El error que cometen las empresas al implantar el teletrabajo

El CEO de una empresa que asesora a Facebook, Amazon, HP y Salesforce cuenta cuáles son los riesgos del modelo híbrido de trabajo

El Workplace Culture Report 2021, un informe presentado recientemente por Kahoot! en cuya elaboración participaron más de 1.600 trabajadores de tiempo completo y líderes del departamento de Recursos Humanos, considera que los trabajadores presenciales tienen ventaja por sobre los que se desempeñan a distancia.

Un 61% de los consultados están de acuerdo con que quienes van a la oficina cuentan con más posibilidades de ascender y de conseguir aumentos salariales que los teletrabajadores.

El 60% de los directivos cree además que quienes trabajan presencialmente tienen más posibilidades de quedarse en sus respectivas empresas que quienes lo hacen de manera remota.

¿Qué pasa con el modelo híbrido?

Destaca la posibilidad de que en las empresas que adopten una modalidad híbrida se creen en realidad compañías de 2 velocidades, con 2 tipos distintos de empleados que gozan de distintos niveles de información.

Es el preludio a una ruptura, una jerarquización que sitúa por encima a quienes tienen la posibilidad de dejarse caer en el lugar de trabajo aunque sea de cuando en cuando.

La respuesta, opina Eilert Hanoa, CEO de Kahoot!, pasa por educar a la plantilla en una nueva manera de hacer las cosas: "Las empresas que adoptan un modelo de trabajo híbrido sin optimizar su formación corren el riesgo de crear un sistema de dos niveles".

"Esto no sólo dificultará que estos empleados realicen bien su trabajo en la actualidad, también puede repercutir negativamente en su capacidad de progresar, lo que puede llevar a perder miembros del equipo con talento que se vayan a otras empresas".

Entre los motivos que explican la preferencia por los trabajadores presenciales, destaca el dato ofrecido por la misma investigación de que el 83% de los líderes de Recursos Humanos dicen que la comunicación cara a cara es importante para que un empleado tenga éxito en su empresa.

Estudio dice que quienes trabajan a distancia tienen menos oportunidades de ascenso laboral

"No creo que la preferencia por la modalidad presencial se deba a que los empleados remotos o híbridos sean menos trabajadores o tengan menos talento, sino a que muchas empresas simplemente no están equipadas con las herramientas necesarias para optimizar su plantilla en un modelo de trabajo híbrido o remoto. Dada la rapidez con la que las empresas se tuvieron que adaptar, no es sorprendente", continúa la experta en Business Insider.

Kahoot! es una empresa que ofrece su plataforma de preparar concursos a los docentes. Colaboró con compañías como Facebook, Amazon, HP y Salesforce, entre otras muchas.

Hanoa cuenta además con su propia experiencia como consejero delegado. Kahoot!, con sede en Oslo (Noruega) cuenta con más de 500 empleados y oficinas en EEUU, Reino Unido, Francia, Estonia, Dinamarca y España.

Coordinarse durante la pandemia ha sido un reto para Kahoot!. Hanoa cree que la clave ha estado en encontrar nuevas soluciones para seguir trabajando: "Por supuesto, la tecnología sigue siendo vital para mantenernos conectados, incluso para divertirnos juntos utilizando Kahoot!, especialmente en el trabajo".

"Algunos casos de uso incluyen los selfie kahoots, en los que nuestros empleados se presentan al resto de la empresa después de haberse unido recientemente a Kahoot!. También utilizamos nuestras propias soluciones para realizar sesiones creativas de brainstorming e ideas para nuestros próximos proyectos y objetivos de la empresa", prosiguió.

El error más común

"Una de las cosas más positivas de Kahoot! en los últimos meses ha sido el modo en que la plataforma ha servido para cerrar la brecha de conocimiento entre estudiantes de distinto nivel. En las empresas sucede más o menos lo mismo. Ahora, el reto con ellas es devolver a los empleados las ganas de aprender", dice Hanoa.

El error más común entre las empresas que quieren implantar el teletrabajo, explica, es que estas tienden a intentar simplemente copiar y pegar lo que hacían en la oficina al entorno virtual. Se trata de una manera de implantar la modalidad híbrida que está lejos de explotar las posibilidades que ofrece el nuevo contexto laboral.

Cuando los videojuegos se pasan la pantalla: así se utilizan ya en el mundo corporativo, en el sector educativo o incluso en el Ejército

"Establecer un modelo de trabajo híbrido es una oportunidad para repensar cómo puede ser la cultura corporativa en su empresa, para reimaginar cómo el liderazgo de la empresa se comunica con su equipo y cómo los empleados se conectan entre sí", detalló el consejero delegado.

Precisamente por esto, explica Hanoa, cobra importancia la comunicación: "Nosotros proporcionamos soluciones que se centran en animar a los empleados a alzar la voz y formar parte de las conversaciones que marcan lo que hará la empresa".

"La comunicación bidireccional entre empleador y empleado puede ser divertida mediante el uso de la gamificación", indicó.

Hanoa da un último consejo a los consejeros delegados del resto de empresas. Aunque es comprensible una cierta reticencia al cambio, la pandemia fue un experimento mundial sin precedentes sobre si los equipos de trabajo pueden mantener el engranaje de su empresa en movimiento a distancia.

La mayoría de las empresas descubrieron que sí pueden, pero esta nueva manera de funcionar solo tendrá éxito, concluye, si se implica a todos los miembros de los equipos en los procesos.