos varios casos que tiene algo más del 20% de la dotación operativa con personal temporario, necesitan nuevos planteles, pero sostienen que todo está funcionando en la economía atado con alambre, y eso no les permite tomar decisiones de incorporaciones permanentes", detalla Contino.

Para los expertos, recién a partir del segundo trimestre de 2022 puede empezar a verse una estabilización en los planteles, y ya rotando a posiciones permanentes.